Tällaiset virtsavaivat voivat paljastaa miehen eturauhas­syövän – jokainen niistä on merkki siitä, että lääkärin tutkimuksiin on syytä hakeutua

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä.

Syöpädiagnoosi tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, kertoi kirjeenvaihtaja Petri Saraste jutussamme. Hän sai viime vuoden keväällä diagnoosin eturauhassyövästä.

Saraste oli huomannut käyvänsä usein yöllä vessassa. Juuri virtsaamisvaivat saattavat olla yksi eturauhasen syövän oire.

Eturauhassyövän merkkejä voivat olla:

Virtsasuihku voi olla heikko tai katkonainen.

Virtsaamisen tarve voi olla tihentynyt (varsinkin öisin).

Virtsassa voi olla verta tai virtsaamiseen voi liittyä aloitusvaikeuksia tai kipua.

Useimmiten virtsaamisoireet liittyvät eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvuun, joka yleistyy voimakkaasti iän myötä.

Jos eturauhasen syöpä on päässyt leviämään, se voi aiheuttaa kipuja, anemiaa ja yleistä heikkoutta. Eturauhassyöpä hakeutuu levitessään ensisijaisesti luustoon, jolloin kipu tuntuu tyypillisesti alaselässä, lantiossa tai lonkkien alueella.

Pelkän PSA-arvon perusteella ei voida päätellä, onko potilaalla eturauhassyöpä vai ei. Korkea PSA-arvo tai PSA-arvon nopea nousu viittaavat kuitenkin eturauhassyöpään.

Suomalaismiesten yleisin syöpä

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Suomessa se todetaan vuodessa runsaalla 5 000 miehellä. Eturauhassyöpä on pääasiassa iäkkäiden, yli 70-vuotiaiden tauti.

Eturauhanen on miesten sukupuolirauhanen, joka sijaitsee virtsarakon alapuolella peräsuolen edessä. PSA-arvo nousee eturauhasen koon kasvaessa.

Perusteelliset tutkimukset

Lääkärin tutkimuksiin on syytä hakeutua, jos saa eturauhasperäisiksi sopivia virtsaamiseen liittyviä oireita tai virtsassa on verta.

Tutkimuksissa lääkäri tunnustelee eturauhasta peräaukon kautta, Laboratoriokokeista tärkein on veren PSA-arvo. PSA-tutkimuksen korkea arvo viittaa syövän mahdollisuuteen.

Jos lääkäri havaitsee tunnustelemalla jotain normaalista poikkeavaa tai PSA-arvot antavat aihetta huoleen, eturauhasesta otetaan neulalla koepala. Precision-tutkimuksen perusteella ennen koepalan ottamista suositellaan tehtäväksi eturauhasen magneettitutkimus.

Miehiä ei seulota

Oireettomia miehiä ei nykytiedon valossa ole syytä seuloa, todetaan Terveyskirjaston tuoreessa artikkelissa. Seulonnan ja sen perusteella tapahtuvan hoidon ei ole osoitettu vaikuttavan seulottujen eliniän pituuteen.

Hoitojen haitat voivat olla jopa suurempia kuin syövän aiheuttamat. Tämän vuoksi rutiininomainen PSA-tutkimus ei Terveyskirjaston mukaan ole aiheellinen miehille, joilla ei ole suurentuneen eturauhasen aiheuttamia oireita.

Jos sen sijaan virtsaamisoireet ovat kehittyneet nopeasti, PSA:n tutkiminen on hyödyllistä.

– Nykyinen linja on, että oireettomilta miehiltä ei pidä ottaa PSA-näytettä, ellei siihen ole olemassa erityisen hyvää syytä, kuten esimerkiksi sukurasitus sairauden suhteen, todetaan puolestaan Syöpäjärjestöjen sivuilla.

PSA-arvon määritys ja seuranta on suositeltavaa miehille, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai useampia eturauhassyöpätauksia tai lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu keskimääräistä nuorempana (alle 55-vuotiaana). Syynä on perinnöllinen riski.

”Kilttejä eturauhassyöpiä pitäisi vain seurata”

PSA-verikokeella löydetään paljon pieniä syöpiä ja syövän esiasteita, joita aikoinaan ei olisi koskaan todettu, sillä ne eivät miehen elinaikana olisi ehtineet aiheuttaa minkäänlaisia haittoja.

– Vaikka potilaalla olisi ollut tällainen kiltti eturauhassyöpä, hän olisi kuollut siitä onnellisen tietämättömänä sydäninfarktiin 85-vuotiaana, urologi sanoi aiemmin jutussamme.

– Kilttejä eturauhassyöpiä pitäisi vain seurata eikä hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla, joihin liittyy paljon haittoja.

Magneettikuvaus on osoittautunut tutkimuksessa tarkemmaksi menetelmäksi. Sen ansiosta lähes kolmannes miehistä, joilla PSA-verikokeen perusteella epäiltiin syöpää, vältti koepalan ottamisen kokonaan. Heidän eturauhasistaan ei löytynyt syöpään viittaavia muutoksia.

