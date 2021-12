Päihdetyöntekijä Jyrki Lausvaara on todistanut työterveydessä karuja ja uskomattomia tapauksia: ”Yksi esimies sanoi työntekijälle suoraan...”

Läheisen alkoholiongelmaan puuttuminen on vaikeaa – siksi se tapahtuu usein aivan liian myöhään.

Lomajaksojen aikana alkoholinkäyttö saattaa lisääntyä. Osa pystyy laittamaan korkin kiinni arjen alkaessa. Kaikilta tämä ei kuitenkaan onnistu, ja työpaikalla saatetaan huolestua työkaverin voinnista. Kollega on väsynyt eivätkä työtehtävät suju tuttuun malliin. Haiseeko hän myös alkoholilta?

Tilanne on vaikea. Kuinka puuttua kollegan mahdolliseen alkoholiongelmaan? Kysyimme neuvoja päihdesosiaalityöntekijä Jyrki Lausvaaralta, joka työskentelee työterveyshuollon yksiköissä.

Hänen mukaansa asiaan on tartuttava napakasti ja kohteliaan määrätietoisesti.

– Päihdeasioista on puhuttava suoraan. Tarvitaan rohkeutta asiaan tarttumisessa, hän painottaa.

– Yksi esimies sanoi työntekijälle suoraan kahden kesken, että joku täällä haisee vanhalta viinalta ja ei se kyllä minusta tule.

Samalla päihdeongelmalliselle on tarjottava tukea ja mahdollisuutta kuntoutumiseen, Lausvaara muistuttaa.

Ongelmaan puuttuminen koetaan kielteisenä

Jyrki Lausvaara on uransa aikana todistanut tarinoita, jotka ovat kuin suoraan elokuvista.

Esimerkiksi: anestesialääkäri ohjattiin hoitoon, kun hän oli annostellut lääkettä väärin. Asiaan liittyi päihteidenkäyttöä. Juopunut tarjoilija puolestaan kähmi asiakasta muistotilaisuudessa ja kysyi: "Onks ollut hauskat bileet?". Kesken etäkokouksen hiljentynyt työntekijä tavoitettiin lopulta ravintolan terassille sammuneena.

Nämä tarinat ovat totisinta totta ja todellisia tapahtumia Lausvaaran uran varrelta. Yhteistä tapauksille on se, että alkoholiongelmaan on poikkeuksetta puututtu liian myöhään.

Työkaverin tai alaisen päihdeongelmaa on vaikea ottaa puheeksi, sillä asia on hävettävä ja pelottava. Useimmiten jotain pahaa on tapahduttava ennen kuin tilanteeseen uskalletaan puuttua.

– Sen sijaan ajatellaan, että kyllähän henkilö on kiva tyyppi ja hoitaa työnsä. Hänellä on nyt vain vaikea ajanjakso. Vaikenemme ja toivomme, että ongelma tai ihminen katoaisi jonnekin, Lausvaara kertoo.

Hoitoonohjaus koetaan usein kielteisenä, eikä kukaan toivo saavansa niskoilleen päihdeongelmaisen vihaa. Alkoholismin luonteeseen liittyy vahvasti kieltäminen ja henkilön on usein vaikea nähdä ongelmaa omassa päihteidenkäytössään.

Asiakas tuleekin usein ensimmäisiin tapaamiseen Lausvaaran luokse vihaisena ja pakotettuna voidakseen säilyttää työpaikkansa tai parisuhteensa.

– Se on minun työni hankalin puoli, kun kukaan ei haluaisi minua tavata, hän toteaa.

Usein asiakkaat toteavat kuitenkin lopulta, että hoitoon ohjaus on ollut parasta, mitä heille on tapahtunut.

– Ajatus muuttuu heillä päihdekuntoutuksen myötä ja moni ihmettelee, miksi ongelmaan ei puututtu jo aiemmin.