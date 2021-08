Lääkäri kertoo, mikä on kakkostyypin diabeteksen kehittymisen kannalta haitallisinta syötävää – näin voit estää sairauden puhkeamista

Taipumus kakkostyypin diabetekseen on periytyvä, mutta lääkärin mukaan jokainen voi itse elintavoillaan vaikuttaa siihen, puhkeaako periytynyt taipumus.

Tyypin 2 diabetes on nopeimmin yleistyviä sairauksia sekä Suomessa että maailmalla.

Sitä levittävät epäterveelliset elämäntavat, diabetologi, Mehiläisen Terveyden edistämisen johtava lääkäri Atte Vadén toteaa.

Vaikka taipumus kakkostyypin diabetekseen on periytyvä, jokainen voi itse elintavoillaan vaikuttaa siihen, puhkeaako periytynyt taipumus.

– Diabetesgeenit eivät yksin aiheuta sairautta, vaan tarvitaan myös olosuhteet, jotka laukaisevat periytyneen taipumuksen. Suurella osalla sairastuvia diabetes olisi ehkäistävissä, jos elämäntavat olisivat terveelliset, Vadén selittää.

Mitä vähemmän keho altistuu riskitekijöille, sitä todennäköisemmin diabetes jää puhkeamatta, vaikka geeniperimässä olisikin sairastumisalttius.

– Syömisellään ja liikkumisellaan vaikuttaa siihen, miten perimä toimii eli mitkä geenit aktivoituvat ja mitkä vaimenevat. Diabetekselle altistavien geenien aktiivisuutta voi vähentää ja suojaavien geenien aktiivisuutta vahvistaa.

Vaarallisinta on ylipaino ja keskivartalolihavuus

Diabetes on haiman sairaus. Jos haima ei tuota tarpeeksi insuliinia, se johtaa kakkostyypin diabeteksen puhkeamiseen.

Diabeteksen kannalta vaarallisinta on ylipaino ja nimenomaan keskivartalolihavuus. Viskeraalinen eli sisäelinrasva on merkittävin riskitekijä, koska se lisää insuliinin tarvetta kaikista eniten, Vadén selittää.

Mitä enemmän painoa, sitä enemmän on soluja, jotka tarvitsevat insuliinia.

– Sisäelinrasva tarvitsee käyttöönsä ylimääräistä insuliinia, mutta se ei ole sen ainoa haitta. Se myös heikentää insuliinin tehoa, joten senkin takia viskeraalinen rasva on suuri riskitekijä.

Jossain kohtaa haiman kapasiteetti ei enää riitä; se ei pysty tuottamaan niin paljon ylimääräistä insuliinia kuin ylimääräiset rasvasolut ja rasvoittuneet sisäelimet tarvitsisivat.

Sisäelinrasvaa kertyy myös haiman ympärille, joten se rasittaa haimaa sitäkin kautta.

– Jos katsotaan tyypin kaksi diabeetikoilta kuoleman jälkeen haimaleikkeitä, nähdään vastaavaa rasvoittumista kuin maksassa, Vadén huomauttaa.

Näin suojaat itseäsi diabetekselta

Vaikka geeniperimälleen ei voi mitään, omaan terveyteensä voi vaikuttaa paljon muun muassa seuraavilla toimenpiteillä.

1. Huolehdi monipuolisesta suolistobiomista

Diabeteksen ehkäisyssä on tärkeää ylläpitää monipuolista ja terveellistä suoliston mikrobiomia eli mikrobikantaa.

Suoliston hyvät bakteerit syövät kuitua ja kasviksia. Suoliston eri osiin tarvitaan monipuolisesti erilaisia kuituja ruokkimaan hyviä bakteereita. Mahdollisimman kasvipitoinen, pehmeitä rasvoja ja laadukasta proteiinia sisältävä ravinto on aineenvaihdunnalle terveellisintä.

Jos taas syödään paljon lihaa ja nopeita hiilihydraatteja, hyvät bakteerit kuolevat nälkään, koska eivät saa tarpeeksi kuitua.

– Suoliston bakteerikanta muokkautuu silloin sellaiseksi, että syntyy haittoja aineenvaihduntaan ja suoliston toimintaan jopa suolistosyöpiin asti, Vadén sanoo.

2. Varo ylipainoa

Ei ole olemassa tiettyä painoindeksiä, jossa ylipainosta tulee diabetesriski. Siihen vaikuttavat yksilölliset erot. Jonkun keho sietää ylipainoa enemmän kuin toisen. On kuitenkin selvää, että mitä vähemmän painoa kertyy keskivartalolle, sitä parempi.

3. Turvaa laadukas uni

Riittävä uni pitää kehon hormonitasoja tasapainossa. Univaje tai heikkolaatuinen uni lisäävät kortisolin ja muiden stressihormonien eritystä. Se nostaa insuliinitarvetta samaan tapaan kuin ylipainokin ja rasittaa haimaa.

Stressaantunut tai univajeessa oleva ihminen helposti myös syö enemmän, joten nukkuminen hyvin on samalla toimiva tapa ehkäistä ylipainoa.

4. Muista erityisesti lihastreeni

Tehokkainta on mieluisalta tuntuva liikunta, koska sitä tulee myös tehtyä. Kaikki liikkuminen on hyvästä, ja monipuolisuus on eduksi. Insuliiniherkkyyden kannalta edullista on kaikki lihaksiin kohdistuva liikunta, mutta myös kardioharjoittelu on hyödyllistä.

5. Vain harvoin prosessoitua ruokaa

Prosessoitu ruoka ja siihen yleensä runsaasti sisältyvä kova, tyydyttynyt rasva sekä nopeat hiilihydraatit ovat diabeteksen kehittymisen kannalta haitallisinta syötävää. Ne edistävät sisäelinrasvan määrää, maksan rasvoittumista sekä insuliiniresistenssiä.

6. Karsi sokeria

Runsaan kalorisaannin lisäksi sokeri aiheuttaa haittaa aineenvaihdunnassa ja suolistobiomissa.

7. Vältä virvoitus- ja energiajuomia

Nykytiedon mukaan myöskään makeutusaineilla makeutettuja juomia ei ole syytä nauttia paljon, sillä ne sotkevat kylläisyysjärjestelmää ja sen seurauksena kiihdyttävät ruokahalua. Energiajuomien runsas käyttö voi myös kohottaa verenpainetta ja pidemmällä tähtäimellä aiheuttaa useita erilaisia terveyshaittoja.

8. Jätä tupakka

Tupakka lisää diabetesriskiä, koska lihakset ja kudokset toimivat huonommin toistuvassa häkämyrkytyksessä. Polttaminen vaikuttaa energia-aineenvaihduntaan ja verenkiertoon.

9. Ole tarkkana alkoholin kanssa

Alkoholia käytettäessä kalorien saanti kasvaa, mikä kerryttää helposti painoa. Alkoholi myös rasvoittaa maksaa ja sitä kautta edistää insuliiniresistenssiä. Insuliiniresistenssi tarkoittaa sitä, että insuliinin teho on heikentynyt.

Asiantuntija diabetologi, Mehiläisen Terveyden edistämisen johtava lääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri Atte Vadén.