Lapsena tyypin 2 diabetekseen sairastuneilla komplikaatioita jo parikymppisenä

Tyypin 2 diabetesta kutsutaan usein aikuistyypin diabetekseksi, mutta yhä useampi sairastuu siihen jo lapsena. Tuoreen tutkimuksen perusteella lapsena sairastuneille myös kehittyy diabeteksen komplikaatioita aikaisemmin, jo parikymppisenä.

New England Journal of Medicinen julkaisemassa tutkimuksessa 500 tyypin 2 diabetekseen lapsena sairastunutta seurattiin 26-vuotiaaksi, jolloin he olivat sairastaneet diabetesta keskimäärin 13 vuotta.

Seurannan aikana keskimäärin 60 prosenttia potilaista sairastui vähintään yhteen diabeteskomplikaatioon ja lähes 30 prosenttia kahteen tai useampaan.

Kohonnut verenpaine todettiin lähes 70 prosentilla, kolesteroliongelmia 50 prosentilla, diabeettinen munuaistauti 55 prosentilla ja diabeettinen neuropatia 30 prosentilla. Seurannan alkupuolella diabeettinen verkkokalvotauti oli diagnosoitu 13 prosentilla ja seurannan loppupuolella heitä oli jo 50 prosenttia.

Tulokset ovat huolestuttavia, sillä lihavuuden yleistymisen myötä yhä useampi sairastuu tyypin 2 diabetekseen jo lapsena tai nuorena.

Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, mutta merkittävä osa heistä ei ole tietoisia taudistaan. Diabetesta ehkäisevät terveelliset elämäntavat, kuten laihduttaminen, liikunnan lisääminen sekä monipuolinen ja runsaasti kuitua sisältävä ruokavalio.