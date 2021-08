Astmaan liittyvä vakavan koronainfektion vaara todennäköisesti luultua pienempi

Keuhkoahtaumatautiin ja joihinkin muihin hengityssairauksiin liittyy suurempi riski.

Hengityssairauksia potevia on pidetty riskipotilaina koronaepidemian alusta alkaen.

Astmaa potevien riski sairastua tai menehtyä vakavaan koronavirustartuntaan näyttäisi olevan selvästi pienempi kuin epidemian alussa pelättiin. Keuhkoahtaumatautiin ja joihinkin muihin hengityssairauksiin liittyy suurempi riski, mutta sekään ei välttämättä ole niin suuri kuin on ajateltu.

Tulokset perustuvat yli 825 000 britin terveystietoihin ja niiden mukaan astmaa sairastavien riski joutua vakavan koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon on noin 10–30 prosenttia suurempi kuin terveiden samanikäisten. Kuolleisuudessa ei havaittu eroja muihin potilaisiin.

Keuhkoahtaumatautia sairastavilla riskit olivat suurempia. Verrattuna muihin potilaisiin he joutuivat sairaalahoitoon tai menehtyivät koronavirusinfektioon 54 prosenttia todennäköisemmin. Vakavat sairastumiset olivat yleisempiä myös interstitiaalisia keuhkosairauksia potevilla, mutta riski menehtyä ei ollut heillä eikä keuhkoahtaumatautia potevilla juurikaan tavallista suurempi. Keuhkosyöpää sairastavilla vakavat tautimuodot olivat lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin muilla potilailla.

Brittien tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä hengityssairauksia potevia on pidetty riskipotilaina koronaepidemian alusta alkaen. Tutkijat toteavat oletuksen olleen paikallaan varsinkin epidemian alkuaikoina, mutta nykyisen tutkimusnäytön valossa riskit eivät välttämättä ole niin suuria kuin on pelätty. Varovaisuus on silti paikallaan, sillä osa potilaista voi silti olla muita suuremmassa vakavan koronavirustartunnan vaarassa.

Tutkimus julkaistiin Lancet Respiratory Medicine -lehdessä.

Lue lisää: Kasvomaski ei sovi kaikille – astmaatikolle se voi olla jopa terveysriski

Lue lisää: Tällainen on koronan aiheuttama keuhkokuume – yksi piirre erottaa muista