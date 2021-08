Suolistosyöpien seulonta laajenee – yksi oire erottaa syövän vatsavaivoista

Seulonnan avulla suolistosyöpä pyritään havaitsemaan oireettomassa varhaisvaiheessa.

Suolistosyöpien seulonta laajenee kaikkialle Suomeen ensi vuoden alusta alkaen. Valtioneuvosto muutti elokuussa seulonnoista annettua asetusta, Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa sivuillaan.

Seulonta otetaan käyttöön asteittain kaikille 56-74-vuotiaille. Seulonta toteutetaan kahden vuoden välein.

Vuonna 2022 suolistosyöpäseulonta aloitetaan koko maassa 60–68-vuotiaille miehille ja naisille.

Seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että vuonna 2031 kaikki 56-74-vuotiaat ovat mukana.

Aiemmin suolistosyöpää on seulottu osassa kuntia.

Lue lisää: Suolistosyöpäseulonnat laajenemassa valtakunnallisiksi – tunnista oireet

Aluksi usein oireeton

Suolistosyövillä tarkoitetaan paksusuolen ja peräsuolen syöpiä. Ne kehittyvät, kun suolen kudoksen terveet solut muuttuvat pahanlaatuisiksi.

Syöpä on usein aluksi täysin oireeton. Kun oireita alkaa ilmaantua, ne muistuttavat monia muita vatsavaivoja. Suolistosyöpä voi aiheuttaa esimerkiksi ripulia, ummetusta, vatsakipua tai vaihtelevaa suolentoimintaa.

Oire, joka usein erottaa suolistosyövän muista vatsavaivoista, on verenvuoto. Uloste voi verenvuodon seurauksena muuttua tummaksi tai sen seassa voi olla kirkasta verta.

Läheskään aina verenvuoto ei kuitenkaan ole ulosteesta silmin nähden havaittavissa. Joskus suolistosyövän ainoa oire on pitkään ja hiljalleen jatkuneesta verenvuodosta johtuva anemia.

Seulontatestissä etsitään piilevää verta ulosteesta. Seulontanäyte otetaan kotona sivelemällä testitikkua omassa ulosteessa.

Seulonta menee käytännössä näin: Kotiin tulee kirje, jossa on seulontakutsu sekä ohjeet näytteen ottamiseen.

Kirjeen mukana on muovitikku. Se kastetaan ulosteeseen, sujautetaan putkiloon ja palautetaan vastauskuoressa.

Jos verta löytyy, näytteen antajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä kunnan seulontahoitajaan jatkotutkimuksia varten.

Jatkotutkimuksissa suoli yleensä tähystetään. Vasta silloin voidaan varmistua siitä, onko kyseessä juuri syöpä. Myös esimerkiksi peräpukamat voivat vuotaa verta. Seulontatestin tulos lähetetään seulontaan osallistuneelle postitse noin kuukauden kuluessa näytteen palauttamisesta.

Mahdollisuus havaita esiasteita

Syöpäseulonnoilla on mahdollista havaita myös syövän esiasteita.

Testi on yksi osa pitkää ketjua, jolla vielä oireeton syöpä pyritään löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällä voi olla iso merkitys toipumisennusteeseen.

Suolistosyövän kasvu on tyypillisesti hidas prosessi. Ensin kehittyy adenooma eli hyvänlaatuinen kasvain, joka voi muuttua pahanlaatuiseksi.

Koska kasvu on verkkaista, myös kasvaimen aiheuttamat oireet tulevat niin hitaasti, ettei moni tule kiinnittäneeksi niihin huomiota.

Lue lisää: Suolistosyöpää luullaan helposti ”herkkävatsaisuudeksi” – tietty oire kertoo usein, että kyse on syövästä eikä vatsavaivoista

Suolistosyövän oireet voivat sekoittua esimerkiksi peräpukamiin tai toiminnallisiin vatsavaivoihin.

Yleistyvä syöpä

Suolistosyövät ovat lisääntyneet. Diagnoosin saa vuosittain yli 3 500 suomalaista.

Lue lisää: Tunnista suolistosyövän oireet – on tavallista, ettei näitä osata pitää vakavina

Suurin osa suolistosyöpään sairastuneista on yli 60-vuotiaita. Nelikymppisenkään sairastuminen ei silti ole mitenkään poikkeuksellista.

Juuri nelikymppiset ovat se ikäryhmä, jossa syöpä saattaa jäädä huomaamatta.

– He eivät välttämättä hakeudu lääkäriin, tai sitten oireita ei tutkita, vaikka ne olisivat samat, joita vanhemmalla alettaisiin selvittää, sanoi vatsaelinkirurgian erikoislääkäri aiemmin jutussamme.

Lue lisää: Suolistosyöpä lisääntyy ja se jää usein huomaamatta – tunnista varhaiset oireet

Suolistosyövän oireita Vatsakipu, ummetus, ripuli, vaihteleva suolen toiminta.

Veriset ulosteet, ulostamisvaikeudet.

Oireena voi olla myös ulostamispakkoa tai vatsan turvotusta ja kouristelua. Ulosteet voivat olla limaisia ja niukkoja.

Paksusuolen syövässä ja erityisesti peräsuolen syövässä ulosteeseen ilmaantuu usein verta.

Myös anemia ja sen seuraamukset - kuten väsymys, hengenahdistus ja huimaus - ovat yleisiä.

Joskus syöpä aiheuttaa suolen tukkeuman.

Kaikilla on toisinaan jonkinlaisia ohimeneviä ja vaarattomia vatsavaivoja, mutta pitkittyneet ja selkeät muutokset vatsan toiminnassa ovat aina syy hakeutua lääkäriin. Silloinkin, jos on saanut negatiivisen tuloksen seulonnassa tai jos on juuri hakeutumassa seulontaan. Useimmiten oireille löydetään tutkimuksissa muu syy kuin syöpä.

Syöpärekisterin mukaan neljä seulontaan osallistuvaa sadasta saa testistä positiivisen tuloksen. Se ei välttämättä ole merkki syövästä, mutta syyn selvittämiseksi tarvitaan tarkempaa tutkimusta.

Paras keino ehkäistä suolistosyöpää on terveelliset elämäntavat. Alkoholia kannattaa käyttää maltillisesti, välttää tupakointia ja kohtuullistaa punaisen lihan syöntiä.

Lähteitä: STM, Syöpäjärjestöt, Terveyskirjasto, Suomen Syöpärekisteri