Liikunta voi kumota ruutuajan haittoja – lasten runsas digimedian käyttö on yhteydessä ylipainon riskiin myöhemmin

Uuden tutkimuksen mukaan runsas digimedian käyttö lapsena on yhteydessä ylipainon riskiin myöhemmin nuoruudessa.

Yli kuusi tuntia liikuntaa viikossa näyttäisi kumoavan runsaan ruutuajan haittoja lapsilla, uusi tutkimus kertoo.

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan lasten runsas digimedian käyttö on yhteydessä ylipainon riskiin myöhemmin nuoruudessa. Liikunta näyttää kuitenkin antavan suojaa näitä haitallisia vaikutuksia vastaan.

Runsas digitaalisen median käyttö 11-vuotiaana oli yhteydessä suurentuneeseen ylipainon riskiin 14-vuotiaana niillä lapsilla, jotka ilmoittivat liikkuvansa vapaa-ajalla alle 6 tuntia viikossa. Niillä lapsilla, jotka ilmoittivat liikkuvansa 6 tuntia viikossa tai enemmän tätä yhteyttä ei havaittu.

Tutkimuksessa oli mukana 4 661 lasta Fin-HIT eli Hyvinvointi teini-iässä -tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneet lapset raportoivat, kuinka paljon he käyttävät aikaa istuen digitaalisen median parissa ja kuinka paljon he liikkuvat kouluajan ulkopuolella.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of Physical Activity and Health-tiedejulkaisussa.

Tutkimuksessa liikunnan ja median käytön määrä oli lasten itsensä raportoimaa eikä liikunnan tehoa kysytty, joten lisätutkimuksille on aihetta.

Liikkeelle suositusten mukaisesti

Hyvä ohjenuora lapsena ja nuorena liikkumiseen on noudattaa uutta suomalaista lasten ja nuorten liikkumissuositusta.

Sen mukaan kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä itselle sopivalla tavalla ja ikä huomioiden.

Lisäksi runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

