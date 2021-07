Helposti eroon vatsarasvasta – arkiset asiat, jotka vaikuttavat tehokkaasti

Tilanteeseen kannattaa puuttua heti, kun huomaa farkkujen vyötärön kiristävän. Siinä vaiheessa usein verenpaine on jo koholla ja esidiabetes antaa merkkejä. Yksinkertaiset keinot arjessa auttavat parhaiten.

Kun vatsan alueelle alkaa kertyä kumpua, monien hankalien sairauksien riski kasvaa.

Miehille vaarallista rasvaa alkaa kertyä keskivartaloon yleensä keski-iässä. Naisille vatsakumpu ilmaantuu yleensä hieman myöhemmin, vaihdevuosien jälkeen, kun estrogeenituotanto hiipuu.

Painonnousu keski-iässä tarkoittaa usein sitä, että painoa kertyy juuri keskivartaloon. Vaaka ei kuitenkaan aina kerro totuutta.

– Joskus painoindeksi saattaa olla ihan normaali, mutta rasvan jakautuminen on poikkeavaa ja se tulee keskivartaloon, kertoo sisätautilääkäri ja diabetologi Ari Aimolahti Lääkärikeskus Aavasta. Hän suositteleekin tarttumaan mieluummin mittanauhaan kuin vaakaan.

” Joskus painoindeksi saattaa olla ihan normaali, mutta rasvan jakautuminen on poikkeavaa ja se tulee keskivartaloon.

Jutun lopussa listataan 12 arkista asiaa, joilla vatsarasvaa voi pienentää.

”Päärynätyyppi” ei ole yhtä haitallista

Jos sentit lähestyvät miehellä sataa ja naisella 90:ää, huoleen on jo aihetta. On todennäköistä, että rasvaa on silloin vatsaontelon sisällä suolten ja sisäelinten välissä ja ympärillä sekä maksan sisällä. Tätä rasvaa kutsutaan sisälmysrasvaksi eli viskeraaliseksi rasvaksi.

Oli painoindeksi mikä tahansa, keskivartalolihavuus on aina uhka terveydelle, sillä vyötärölle kertynyt liikarasva johtaa metabolisen oireyhtymään, johon liittyy monia vakavia sairauksia.

Lähes puolet suomalaisista on vyötärölihavia, joten ongelma on erittäin yleinen. Keskivartalo- tai vyötärölihavuutta kutsutaan myös omenalihavuudeksi.

Aimolahden mukaan tyytyväisiä voivatkin olla ne, joilla paino keskittyy muualle kuin vatsan seudulle.

– Päärynätyyppinen lihavuus, jossa rasva kertyy reisiin ja takapuolen alueelle, ei ole niin vaarallista. Varsinkin sydän- ja verisuonitaudin lisääntyminen liittyy juuri keskivartalo- eli omenalihavuuteen.

” Päärynätyyppinen lihavuus, jossa rasva kertyy reisiin ja takapuolen alueelle, ei ole niin vaarallista. Varsinkin sydän- ja verisuonitaudin lisääntyminen liittyy juuri keskivartalo- eli omenalihavuuteen

Sisäelinten ja suolten ympärille muodostunut rasvakudos on erilaista kuin ihon alle reisiin ja takapuoleen sijoittuva ylimääräinen rasva. Vatsaontelon sisällä olevaan rasvakudokseen kun kertyy runsaasti tulehdussoluja, jotka erittävät tulehdusreaktioita aiheuttavia sytokiineja.

Vatsaontelosta laskimoveri kulkeutuu suoraan maksaan, jossa runsaat rasvahapot ja sytokiinit aiheuttavat häiriöitä maksan aineenvaihduntaan. Yksi seuraus on rasvamaksa.

– Meille on iskostettu, että rasvamaksa on alkoholistien sairaus. Todellisuudessa 70-75 prosenttia rasvamaksatapauksista on lihavuuden aiheuttamia. Puhtaasti alkoholin aiheuttamia niistä on 15-20 prosenttia.

Lue myös: Maksan sairastumiseen liittyy yleinen väärinkäsitys – professori: ”Ei vieläkään tunnusteta”

Runsas alkoholin käyttö kuitenkin edesauttaa rasvan kertymistä vatsaonteloon. Siihen vaikuttavat myös muut elintavat, kuten liikkumattomuus ja tupakointi.

– Myös ylipaino sinällään vaikuttaa, samoin runsas kovien rasvojen ja sokerin käyttö.

Voi olla perinnöllistä

Keskivartalolihavuus on perinnöllistä, eli jos molemmilla vanhemmilla vyötärö on kasvanut herkästi, sama taipumus periytyy lapsille. Samoin periytyy myös riski sairastua kakkostyypin diabetekseen.

– Perillisten on syytä ottaa tämä huomioon ja huolehtia, ettei painoa pääse kertymään.

Hyvä uutinen on se, ettei peli ole menetetty, vaikka maha alkaisi pömpöttää, sillä jo muutaman kilon painonpudotuksesta on hyötyä terveydelle.

Aimolahden mukaan viiden prosentin painonpudotus on aluksi hyvä tavoite. Satakiloisella tämä tarkoittaa viittä kiloa.

– Tutkimuksien valossa tiedetään, että kun paino putoaa, se lähtee pois keskivartalosta, eli juuri sieltä mistä pitääkin.

” Tutkimuksien valossa tiedetään, että kun paino putoaa, se lähtee pois keskivartalosta.

Miten painoa pudottaa, sillä ei juurikaan ole väliä. Tärkeää on kuitenkin pysyvien tuloksien saavuttaminen, sillä jojolaihduttaminen vain pahentaa tilannetta pitkällä aikavälillä.

– Suositeltavaa on aerobisen liikunnan lisääminen ja lihasvoimaharjoittelu. Kovien rasvojen käyttöä tulee vähentää varsinkin, jos kolesterolitasoissa on ongelmaa. Nopeasti imeytyvien hiilihydraattien vähentäminen on tärkeää niin ikään: erityisesti virvoitus- ja energiajuomat on hyvä jättää pois, samoin pitäisi vähentää alkoholin käyttöä. Ruokavalioon kannattaa lisätä kuitua kylläisyyden tunteen saavuttamiseksi.

” Erityisesti virvoitus- ja energiajuomat on hyvä jättää pois, samoin pitäisi vähentää alkoholin käyttöä.

Laihdutuslääke reseptillä

Lääkäri voi kirjoittaa tukihoidoksi laihdutuslääkereseptin, jos potilaalla on lihavuuden liitännäissairauksia.

Ainoa markkinoilla oleva, pistoksena käytettävä tehokas laihdutuslääke tuli ela-korvattavaksi heinäkuun alussa. Lääkkeen vaikuttava aine on Liraglutidi, joka vaikuttaa aivojen ruokahalua sääteleviin reseptoreihin niin, että olo tuntuu täydemmältä ja vähemmän nälkäiseltä.

– Peruskorvattavuuden edellytyksenä on 35 kg/m2 painoindeksi sekä esidiabetes ja lääkehoitoa vaativa verenpainetauti tai kolesterolilääkitys, Ari Aimolahti kertoo.

12 vinkkiä: Arkiset ja pienet keinot auttavat

Lisää tavalliseen arkeesi liikuntaa. Esimerkiksi pyöräily, kävely, uinti, tanssi, halkojen hakkaaminen ja soutaminen ovat hyviä lajeja vatsarasvaa vastaan. Pidä yllä lihasmassaa. Tee voimaharjoittelua kahdesti viikossa joko kotona tai kuntosalilla. Esimerkiksi yksinkertainen kyykkyyn-ylös on hyvä harjoitus vaikka telkkaria katsellessa. Jätä pois lihottavat tuotteet, kuten sipsit, keksit, karkit, sokerilimut, tai nauti niitä vain harvoin. Täytä ruokalautanen puoliksi kasviksilla ja toinen puoli pääruualla. Lisää kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Vältä sokeripitoisia juomia. Syö pienempiä annoksia, nauti ruoka hitaammin ja syö säännöllisesti, ainakin 3 kertaa päivässä. Vähennä alkoholin käyttöä. Vältä liian rankkaa treenaamista ja liian tiukkaa ruokavaliota. Varmista, että saat unta riittävästi. Seuraa kehitystä mittanauhalla. Vyötärö mitataan 1-2 senttiä navan yläpuolelta paljaalta iholta. Mittanauhan tulee olla vaakasuorassa ja yhtä korkealla edestä, takaa ja sivulta, paino molemmilla jaloilla, nauha ei saa kiristää. Tarkista lukema uloshengityksen jälkeen. Jos vyötärömitta ei yrityksistä huolimatta muutu, käänny lääkärin tai muun asiantuntijan puoleen.

(Lähteinä myös Terveyskirjasto, Sydan.fi, UKK-instituutti, Käypä hoito -suositus)