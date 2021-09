Yksi asia voi selittää kahvin terveysvaikutuksen, professori kertoo

Kahvin terveysvaikutuksista ei ole saatu kunnollista tieteellistä näyttöä, sanoo Ursula Schwab.

Kahvin lisäksi polyfenolia on vihreässä teessä, marjoissa, hedelmissä, kasviksissa.

Kahvin edullinen vaikutus terveyteen on tullut esille useista väestötutkimuksista, kertoo Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.

– Jotain kahvissa on, mutta vaikutus ei ole ihan niin suoraviivainen.

Kahvissa on paljon kofeiinia, mutta kun kofeiinia on tutkittu, sillä ei Schwabin mukaan ole havaittu olevan merkitystä esimerkiksi sokeriaineenvaihduntaan.

Sydän- ja verisuonisairauksissa on puolestaan pikemminkin niinpäin, että jos juo pannukahvia ja muita suodattamia kahvijuomia, se nostaa veren kolesterolipitoisuutta ja lisää riskiä saada sepelvaltimotauti.

Yksi selitys kahvin terveysvaikutuksille voi Schwabin mukaan olla kahvin sisältämä polyfenoli.

Kahvi on yksi polyfenolin lähde

Polyfenolit ovat kasvikunnan tuottamia yhdisteitä, jotka suojaavat kasvia erilaisilta taudeilta ja joilla on suotuisia vaikutuksia myös ihmisten terveyteen.

– Polyfenolilla on edullinen vaikutus useampaan sairauteen. Olisin taipuvainen ajattelemaan niin, että kahvi on yksi polyfenolin lähde.

– Jokaisessa ryhmässä ovat omat polyfenolinsa, mutta niitä tunnetaan vielä kohtuullisen huonosti. Se tiedetään yleisesti ottaen, että ne ovat terveydelle yleensä hyväksi.

Kahvin terveydellisistä vaikutuksista on julkaistu erilaisia tutkimuksia, mutta ne ovat Schwabin mukaan ristiriitaisia. Kahvin juonti on yhdistetty muun muassa pienempään riskiin sairastua kakkostyypin diabetekseen.

– Täytyy muistaa, että väestöaineistot mittaavat vain yhteyksiä, mutta ne eivät mittaa vaikutuksia.

Yhteyden ja vaikutuksen erosta Schwab kertoo esimerkkinä, että joku voi väittää talvella, että nastarenkaat tyhjentävät auton akun.

Jokainen maallikko kuitenkin tietää, ettei nastarenkailla ole vaikutusta siihen, tyhjeneekö talvella auton akku. Vaikuttava tekijä on talvi ja kylmä ilma.

– Ihan samalla lailla emme pysty sanomaan kahvista, onko kahvilla vaikutusta vaikkapa kakkostyypin diabetekseen.

Kahvin terveysvaikutuksista ei Schwabin mukaan ole kiistatonta tieteellistä näyttöä.

” Jos ei pidä kahvista, ei kahvin juontia ole tarpeen aloittaa eikä siihen totuttautua.

Kiistattomana näyttönä hän pitää interventiotutkimusta, jossa esimerkiksi yksi ryhmä juo kahvia tietyn määrän päivässä ja toinen ryhmä juo kahvin tilalla jotain muuta.

Schwab tulkitsee nykyisen kahvista saatavan tutkimusnäytön niin, että jos pitää kahvista, kahvia voi juoda sen verran, että vatsa kestää.

– Jos ei pidä kahvista, ei kahvin juontia ole tarpeen aloittaa eikä siihen totuttautua.

Jos haluaa nauttia polyfenoleja, voi juoda vihreää teetä ja nauttia kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

Kahvi ei Schwabin mukaan ole ravitsemuksen kannalta ihmeaine.

Schwab muistuttaa, että ravitsemus on kokonaisuus. On ruoka-aineryhmiä, jotka ovat terveydelle eduksi, ja on ryhmiä, jotka eivät ole terveydelle eduksi.

Ravitsemus on tasapainoilua.

– Ei sitäkään elimistö tarvitse, että syömme aina aivan ihanteellisesti. Voi olla poikkeuksia ja poikkeuspäiviä. Ruokavalio on kokonaisuus, mikään yksittäinen ruoka-aine ei pelasta eikä tuhoa kokonaisruokavaliota.