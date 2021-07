Vettä ei kannata kitata liikaa helteelläkään – vaarana voivat olla hämäävät oireet, jotka vaikuttavat nestehukalta

Ihmisen elimistö kestää aika paljon vettä, mutta rajansa on silläkin.

Se tiedetään, että etenkin helteillä on syytä muistaa pitää hyvää huolta nestetasapainosta. Liikuntaa harrastaessa hiki voi virrata jopa litroja tunnissa. Jos nestettä ei saa riittävästi, vaarana voi olla nestehukka.

Hikoillessa elimistöstä poistuu myös tarpeellisia kivennäisaineita ja suolaa. Pelkän veden yletön kittaaminen voikin johtaa toisenlaiseen pulmaan: hyponatremiaan. Hyponatremia tarkoittaa natriumtasojen laskua elimistössä.

Jos juo pelkkää vettä selvästi yli tarpeensa, elimistö huuhtoutuu suoloista ja laimenee liikaa, muistuttaa Terveystalo tiedotteessaan.

Hyponatremian oireet ovat erehdyttävän samankaltaisia nestehukan oireiden kanssa:

päänsärkyä

sekavuutta

pahoinvointia

pahimmillaan muutoksia sydämen syketiheydessä

Tavallisessa arjessa nestetasapaino pysyy hyvissä kantimissa noin puolentoista litran juomisella. Lisänesteytys on tarpeen, kun liikkuu tai oleskelee kuumissa olosuhteissa.

Juo näin

Päivittäin on tarpeellista juoda 1–1,5 litraa nesteitä, mieluiten vettä.

Normaalitilanteissa yli 2–3 litran juonti on harvoin tarpeellista. Erittäin runsas vedenjuonti voi olla jopa haitallista.

Nesteen tarve voi lisääntyä erityistilanteissa, kuten kuumuudessa tai kuumeen aikana.

Noin tunnin kuntoliikunta ei vaadi juomista liikunnan aikana, yli tunnin liikkumisen aikana nestettä kannattaa jo nauttia.

Heikko olo kehittyy vähitellen

Trendikäs veden jatkuva hörppiminen ei ole viisasta. Siihen liittyy ravitsemustieteen professorin mukaan oikeasti riskejä: kun totuttaa itsensä jatkuvaan vedenjuomiseen, voi ajaa elimistönsä sellaiseen tilaan, etteivät suola-arvot ole enää kohdallaan. Merkkinä tästä voi olla huono ja vetämätön olo. Usein heikko olo kehittyy niin vähitellen, ettei sitä tajua itse.

Terveyskirjaston mukaan terve ihminen voi juoda 5–10 litraa vettä päivässä, jos juominen jakautuu usealle tunnille ja munuaiset toimivat normaalisti ja poistavat ylimääräisen veden. Nopea suurten vesimäärien tai oluen juonti voi kuitenkin aiheuttaa vaarallisen vesimyrkytyksen, johon hyponatremia liittyy.

Vesimyrkytyksellä tarkoitetaan tilaa, jossa elimistöä on laimennettu liialla juomisella, ja suola-arvot ovat laskeneet liian malalle. Pahimmillaan tila on hengenvaarallinen.

Hitaampikin runsas juominen voi Terveyskirjaston mukaan johtaa hyponatremiaan, jos samanaikaisesti runsaan vedenjuonnin kanssa on vesihormonin eritystä lisäävä sairaus tai lääke.

Helteellä suolaa ei tarvitse pelätä

Kannattaa pitää mielessä, että moni kesäinen askare voi helteillä vastata rankkuudeltaan urheilua. Esimerkiksi puutarhanhoito, mökkiremontti ja pihatyöt voivat saada hikoilemaan kuin juoksulenkillä.

Poikkeusolosuhteissa kuten helteellä liikkuessa suolan haittoja ei tarvitse pelätä, vaikka suolan rajoittaminen pitkällä aikavälillä onkin terveydelle eduksi.

Nestetasapaino pitäisi palautella kuntoon vähitellen liikuntaa seuraavien tuntien aikana, ei juomalla kerralla useita litroja vettä.

Natrium on avainroolissa juoman valinnassa, sillä se myös edesauttaa nesteen imeytymistä. Esimerkiksi urheilujuomissa on natriumia keskimäärin puolitoista grammaa litrassa. Ihanteellinen määrä nesteen imeytymisen kannalta on 1–3 grammaa litraa kohti.

Kuumissa olosuhteissa urheilujuomaa voi valmistaa tai tuunata itsekin lisäämällä hyvin pienen määrän suolaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Kannattaa katsoa tuotetiedoista nesteen suolapitoisuus ja lisätä suolaa tarpeen mukaan. Kolme grammaa litrassa on määrä, jonka kyllä maistaa, sanoo Terveystalon johtava ravitsemusterapeutti Mikko Ranta.

Näin liikut helteillä terveellisesti

Syö monipuolinen ateria 4–6 tuntia ennen liikuntaa

Tankkaa vettä pari tuntia ennen urheilemaan lähtemistä

Jos hikoilet runsaasti, suosi suoloja sisältäviä juomia

Korjaa liikunnan jälkeen nestetasapaino juomalla seuraavina tunteina reippaammin

Älä liioittele veden juomista – ylenpalttinen juominen huuhtoo elimistöä ja voi johtaa hyponatremiaan

Tarkkaile nestetasapainoasi – mitä tummempaa virtsaa, sitä kuivempi elimistö

Lähteitä: Terveystalo, Terveyskirjasto