Tavallinen intiimivaiva, josta ei haluta puhua kenellekään – 65 prosenttia naisista on joskus kärsinyt

Uuden kyselyn mukaan 65 prosenttia suomalaisista naisista on joskus kärsinyt virtsankarkailusta.

Kyselyyn vastanneista enemmistö pitää rauhoittavana tietoa siitä, että jossain lähettyvillä on vessa.

Tahaton virtsankarkailu näyttää olevan yleinen vaiva, mutta siitä ei haluta puhua toisten kanssa. Siitäkin huolimatta, että virtsankarkailu voi vaikuttaa arkeen.

Sairaalatarvikkeita valmistavan B. Braunin teettämässä kyselyssä noin neljäsosa vastanneista kertoo, että virtsankarkailulla on vaikutusta arjen valintoihin, kuten pukeutumiseen tai urheiluun.

Jopa puolet vastaajista kokee epämiellyttävänä mennä paikkoihin, joissa vessa ei ole lähellä.

Virtsa voi karkailla eri syistä

Virtsa voi karkailla tahattomasti esimerkiksi arkisten asioiden yhteydessä, kuten urheillessa tai aivastaessa.

Karkailu voi olla myös seurausta raskaudesta, synnytyksestä tai vaihdevuosista.

– Virtsankarkailu on siis hyvin tavallinen asia, mutta siitä huolimatta kovin arka aihe monelle. Kyselymme vastaajista 14 prosenttia on joskus jättänyt osallistumatta tapahtumaan ja 28 prosenttia on joskus arastellut tuntemattomaan paikkaan menoa virtsankarkailun pelossa. Myös tiettyihin sairauksiin kuten MS-tautiin voi liittyä virtsankarkailua, kertoo B. Braunin liiketoimintayksikön johtaja Janita Krips tutkimusta käsittelevässä tiedotteessa.

Joka toinen nainen kertoo joskus pidättäneensä naurua tai aivastusta virtsankarkailun pelossa.

Epävarmuus näkyy myös pukeutumisessa. Kolmannes naisista on välttänyt tietynlaisiin vaatteisiin pukeutumista tai kantaa varapikkuhousuja mukana virtsankarkailuun varautumiseksi. Joka neljäs nainen on virtsankarkailun takia joskus jättänyt harrastamatta tietynlaista liikuntaa tai arastellut tuntemattomaan paikkaan menoa.

Ei mikään kahvipöytäkeskustelujen aihe

Kyselyyn vastaajista 46 prosenttia kertoo, ettei halua puhua virtsankarkailusta kenenkään kanssa.

Neljä viidesosaa suomalaisnaisista on sitä mieltä, että virtsankarkailussa ei yleisesti ottaen ole mitään hävettävää. Tästä huolimatta 80 prosenttia kokee nolona, jos vahinko sattuu omalle kohdalle. Toisille sattuvaa virtsankarkailua pitää nolostuttavana alle puolet.

– Virtsankarkailu on vaiettu salaisuus. Iästä riippumatta lähes joka toinen ei halua puhua virtsankarkailusta kenellekään. Kun itse ongelmasta ei haluta puhua, myös siihen liittyvistä hoitomuodoista käytävä keskustelu loistaa poissaolollaan. Täysin myönteisesti asiasta puhumiseen suhtautuu vain 15 prosenttia naisista. Virtsankarkailuun on olemassa erilaisia hoitomuotoja ja siksi aiheesta pitäisikin puhua enemmän.

Vajaa puolet vastaajista kertoo joskus käyttäneensä kuukautissidettä muulloinkin kuin kuukautisten aikana virtsankarkailun takia.

Mikä avuksi?

Terveyskirjaston mukaan lantionpohjan ohjattu lihasharjoittelu on vaikuttava hoito virtsankarkailuun.

Muita keinoja ovat:

Paikallinen estrogeenihoito vaihdevuosien jälkeen. Estrogeenia sisältäviä puikkoja ja voiteita saa apteekista ilman reseptiä.

Ylipainoisilla laihduttaminen.

Erilaiset apuvälineet voivat niin ikään tuoda helpotusta arkeen. Esimerkiksi siteet ja vaipat estävät virtsan vuotamisen vaatteisiin, ja tamponit estävät virtsan karkailua fyysisen ponnistelun yhteydessä.

Lääkäriin kannattaa hakeutua silloin, kun oire on jatkuva ja se haittaa päivittäistä elämää tai aiheuttaa sosiaalista tai hygieenistä haittaa.

Ponnistusinkontinenssia voidaan hoitaa leikkauksilla. Ponnistusinkontinenssilla tarkoitetaan sitä, että virtsa karkaa fyysisen rasituksen tai ponnistuksen, esimerkiksi yskäisyn tai aivastuksen yhteydessä. Taustalla on virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden tai virtsaputken sulkijamekanismin heikkous.

Toinen virtsankarkailun muoto on pakonomainen virtsaamistarve. Sen taustalla on krooninen rakkoärsytys. Virtsaa voi karata runsaasti, rakko voi jopa tyhjentyä kokonaan. Pakkoinkontinenssia voidaan helpottaa lääkehoidoilla.

Ehkäise karkailua

Lantionpohjan lihasten kuntoa kannattaa ylläpitää lihasharjoituksilla. Erityisesti synnytyksen jälkeen harjoittelua kannattaa tehostaa.

Painonhallinta, tupakoimattomuus, ummetuksen hoito ja yleinen fyysinen aktiivisuus ehkäisevät niin ikään virtsankarkailua.

Terveyskirjaston mukaan 40–60-vuotiaista suomalaisnaisista 20 prosenttia kärsii virtsankarkailusta ja yli 70-vuotiaista jopa puolet. Ikääntyessä tapahtuva lihasten ja sidekudoksen heikentyminen selittää osin virtsankarkailun yleistymisen.

B. Braun Medical Oy:n 1.–6.6.2021 teettämään kyselyyn vastasi tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista naista.