Seisomisen lisääminen voi auttaa ehkäisemään pitkäaikaissairauksia: ”Tätä yhteyttä ei ole ennen osoitettu”

Insuliiniherkkyyden heikkeneminen eli insuliiniresistenssi edeltää usein tyypin 2 diabeteksen kehittymistä.

Seisomisella näyttää olevan yhteys parempaan insuliiniherkkyyteen, selviää Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen ja UKK-instituutin yhteistutkimuksesta. Päivittäisen seisomisajan lisääminen saattaa siten olla avuksi pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyssä.

Insuliiniherkkyyden heikkeneminen eli insuliiniresistenssi edeltää usein tyypin 2 diabeteksen kehittymistä. Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan tilaa, jossa elimistö ei reagoi normaalisti insuliiniin, ja verensokeripitoisuus nousee.

PET-keskuksen ja UKK-instituutin tutkimuksessa selvitettiin paikallaanolon, liikkumisen ja kunnon yhteyksiä insuliiniherkkyyteen vähän liikkuvilla työikäisillä aikuisilla, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

Journal of Science and Medicine in Sport -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että seisominen on yhteydessä parempaan insuliiniherkkyyteen riippumatta päivittäisen liikunnan tai istumisen määrästä, kunnosta tai ylipainosta.

” Seisominen on yhteydessä parempaan insuliiniherkkyyteen riippumatta päivittäisen liikunnan tai istumisen määrästä, kunnosta tai ylipainosta.

– Tätä yhteyttä ei ole ennen osoitettu. Nämä löydökset kannustavat entisestään korvaamaan osan päivittäisestä istumisajasta seisomisella, varsinkin jos liikkumissuositukset eivät täyty, sanoo tohtorikoulutettava Taru Garthwaite Turun yliopiston tiedotteessa.

Lue lisää: Diabetes ei aina noudata samaa kaavaa – aikuisena sairastuneiden tyyppejä on oikeasti viisi, ja myös niiden hoito eroaa toisistaan

Kehonkoostumuksella myös yhteys

Terve kehonkoostumus näyttää niin ikään olevan tärkeä aineenvaihdunnan terveydelle.

Kehon rasvoittuminen on tutkimuksen mukaan liikuntaa, kuntoa ja istumista tärkeämpää insuliiniherkkyyden kannalta. Seisominen puolestaan oli yhteydessä insuliiniherkkyyteen itsenäisesti, kehonkoostumuksesta riippumatta.

Tutkimuksen perusteella ei vielä voida ennustaa syy-seuraussuhteita, mutta tulokset viittaavat Garthwaiten mukaan siihen, että päivittäisen seisomisajan lisääminen saattaa olla avuksi elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä, jos liikuntasuositukset eivät täyty.

Seuraavaksi tutkijat pyrkivät selvittämään, miten muutokset päivittäisessä liikkumisessa ja paikallaanolossa vaikuttavat sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöihin ja aineenvaihduntaan vertaamalla kahta ryhmää pidempikestoisessa interventiotutkimuksessa.

Lue lisää: Vilkkaampi aineenvaihdunta, vähemmän turvotusta – tee pieni päivittäinen muutos työpäivään ja saat 6 isoa terveyshyötyä