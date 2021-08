Uniapnea on yli 1,4 miljoonan suomalaisen vaiva – professori kertoo salakavalan taudin selvimmän merkin

Läheskään kaikki uniapneapotilaat eivät ole vaivastaan tietoisia.

Kansansairaudeksi luonnehdittu uniapnea pääsee joka vuosi yllättämään monen monta suomalaista.

Juontaja Janne Kataja kertoi viikonloppuna, että hänellä todettiin hiljattain vaikea uniapnea.

Kataja hakeutui lääkäriin sen jälkeen, kun hän sai kuulla läheisiltään kuorsaamisestaan ja yöllisistä hengityskatkoksista.

– Vasta kun kuulin ystäväni lähettämän nauhoitteen hengityksestäni, päätin hakeutua tutkimuksiin, Kataja kertoi.

Uniapnea on sairaus, joka aiheuttaa unenaikaisia hengityskatkoksia. Tyypillisesti se ilmenee öisin kuorsauksena ja päivisin väsymysoireina.

Oireet voivat ilmaantua vaivihkaa

– Kun uniapnea on aluillaan, sitä voi olla vaikeaa itse havaita ja todeta, sanoo tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Esimerkiksi väsymys on niin yleistä, että sitä ei välttämättä osaa yhdistää uniapneaan. Oireet voivat myös ilmaantua niin vaivihkaa, että niihin ehtii tottua.

Partonen selventää, että uniapneassa on unenaikaisia hengityksen katkoksia (apnea) tai vaimentumia (hypopnea). Ne kestävät vähintään 10 sekuntia ja johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta.

Vilkeunen vaiheet pitenevät ja kasaantuvat aamuyöllä. Niiden aikana hengitysilmavirtauksen häiriöt ovat yleensä pitempiä kuin muissa univaiheissa. Hengityskatkos voi kestää jopa yli minuutin.

” Aamulla on hyvin väsynyt, jopa väsyneempi kuin nukkumaan mennessä, hiestä litimärkä, närästää ja suu on kuiva.

Kuorsaus on väsymyksen ohella tavallisin uniapneaan liittyvä oire. Uniapneaa voi tosin olla ilman kuorsausta, ja kuorsausta voi olla ilman uniapneaa.

– Selvin merkki, jonka ihminen uniapneastaan huomaa, on se, että aamulla on hyvin väsynyt, jopa väsyneempi kuin nukkumaan mennessä, hiestä litimärkä, närästää ja suu on kuiva, ja että väsymys jatkuu päivällä haitaten keskittymistä, tarkkaavuutta ja muistamista. Mieli voi olla tavallista ärtyneempi, minkä takia myös riitoja muiden kanssa syntyy herkemmin kuin tavallisesti, Partonen kuvailee.

Tunnista uniapnea Unenaikaiset oireet: Kuorsaus

Hengityskatkokset

Jatkuva heräily

Lisääntynyt virtsaneritys

Suun kuivuminen

Yöhikoilu

Rytmihäiriöt Hereillä esiintyvät oireet: Väsymys

Aamupäänsärky

Nukahtelu, torkahtelu

Muistihäiriöt

Keskittymisvaikeudet

Masennus

Ylipaino altistaa

Tärkein uniapnealle herkistävä tekijä on ylipaino. On arveltu, että 50–70 prosenttia uniapneasta kärsivistä on ylipainoisia.

Muita uniapnean syitä voivat olla ahdas nenä tai nielu sekä lyhyt ja paksu kaula tai kookkaat nielurisat.

Uniapnea on nopeasti kasvava tauti, johon on viime vuosina liittynyt uusi huolestuttava ilmiö: sairaus yleistyy myös nuoremmissa ikäluokissa. Uniapnea lisääntyy myös naisilla, vaikka sairautta on usein pidetty miesten vaivana.

Naisilla uniapnean epämääräiset oireet, kuten uupumus ja päiväväsymys, voivat herkästi mennä vaihdevuosien piikkiin.

Milloin lääkäriin?

Tarkempiin tutkimuksiin on syytä hakeutua, jos kuorsaus ja toisen ihmisen toistuvasti toteamat hengityskatkokset aiheuttavat päiväaikaista väsymystä tai suoranaista nukahtelua sekä mahdollisesti muita oireita, kuten muistihäiriöitä ja mielialavaihtelua.

Jos epäilee uniapneaa, yksi tapa päästä sen jäljille on Janne Katajan tapaan nauhoittaa omat nukkumisäänet.

– Kyllä, jotta yölliset hengityskatkokset voisi todentaa, äänet yöunen ajalta olisi hyvä nauhoittaa, Partonen sanoo.

” Uniapnea tulisi todeta ja hoitaa nykyistä varhemmin varsinkin nuorilla aikuisilla.

Painonpudotus avuksi

Uniapnean tärkein itsehoito on laihdutus, jos uniapneasta kärsivä on ylipainoinen.

Myös alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä on syytä rajoittaa erityisesti ennen nukkumaanmenoa. Ne pahentavat uniapnean oireita.

Mikäli kuorsausta ja hengityskatkoksia ilmaantuu selällä nukkuessa, ongelmaa voi kokeilla välttää kiinnittämällä yöpuvun selkään esineen, joka estää selinmakuuta.

Tarvittaessa voidaan aloittaa myös ylipainehengityshoito eli CPAP-hoito. Hoidossa puetaan yöksi maski, jonka kautta CPAP-laite puhaltaa ilmaa pienellä ylipaineella. Se estää hengitysteiden tukkeutumisen.

Rasittaa sydäntä

Hoitamaton uniapnea lisää etenkin sydän- ja verisuonitautien vaaraa, Partonen muistuttaa.

– Kuorsaus saattaa olla vaaratonta, mutta uniapnea ei sitä ole.

” Kuorsaus saattaa olla vaaratonta, mutta uniapnea ei sitä ole.

Yöllisen sydäninfarktin vaara on uniapneaa sairastavalla lähes viisinkertainen muihin sydäninfarktipotilaisiin verrattuna. Muistihäiriöt ja muut kognitiivisen toiminnan ongelmat ovat uniapneapotilailla yleisiä.

– Tämän takia hoitamaton uniapnea lisää myös tapaturmavaaraa, kokeepa henkilö olevansa väsynyt tai ei. Vireystilan virhearvio liikenteessä altistaa myös muut vaaralle.

Janne Kataja sai lääkäriltä diagnoosin yhteydessä kylmäävän arvion sydämensä tilasta.

– Lääkärin mukaan sydämeni ei olisi kauaa kestänyt samanlaista menoa. Se oli karu fakta, mutta asia korjattiin yhdessä yössä, Kataja kertoi.

Hyvä todeta ajoissa

Partosen mukaan yli 1,4 miljoonan suomalaisen arvioidaan sairastavan vähintään lievää uniapneaa.

– Uniapnea tulisi todeta ja hoitaa nykyistä varhemmin varsinkin nuorilla aikuisilla. Unohtamatta tietenkään sitä, että obstruktiivinen uniapnea ei ole lapsillakaan harvinaista. Se altistaa heidät käyttäytymishäiriöille ja oppimisvaikeuksille, Partonen sanoo.

Obstruktiivinen uniapnea tarkoittaa ylähengitysteiden ahtautumisesta johtuvaa unenaikaista hengityskatkosta tai merkittävää hengityksen vaikeutumista.

Uniapnea lisää sekä terveydenhuoltopalveluiden tarvetta että ennenaikaista kuolleisuutta.

– Edellä olevan perusteella obstruktiivista uniapneaa voidaan pitää kansansairautena.

Toinen uniapnean muoto on sentraalinen uniapnea, joka tarkoittaa keskushermostoperäisestä hengityksen säätelyhäiriöstä johtuvaa unenaikaista hengityskatkosta tai merkittävää hengitysvajautta. Obstruktiivinen uniapnea on huomattavasti tavallisempaa kuin sentraalinen uniapnea.

