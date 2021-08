Kun koronapositiivinen tulee synnyttämään, näin sairaalassa ryhdytään toimimaan – tukihenkilö ei voi silloin olla asuinkumppani, mutta oma äiti tai doula saa tulla

Koronavirusta sairastava synnyttäjä vie sairaalalta ylimääräisiä resursseja. Hus suosittelee myös raskaana olevia ottamaan koronarokotteen.

Jos raskaana oleva joutuu koronavirusinfektion vuoksi teho-osastolle, selvitetään milloin raskauden purkaminen on aiheellista, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tarja Myntti Husista.

Kun koronavirusinfektiota sairastava tulee synnytykseen, se vaatii sairaalalta erityistoimia. Tällä hetkellä kaikkia synnyttämään tulevia ohjeistetaan soittamaan etukäteen, jotta synnyttäjältä voidaan kysyä mahdollisista oireista tai tartunnasta.

– Jos tiedetään, että synnyttämään on tulossa koronapositiivinen, synnyttäjää käsketään laittamaan maski, häntä tullaan vastaan aulaan ja viedään suoraan omaan huoneeseen, Husin naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tarja Myntti kertoo Husin toimintamallista.

Koronapositiiviset synnyttäjät vievät Husin resursseja, sillä tätä hoitavalla kätilöllä ei voi olla muita synnyttäjiä samaan aikaan.

Kätilön lisäksi myös muun potilaan kanssa tekemisissä olevan hoitohenkilökunnan täytyy käyttää asianmukaisia suojavarusteita, joiden pukeminen ja riisuminen vie aikaa.

Koronavirustautia sairastavien synnytykset hoidetaan sille osoitetussa synnytyssalissa, ja synnytyksen jälkeen äiti ja lapsi viedään Husissa koronapositiivisille varattuun siipeen.

Tukihenkilöksi vain terve ja oireeton

Husista kerrotaan, että tällä hetkellä synnytykseen saa ottaa mukaan yhden tukihenkilön. Vaikka synnyttäjällä olisi koronavirustartunta, tukihenkilön pitää kuitenkin olla terve ja oireeton. Tukihenkilöksi ei voi ottaa sellaista henkilöä, joka on asetettu karanteeniin.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tukihenkilö ei voi olla oma puoliso tai muu samassa taloudessa asuva. Esimerkiksi sisko, äiti tai doula on sen sijaan mahdollista ottaa tukihenkilöksi, Myntti selittää.

Koska tukihenkilö on synnytyksen ajan samassa huoneessa synnyttäjän kanssa, tätä kehotetaan jäämään synnytyksen jälkeen omaehtoiseen karanteeniin.

Koronapositiiviset synnyttäjät jo arkipäivää

Koronavirusinfektioita sairastavia synnyttäjiä on tavattu Husissa jo pandemian alusta, vuoden 2020 keväästä saakka.

– Tarkkaa lukumäärää ei osata sanoa, mutta koronapositiiviset synnyttäjät ovat Husissa jo arkipäivää ja menevät rutiinilla, Tarja Myntti kertoo.

Viime viikolla Potilaan lääkärilehti kertoi, että Taysissa Pirkanmaalla koronapositiivisia synnyttäjiä on ollut vain vähän. Taysin naistentautien ja synnytysten apulaisylilääkäri Outi Palomäki kertoi artikkelissa, että Tays on selvinnyt kaikista koronan aalloista hyvin, eikä pelättyä koronapositiivisten synnyttäjien huippua ole näkynyt.

Toisin on Husissa, jossa koronavirusinfektiota sairastavien synnyttäjien määrä on noudatellut yleistä tautitilannetta. Husin Myntti kertoo, että hiljaisemman kesän jälkeen koronapositiivisten synnyttäjien määrä on taas kasvussa. Rokotuksista toivotaan helpotusta tilanteeseen, ja Hus suosittelee myös raskaana olevia hakeutumaan koronarokotuksiin.

– Rokottautuminen on tärkeää, koska raskaus jo itsessään lisää riskiä saada vakava tautimuoto. Emme halua, että kukaan päätyy sairaalaan ja teholle, ja että synnytys joudutaan käynnistämään ennenaikaisesti, Myntti muistuttaa.

Vakava tautimuoto aiheuttaa ongelmia etenkin loppuraskaudesta

Koronaviruksen deltamuunnoksen on havaittu aiheuttavan vaikeaa tautimuotoa raskaana oleville muuta väestöä useammin. Jos äidillä on perussairauksia, se lisää vakavan tautimuodon riskiä entisestään.

Myntti huomauttaa, että etenkin raskauden toisella ja viimeisellä kolmanneksella koronavirusinfektio saattaa aiheuttaa ongelmia, sillä iso kohtu voi painaa hengityselimiä.

Tähän mennessä Husissa on ollut useita kymmeniä osastohoitoa raskauden aikana tarvitsevia koronaviruspotilaita sekä kymmenkunta tehohoitoa vaativaa potilasta.

Jo raskaus itsessään lisää riskiä saada koronaviruksen aiheuttama vakava tautimuoto.

– Jos raskaana oleva joutuu koronavirusinfektion vuoksi teho-osastolle, tämän vointia seurataan ja moniammatillinen tiimi neuvottelee, milloin raskaus on syytä purkaa. Kaikkein parasta olisi, että raskaus saataisiin purettua jo ennen kuin äiti joutuu teho-osastolle, Myntti kertoo.

Raskauden purkamisella tarkoitetaan synnyttämisen aloittamista, mikä tarkoittaa tehohoidossa yleensä sektiota eli keisarileikkausta.

Raskauden purkamisella pyritään Myntin mukaan parantamaan äidin hengitystilannetta, joten raskauden purkaminen on yleensä aiheellista vasta raskauden viimeisen kolmanneksen aikana tulleissa koronainfektioissa.