Suosittu pätkäpaasto voikin jopa lihottaa – vinkit, joilla vältät virheet ja tunnistat hälytysmerkit

Suosittu pätkäpaasto ei sovi kaikille. Nälkä sekä siitä johtuva unettomuus, vireystason lasku ja kiukku kertovat, ettei pätkäpaasto ehkä olekaan sinun juttusi.

Yleisimmin käytetty pätkäpaaston muoto on 16:8-paasto, jossa kaikki päivän ateriat nautitaan kahdeksan tunnin aikana. Muu aika, eli 16 tuntia vuorokaudesta paastotaan siten, että vain veden sekä maidottoman kahvin ja teen juominen on sallittua.

Moni kokee tällaisen paastoamisen helpoksi, sillä nukkuminen vie suurimman osan paastoajasta. Edellytyksenä on, että syöminen on kunnossa, eli ateriat ovat monipuolisia ja ravinnonsaanti riittävää.

Jos paasto toimii, keho voi hyvin ja painokin putoaa. 16:8-pätkäpaastosta voi hyvinkin tulla pysyvä elämäntapa.

Terveystalon vastaava ravitsemusterapeutti Reija Männikkö kertoo joidenkin asiakkaidensa oppineen hallitsemaan syömistään juuri pätkäpaaston avulla.

– Kun on ulkoinen sääntö sille, että vain tiettyjen tuntien aikana saa syödä, ja muut tunnit on pyhitetty paastolle, koetaan, että syömistä on helpompi hallita.

Eroon iltanapostelusta?

Moni tapasyömiseen taipuvainen on päässyt pätkäpaaston avulla eroon iltanapostelusta. Männikön mukaan pätkäpaasto toimiikin siinä tapauksessa, että iltanapostelussa on kyse tavasta. Useimmiten se ei ole tapa, vaan seuraus siitä että päivällä syödään liian niukasti.

– Kun syö aamulla kevyesti ja lounaaksi vain kevyen salaatin tai pienen annoksen lämmintä ruokaa, keho ei saa päivän aikana riittävästi polttoainetta. Tämä kostautuu illalla heikkona olona ja jatkuvana nälkänä.

Jos tilanne on tämä, on syytä unohtaa paastokokeilut ja opetella ensin syömään terveellisesti ja riittävästi.

Ajoita syöminen sopivaksi

Nälällä on kauaskantoiset vaikutukset, sillä nälkäisenä unen laatu kärsii. Liian niukka nukkuminen taas voi johtaa uusiin ongelmiin, kuten hallitsemattomaan syömiseen ja huonoihin ruokavalintoihin.

– Osa ihmisistä on tosi herkkiä pitkille ateriaväleille: tulee huono olo ja nälkäkiukku herää. Ja jos on taipumusta ahmintaan, pätkäpaastoaminen on riskaabelia, sillä jossain kohtaa syöminen karkaa lapasesta, eikä silloin saavuteta pitkäaikaista, hyvää muutosta elintapoihin.

Hallitsematon syöminen puolestaan voi johtaa helposti lihomiseen.

Iltaliikkujille pätkäpaasto voi tuoda ikävän yllätyksen, jos ajoittaa 16 tunnin paastoamisen niin, ettei liikuntasuorituksen jälkeinen syöminen sovi aikaikkunaan.

– Palautuminen hidastuu, eikä seuraavana päivänä enää jaksa samanlaista liikuntasuoritusta. Pitkällä tähtäimellä keho voi ajautua ylirasitustilaan.

Ravitsemusterapeutti suosittelee pätkäpaastoajille ruokavaliota, jossa on riittävästi ja monipuolisesti kasviksia, täysjyväviljaa ja hyviä pehmeitä rasvoja, eli perusjärkevää ruokaa.

Männikkö neuvookin ajoittamaan paastoamisen omaan arkeen ja rytmiin sopivaksi niin, että ehtii syödä aina lenkin, jumpan tai treenin jälkeen.

– Tokihan paastoa voi soveltaa niinkin, että syö päivän ateriat kahdeksan tunnin sijasta kymmenen tai kahdentoista tunnin aikana. Itse asiassa 12:12-pätkäpaasto on lähellä yleisestikin suositeltua ateriarytmiä ja mukailee valveillaoloaikaa.

– Tärkeää on pitää ruokavalinnat järkevinä ja säilyttää monipuolisuus.

Näin aloitat pätkäpaaston

– Jos vetää kahdeksan tunnin aikana pitsaa ja hampurilaisia kaksin käsin, tuloksia ei tule, vaikka olisi 16 tuntia välillä syömättä.

Jos suunnitelmissa on pätkäpaaston aloittaminen, Männikkö neuvoo miettimään ensin, mikä jakso vuorokaudesta on paras paastoamisen kannalta.

– On hyvä miettiä, mihin aikaan syö ja mihin aikaan liikkuu. Herkällä korvalla kannattaa kuunnella kehon viestejä: pysyykö vireystaso hyvänä, näläntunne kohtuullisena ja jaksaako liikkua?

Paastosi tai ei, ruokavalion laadulla on aina iso merkitys.

Pätkäpaastoa ei pidä edes harkita, jos sairastaa insuliini- tai tablettihoitoa vaativaa diabetesta tai jos on diagnosoitu syömishäiriö tai tunnistaa itsessään häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. Raskaana olevat, imettävät sekä kasvuikäiset lapset ja nuoret voivat niin ikään unohtaa paastoaikeet.

– Myöskään ikääntyneiden ei pidä paastota, sillä heillä pitkät ateriavälit voivat kiihdyttää lihasmassan menetystä.

Paino putoaa ilman paastoakin

Parhaimmillaan pätkäpaasto nostaa vireystilaa, helpottaa painonhallintaa, laskee verensokeria ja vaikuttaa suotuisasti kolesteroliin, verenpaineeseen ja maksan rasvoittumiseen. Myös matala-asteinen tulehdustila helpottaa. Suurin osa hyvistä vaikutuksista perustuu painon putoamiseen.

– Mutta paastosi tai ei, ruokavalion laadulla on aina iso merkitys. Jos tavoitteena on pudottaa painoa, pitäisi oppia kuuntelemaan kehon viestejä ja tunnistamaan nälkä ja kylläisyys. Silloin tulee syötyä luontaisesti sopivia määriä ruokaa. Jos ateriarytmissä on puutteita tai syöminen on lähtenyt väärille raiteille, kylläisyyttä tai nälkää on vaikea tunnistaa.

Paino putoaa ilman paastoakin, kun syö 3-5 tunnin välein riittävän aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan.

– Vanha kunnon lautasmalli toimii aina, eli reilusti kasviksia ja proteiinia, kuten rasvaton maitovalmiste, liha, kala, kana tai kasviproteiinin lähde. Lisäksi pitää huolehtia kuidun saannista. Parhaiten kuitua saa täysjyväviljasta, kuten täysjyväleivästä, -puurosta, -pastasta tai -riisistä.

Runsaasti sokeria ja kovaa rasvaa sisältävät ruuat ja herkut lihottavat. Niitäkin voi silti nauttia, vieläpä hyvällä omallatunnolla, kunhan herkuttelu on satunnaista ja pysyy kohtuudessa.