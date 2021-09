Uusi tutkimus: tietty yhdiste ruokavaliossa saattaa ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja

Kasvisten lignaanit saattavat ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja.

Paljon lignaaneja sisältäviä ruokia säännöllisesti syövät näyttäisivät säästyvän sepelvaltimotaudilta muita todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Osa yhteydestä voi tosin selittyä kasvisruoan muilla terveysvaikutuksilla.

Lignaanit ovat fenolisia yhdisteitä ja niitä on muun muassa marjoissa, hedelmissä, täysjyväviljassa, pavuissa ja siemenissä.

Tutkimus perustuu 214 000 miehen ja naisen pitkäaikaiseen seurantaan, jonka aikana ruokavaliota kyseltiin 2–4 vuoden välein. Osallistujat olivat terveitä tutkimuksen alkaessa, mutta seurannan aikana heistä 6 300 sairastui sydäninfarktiin ja 4 000 menehtyi sepelvaltimotautioireeseen.

Kun tutkijat ryhmittelivät osallistujat ruokavalioiden lignaanipitoisuuden mukaan, he havaitsivat sydäninfarktit ja muut sepelvaltimotautioireet noin 15 prosenttia harvinaisemmiksi eniten lignaaneja saavilla. Tämä todettiin verrattuna osallistujiin, joiden ruokavalioissa lignaaneja oli vähiten.

Suotuisa yhteys havaittiin varsinkin potilailla, jotka saivat myös paljon kuitua ruoastaan. Tämä viittaa lignaanien mahdollisten hyötyjen liittyvän myös muihin kasvispainotteisen ruokavalion terveyttä edistäviin vaikutuksiin.

Havainnot olisi hyvä varmistaa satunnaistetuissa ja lumekontrolloiduissa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat lignaanipitoisen ruokavalion auttavan sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Havainto tukee jo valmiiksi mittavaa tutkimusnäyttöä marjojen, hedelmien, täysjyväviljan ja kasvispainotteisen ruokavalion terveellisyydestä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.