Tipattomuudella voi olla uskomattomia vaikutuksia – näin nopeasti alkoholin jättö näkyy painossa ja unessa

Alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen on terveydelle heti hyödyksi.

Onko alkoholia tullut kesän aikana nautittua normaalia enemmän ja tiuhempaan tahtiin?

Terveyden kannalta ainut täysin turvallinen alkoholinkäytön raja on nolla, mutta yllättävän monenlaisia hyötyjä terveydelle ja hyvinvoinnille saa jo sillä, että vähentää juomismääriä.

Lääkäri on vastaanotollaan toistuvasti nähnyt, kuinka ihmiset yllättyvät vähentämisen vaikutuksista omaan vointiin.

– Selkeä vähentäminen tuo monelle niin isot hyödyt, että he hämmästyvät. Nukut paremmin, jaksat liikkua, paino alkaa pudota – ja yhtäkkiä ihmissuhteetkin voivat paremmin, ylilääkäri Kaarlo Simojoki sanoi jutussamme.

Lue lisää: 10 asiaa jotka tapahtuvat vain kuukaudessa, kun lakkaat juomasta alkoholia

Listasimme tipattomuuden muutamia hyötyjä:

Se näkyy päältä

Alkoholinkäytön suitsiminen voi todella näkyä naamasta. Alkoholin aiheuttamat muutokset esimerkiksi hormonituotannossa vaikuttavat myös kasvojen ja ihon kuntoon.

Lue lisää: Alkoholismista kärsinyt laulaja julkaisi paljonpuhuvan kuvaparin ennen ja jälkeen raitistumisen

Kesätissuttelun yhteydessä on puhuttu myös viinanaamasta. Liika juominen voi heijastua kasvoilta esimerkiksi punoituksena, ryppyinä, suurentuneina ihohuokosina sekä kuivana ihona.

Lue lisää: Hätkähdyttävät kuvaparit: Näin dramaattisesti juomisen lopettaminen voi muuttaa elämää

Mieliala kohenee

Alkoholi ja erityisesti sen liikakäyttö aiheuttaa esimerkiksi masentuneisuutta ja siihen liittyviä muita oireita, kuten unettomuutta. Alkoholin pitkäaikaisen ja runsaan käytön lopettamisesta aiheutuvat masennusoireet lievittyvät muutamassa viikossa käytön lopettamisen jälkeen.

Juomisen jättäminen näkyi nopeasti myös Lauran, 28, mielialassa. Hän koki taannoin kovaa stressiä ylioppilaskirjoituksista ja pääsykokeista, ja taisteli uupumusta vastaan.

– Kun jätin alkoholin, alavireydet katosivat. Se lisäsi positiivista kierrettä ja sai minut jaksamaan vaikean elämänvaiheen ohi, Laura kertoi jutussamme.

Lue lisää: Katri, 30, jätti alkoholin kokonaan kaksi vuotta sitten – vaikutus on ollut iso

"Uskallan olla oma itseni”

Katri ja Laura listasivat jutussamme monia hyötyjä, joita alkoholin jättäminen on tuonut mukanaan. Yksi niistä liittyy oman itsetuntoon ja -tuntemukseen.

– Uskallan olla aito ja oma itseni ilman alkoholia, Laura kertoi.

– Alkoholin jättäminen on tehnyt minusta ihmisenä rohkeamman ja itsevarmemman. Ennen ajattelin humalassa olevani hauskempi, seurallisempi ja fiksumpi. Nyt tiedän olevani sitä selvin päin, sanoi puolestaan Katri.

Tissuttelu vaikuttaa terveyteen, vaikka käyttömäärät olisivat niin pieniä, että varsinaista humalaa ei tule. Vähäinenkin määrä alkoholia heikentää muun muassa unen laatua ja elimistön palautumista.

Unenlaatu paranee

Jo yksikin annos alkoholia heikentää unenlaatua. Alkoholi tekee unesta levottomampaa ja sotkee luontaista unirytmiä.

– Jos ei juo kuukauteen ollenkaan, unenlaatu paranee varmasti. Se on tietysti positiivinen asia, mikä näkyy heti. Jos unirytmi menee sekaisin, palauttavan unen määrä vähenee. Silloin ihminen ei palaudu niin hyvin unen aikana ja unesta tulee katkonaisempaa, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen listasi jutussamme.

Lue lisää: 5 hyvää seurausta – tipattoman tammikuun positiiviset muutokset alkavat näkyä heti

Paino voi alkaa pudota ja turvotus vähentyy

Alkoholissa on paljon energiaa, joten alkoholin käytön hillintä voi saada painonkin alenemaan. Lisäksi tipattomuus auttaa maksaa. Alkoholi lisää maksalle haitallista vyötärörasvaa, joka vaikuttaa myös rasvamaksan syntyyn.

Lue lisää: Alkoholi näkyy nopeasti vyötäröllä – ”Puhutaan määristä, joista lääkäri ei vielä valita eikä puolisokaan natkuta”

Alkoholi kerää nestettä. Kun sitä ei käytä, erityyppinen turvotus alkaa vähetä. Se voi alkaa näkyä melko nopeastikin.

”Iho on hehkuva, olo on energinen”

– Olo on jatkuvasti energinen, toimelias, puuhakas. Treenejä ei tarvitse jättää koskaan väliin krapulapäivien vuoksi. Pois on myös sellainen vetämättömyys ja flegmaattisuus, joka seurasi esimerkiksi jonkun mökki- tai hiihtokeskusviikonlopun jälkeen. Ihoni on hehkuva, silmät kirkkaat ja mieli reipas. En todellakaan kaipaa niitä päiviä, jolloin tekee mieli vain makeaa, suolaista ja rasvaista ja ainoa aktiviteettina on tv:n katselu makuuasennossa.

Näin kertoi Minna jutussamme.

– Oma fiilis on mun mielestä se paras syy jättää ainakin joskus juomatta tai vaikka kokeilla pitempääkin pätkää ilman alkoholia, sanoi puolestaan Tuomas.

Lue lisää: Eeva, Pasi ja muut kertovat, miksi he lakkasivat juomasta alkoholia: huomasivat merkittäviä muutoksia

Lue lisää: Pasi jätti alkoholin kokonaan kolme vuotta sitten: ”Kuvista näkee, etten jaksanut mitään” – Essi ryhtyi tipattomalle ja huomasi muutoksen jo ensimmäisellä viikolla

Syöpäriski pienenee

Runsas alkoholinkäyttö lisää muun muassa suun, nielun, ruokatorven syövän sekä mahasyövän riskiä.

Lue lisää: Alkoholi lisää 7 syövän riskiä – tietyllä ryhmällä riski sairastua voi olla jopa 100-kertainen