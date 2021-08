Uusi tutkimus viittaa siihen, että pienet ruokavaliomuutokset parantavat verisuonten toimintaa, kun ne yhdistetään maltilliseen liikuntaan.

Lähes joka toinen suomalainen mies ja nainen on vyötärölihava.

Lihavuuteen liittyviä sydänriskejä voi pienentää varsin pienillä elämäntapamuutoksilla.

Tuoreen tutkimuksen mukaan tähän riittää säännöllinen liikunta ja 200 kilokalorin vähennys päivittäisessä energiansaannissa. 200 kilokaloria on esimerkiksi askillisessa karkkia tai puolessa litrassa sokerilimua.

Circulation-lehden julkaisemassa tutkimuksessa seurattiin 160 vähän liikkuvaa lihavaa 65–79-vuotiasta. Kaikki potilaat osallistuivat puolen tunnin liikuntaan neljästi viikossa, mutta osa lisäksi vähensi päivittäistä energiansaantiaan 200 kilokaloria ja osa noudatti tiukempaa laihdutuskuuria.

Magneettikuvauksen perusteella aortan jäykkyys väheni selvästi osallistujilla, jotka onnistuivat karistamaan noin 10 prosenttia eli noin 8–9 kiloa painostaan, mutta tämä havaittiin vain maltillisesti laihduttaneiden ryhmässä. Tiukempikin dieetti oli silti hyväksi, sillä se alensi verenpainetta ja paransi kolesteroliarvoja.

Aortan jäykistyminen suurentaa muun muassa sydäninfarktien ja aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa.

Paino putosi yhtä paljon kummassakin energiansaantia vähentäneessä ryhmässä, mutta suotuisia aorttamuutoksia ei havaittu tiukempaa dieettiä noudattaneilla, vaikka he saivat ruoastaan huomattavasti vähemmän kaloreita. Tutkimus ei paljasta, miksi tiukempi dieetti ei toiminut yhtä hyvin.

Havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat pienten ruokavaliomuutosten parantavan verisuonten toimintaa, kun ne yhdistetään maltilliseen liikuntaan.

Yli 30-vuotiaista suomalaisista aikuisista vähintään ylipainoisia on 60 prosenttia naisista ja 70 prosenttia miehistä. Lihavia on naisista noin 30 ja miehistä noin 25 prosenttia. Lähes joka toinen mies ja nainen on vyötärölihava.