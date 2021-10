Asiantuntijan mukaan tiedon tarjoaminen ja hoitoon motivoiminen ovat keskeisiä keinoja.

Jos läheisellä ihmisellä tietää tai epäilee olevan huumeongelma, miten voi auttaa?

Päihdeasiamies Tuula Sillanpää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä sanoo, että tiedon tarjoaminen ja hoitoon motivoiminen ovat keskeisin asia.

– Ennen kaikkea omainen voi selvittää, mistä apua saa ja mitä eri vaihtoehtoja on. Voi kertoa, mitä päihdepalveluja ja hoitovaihtoehtoja on tarjolla, ja yrittää houkutella ja motivoida häntä mukaan niihin. Eli että varattaisiin aika ja tutustuttaisiin näihin palveluihin. Omaiselle voi ehdottaa myös kokemusasiantuntijan tapaamista.

Kunnittain vaihtelee, mitä palveluja on tarjolla.

– Kunnallahan on velvollisuus järjestää päihdehuoltoa sitä tarvitseville. Lisäksi on olemassa järjestöjä, jotka tekevät päihdetyötä. Kunnilla ja järjestöillä on esimerkiksi matalan päihdetyön palveluja, joihin voi hakeutua.

Lue lisää: Petri oli 35-vuotiaana ”elämäänsä kyllästynyt hampaaton puliukko” – 22. katkaisu­hoito onnistui ja nyt hänellä on painava viesti

potilaan itsemääräämisoikeus on Suomessa korkea, ja pakkohoitoon päihdeasiakkaita ei juuri koskaan ohjata, Sillanpää toteaa.

– Hoitoon täytyy hakeutua vapaaehtoisesti. Jos itse suhtautuu kovin kielteisesti eikä halua ottaa hoitoa tai palveluja vastaan, niin ei hoidosta sillä kertaa mitään tule.

Mikäli ongelmainen ei itse koe tarvitsevansa apua tai ei apua halua, omaisen keinot auttaa ovat rajalliset.

– Meihin on yhteydessä päihteidenkäyttäjien omaisia, jotka ovat usein hyvin turhautuneita siitä, että eivät pysty tekemään mitään, vaikka kovasti haluaisivat auttaa. Esimerkiksi hoitoaikaa toisen puolesta ei voi lähteä varaamaan, vaan kyllä se pitää yhteistyössä henkilön itsensä kanssa tehdä.

– Se, että on tarvittaessa lähellä ja käytettävissä ja tarjoaa keskustelutukea, on tärkeää. Ja se, että yrittää tuoda asiaa esille mahdollisimman normaalisti ja syyllistämättä ja korostaa, että kyseessä on sairaus, johon saa hoitoa.

Jos omainen vasta epäilee läheisensä olevan huumeriippuvainen tai olevan tulossa riippuvaiseksi, mikä voi kieliä päihdeongelmasta tai varhaisvaiheen päihdeongelmasta?

Orastavasta päihderiippuvuudesta kielivät merkit vaihtelevat tapauskohtaisesti, Sillanpää muistuttaa.

Hän kehottaa tarkkailemaan muun muassa muutoksia rahankäytössä, itsestä huolehtimisessa, käyttäytymisessä, seurassa ja ulkona liikkumisen ajankohdissa.

– Jos rahankäyttö on aiempaan verrattuna kovin suurta eikä tiedetä mihin rahaa menee. Jos käytös muuttuu ja henkilö on levoton, vihainen, ärtynyt ja ottaa omaa tilaa, vaikka aikaisemmin on ollut läheisissä väleissä. Mikäli seura vaihtuu ja tulee uusia kavereita, joita kukaan ei tunne. Jos liikkuu erilaisiin vuorokaudenaikoihin ja lähtee usein yllättäen omille teilleen, Sillanpää kuvailee mahdollisia merkkejä käytöksen muuttumisesta huumeidenkäytön vuoksi.

Kehittäjä Ilona Mäki Sininauhaliiton Läheiset ja päihteet -toiminnasta pitää tärkeänä, että läheinen ottaa oman huolensa puheeksi.

– On tärkeää välttää syyttämistä ja kysyä, onko kaikki hyvin. Myös päihteistä voi kysyä suoraan, jos siitä on herännyt huoli. On hyvä ilmaista, että olen sinun tukenasi ja autan sinua, kun olet valmis lähtemään kuntoutumisen ja toipumisen tielle.

Mäen mukaan asian puheeksi ottamista kannattaa välttää silloin, kun toinen on voimakkaasti päihtynyt. Tilanne saattaa kärjistyä, eikä keskustelu tuolloin ole välttämättä hedelmällinen.

– Päihderiippuvuuteen liittyy voimakas kieltäminen. On tärkeä huolehtia omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ja varautua siihen, että toinen saattaa reagoida kieltävästi, torjuvasti tai hyökkäävästikin.

On tavallista, että riippuvaisen läheiset tuntevat kuormitusta, huolta ja riittämättömyyttä, Mäki sanoo.

– Silloin on todella tärkeää, että hakee itselleen apua. Jokaisella läheisellä on lakisääteinen oikeus saada tukea silloin, kun itselle tärkeällä ihmisellä on päihderiippuvuus. Tilanne voi olla pitkäkestoinenkin, ja siinä on vaarana, että oma hyvinvointi kärsii.

Moni läheinen kokee myös turhaan syyllisyyttä.

– Tärkeää on muistaa, että toisen päihteidenkäyttö ei ole heidän syynsä eivätkä he ole siitä vastuussa. Päihderiippuvuuteen liittyy niin monia tekijöitä. Sairautta ei voi toiselle aiheuttaa.

– Läheinen voi tukea toista toipumisen tielle, mutta viime kädessä paraneminen on kiinni henkilöstä itsestään, ja siihen tarvitaan riittävää sairaudenhoitoa.

Huumeongelmaisen läheinen voi hakea itselleen tukea ja apua esimerkiksi päihdeneuvontapuhelimesta, järjestöistä tai verkon vertaistukiryhmien kautta, Mäki sanoo.

– Matalalla kynnyksellä voi olla yhteydessä esimerkiksi päihdeneuvontapuhelimeen.