Hammaslääkäri kertoo suoraan, onko suuvesistä oikeasti hyötyä: ”Yletön purskuttelu heti hampaiden harjaamisen jälkeen edes vedellä ei ole hyväksi”

Mikään ei vielä ole korvannut hammasharjaa, sanoo hammaslääkäri.

Hampaiden pesemisen jälkeen ei kannata purskutella suuta liikaa. Hammastahnan isoin hyöty on juuri fluori, mutta sen kiinnittyminen hampaan pintaan vie oman aikansa, noin puoli tuntia.

Kevyt huuhtelu harjaamisen jälkeen on paras vaihtoehto.

– Yletön purskuttelu heti hampaiden harjaamisen jälkeen edes vedellä ei ole hyväksi, sanoo hammaslääkäri, PlusTerveyden lääketieteellinen johtaja Kaj Karlsson.

Pääosa suuvesistä turhia

Suuvesiä on markkinoilla moneen lähtöön.

– Pääosin ne ovat turhia. Jatkuvassa käytössä niistä ei ole valtaosalle merkittävää hyötyä, mutta ei haittaakaan, Karlsson sanoo.

Suuvesissä kaksi ainesosaa ei hyväksi pitkään käytettynä

Kannattaa kuitenkin katsoa, mitä suuhunsa laittaa. Karlsson kehottaa välttämään alkoholipitoisia suuvesiä, sillä ne voivat aiheuttaa limakalvovaurioita ja lisätä riskiä jopa pahanlaatuisiin muutoksiin.

Voimakkaan antibakteeriset suuvedet on puolestaan tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi jonkin tulehduksen tai kirurgisen operaation jälkihoidossa.

– Suussa kuuluu olla bakteereita, niin sanottu normaalifloora. Jos antibakteerisia suuvesiä käyttää jatkuvasti, bakteeritasapaino voi sotkeentua.

Valkoisempia hampaita hehkuttavat suuvedet ovat Karlssonin mukaan ”aika tehottomia, joskin harmittomia”.

Hyödyllisin suuvesi sisältää fluoria

Hyödyllisimmästä päästä suuvesi voi olla silloin, kuin se sisältää fluoria. Tai silloin, jos se on suunnattu poistamaan hengityksestä pahan hajun.

– Joillakin ihmisillä voi olla tietynlainen bakteerikanta, joka aiheuttaa hajua hengitykseen.

Joka tapauksessa suuveden käytöstä kannattaa ensin puhua oman hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa.

– Jos suu on esimerkiksi täynnä tulehdusta, se pitää ensin hoitaa pois.

Poppakonstit kannattaa unohtaa

Kaikkea suunhoitoa ei ole syytä sysätä ammattilaisille. Karlssonin mukaan suomalaisten omahoidossa on parantamisen varaa.

Hampaat tulisi harjata niin, että puolet harjaksista kulkee ikenen päällä ja puolet hampaiden pinnalla. Väärä harjaustekniikka etenkin tehokkaalla sähköhammasharjalla voi saada ikenet vetäytymään.

Kansainvälisissä tutkimuksissakin on tullut ilmi, että moni suomalainen hoitaa suutaan turhankin laiskasti. Miehet vaikuttavat olevan naisia laiskempia.

– Harjatkaa hampaitanne! kuuluu Karlssonin ykkösneuvo.

– Jos hampaita jaksaa hoitaa kotona hyvin 5-10 minuuttia päivässä, lääkäriä tarvitsee tosi vähän.

Hyvä hoitosuhde kannattaa kuitenkin muodostaa joko yksityiseen tai julkiseen ammattilaiseen. Suun terveyttä on helpompaa ylläpitää, kun suun kunto on tarkastettu kunnolla ja mahdolliset isommat pulmat on poistettu pois päiväjärjestyksestä.

– Poppakonsteihin kannattaa suhtautua varovasti, ovat ne sitten hammastahnoja tai suuvesiä tai joitain laitteita. Osa niistä voi olla tehokkaita, mutta mikään ei korvaa perinteistä hammas- ja hammasväliharjaa tai -lankaa.

Sähköhammasharja antaa harjaukseen lisätehoja.

Karlsson muistelee 1980-luvulla markkinoille tullutta tehokkaaksi mainostettua suuvettä, joka lupasi huuhtoa pois hammaskiven. Kävi ilmi, että suuvesi liuottikin myös hampaiden pintaa.

– Se oli aika lyhytikäinen tuote.