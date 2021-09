Tyypin 2 diabetesta voi ehkäistä ja saada kuriin arkisilla tavoilla – pienetkin muutokset vaikuttavat

Jo noin 10–15 prosentin painonpudotus voi auttaa saavuttamaan normaalin verensokeritason.

Elämäntaparemontti on tehokas keino kakkostyypin diabeteksen välttämiseen. Sen avulla voi joissakin tapauksissa päästä eroon jopa jo puhjenneesta sairaudesta.

Elintapojen korjaaminen merkitsee etenkin ylikilojen vähentämistä, fyysisen aktiivisuuden lisäämistä ja ruokavalion parantamista.

Laulaja Jani Wickholm kertoi vastikään saaneensa kakkostyypin diabetestaan kuriin elämäntapamuutoksen avulla. Wickholm kertoi hoitaneensa diabetesta etenkin ruokavaliolla.

– Olen pyrkinyt muuttamaan ruokavaliota niin, että syön entistä enemmän kasviksia ja vaaleaa lihaa, sellaista mihin on varaa, Wickholm sanoi jutussamme.

Höttöhiilareista kuitupitoisempaan ruokaan

Wickholm kertoo jättäneensä pois hiilihydraatteja, kuten perunan, riisin ja pastan. Hiilihydraattien täydellinen välttäminen ei ole kuitenkaan missään tapauksessa välttämätöntä, vaan tyypin 2 diabeteksen hoitamisessa esimerkiksi säännöllinen syöminen ja kuitujen sekä hiilihydraattien laadun huomioiminen auttavat.

Kerroimme aiemmassa hiilihydraatteja käsittelevässä jutussa, että diabetesriskin väistymiseen voi riittää se, jos ylipainoinen pystyy pudottamaan 10 prosenttia painostaan ja tekee ruokavalioonsa pienehköjä hiilihydraattimuutoksia sekä lisää kasvisten käyttöä.

– Näillä toimilla saadaan enemmän kuin puolitettua tyypin 2 diabeteksen riski, laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen sanoi haastattelussa.

Laatikainen kertoo jutussa, että ruokavaliostasi on hyvä karsia pois kaikkein huonoimmat ja eniten verensokeria kohottavat tuotteet, kuten sokeroidut limsat ja mehut – myös suuret määrät täysmehuja – sipsit, karkit, jäätelöt ja leivonnaiset. Herkuttelu näillä pitäisi olla satunnaista.

Vaihda valkeat kuituköyhät viljat mahdollisimman usein kuitupitoisempiin kauraan, rukiiseen, kvinoaan ja ohraan.

Wickholmin terveyden kohenemisessa hyvin oleellista oli myös alkoholin vähentäminen. Hälyttävän korkealla olleet verensokeriarvot ovat nyt pudonneet lähes normaaleihin lukemiin, hän kertoi jutussa.

Laihduttamisella iso hyöty

Diabeteksessa haima ei tuota riittävästi tai lainkaan insuliinia tai insuliini ei vaikuta elimistössä kuten sen pitäisi.

Kakkostyypin ohella on perinteisesti totuttu puhumaan ykköstyypin diabeteksesta, johon sairastutaan yleensä alle 40-vuotiaana. Ne ovat erilaisia sairauksia.

– Diabetes on itse asiassa ryhmä sairauksia, joita yhdistää kohonnut verensokeri. Voisi olla parempi puhua diabeteksen sijasta diabetessairauksista, sanoi ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka Diabetesliitosta aiemmin jutussamme.

Noin 20–30 prosenttia aikuisena sairastuneista kärsii insuliinipuutoksesta. Reilulla 30 prosentilla aikuisena sairastuneista on lihavuuteen liittyvä diabetes tai insuliiniresistenssidiabetes.

Insuliiniresistenssi tarkoittaa sitä, ettei insuliini toimi kudoksissa kuten sen pitäisi.

Insuliiniresistenssiä korjaavat nämä:

Laihduttaminen. Jo noin 10–15 prosentin painonpudotus voi auttaa saavuttamaan normaalin verensokeritason. Katso täältä esimerkkejä tavallisten ruoka-annosten keventämiseen.

Liikunta. Sokeriaineenvaihdunta tehostuu ja insuliiniherkkyys paranee. Esimerkiksi alle tunnin pyöräileminen viikossa voi tutkimuksen mukaan vaikuttaa suotuisasti tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Ruokavalion laatu. Avainasia on säännöllinen syömisrytmi sekä monipuolisuus. Kuitupitoisella ravinnolla ja kasviksilla on paljon terveyshyötyjä. Lisäksi elimistö tarvitsee pehmeää rasvaa, kuten kasviöljyjä.

– Oma insuliinieritys riittää laihtumisen jälkeen paremmin, ja jos vielä kiinnittää huomiota hiilihydraattien määrään ja laatuun, niin verensokeri voi pysyä normaalina, Ilanne-Parikka Diabetesliitosta sanoi.

Lääkkeet osa hoitoa

Diabeteksen hoito on aina yksilöllistä. Elintapahoidon rinnalle on tarjolla lukuisia lääkevalmisteita.

Ikääntymiseen liittyvä tyypin 2 diabetes hoituu usein vähemmällä lääkityksellä, insuliinipuutoksessa vaaditaan insuliinihoito.

Diabetesta ehkäisevät terveelliset elämäntavat, kuten laihduttaminen, liikunnan lisääminen sekä monipuolinen ja runsaasti kuitua sisältävä ruokavalio.

– Lihavuuteen liittyvässä diabeteksessa insuliinin sijaan valitaan suolistohormonipistokset eli GLP-1-lääkitys, jos sokerinpoistajat tai suolistohormonitabletit eivät metformiinin ja elintapahoidon lisäksi riitä tai ne eivät sovi, Ilanne-Parikka kertoi.

Wickholm kertoi, että hänen sairauttaan on alettu hoitaa myös pistoksilla.

Tyypin 1 diabetes vaatii aina elinikäisen insuliinihoidon. Se on potilaan elämän edellytys.

Kakkostyypin diabeteksessa lääkäri voi päättää lääkityksen lopettamisesta, mikäli verensokeri palautuu normaaliksi.

– Näin voi tapahtua silloin, jos tyypin 2 diabetesta on sairastettu ainoastaan vähän aikaa. Jos on sairastanut pitkään, on epätodennäköistä, että diabetes pystytään enää ”peruuttamaan”, sanoi Itä-Suomen yliopiston sisätautiopin professori Markku Laakso aiemmin jutussamme.

Lue lisää: Huippututkija antaa ohjeet tyypin 2 diabeteksen torjuntaan – jopa puhjenneesta sairaudesta voi joissain tapauksissa päästä eroon