Onko olo kuumuuden takia aamulla heikko? Näillä viidellä vinkillä torjut ”hellekrapulaa”

Terveystalon yleislääkäri Emilia Laguksen mukaan pitkään jatkunut helle voi aiheuttaa lämpöuupumusta, jolloin ei jaksa tehdä oikein mitään.

Helteisillä säillä nukkumisesta ei meinaa tulla mitään, jos huone on liian kuuma: hikoiluttaa ja uni on katkonaista. Aamulla olo on heikko ja tunkkainen, voisi puhua jopa “hellekrapulasta”.

Olotila johtuu kehon kuivumisesta ja lämpenemisestä.

– Tapahtuu lämpenemistä, jota keho yrittää estää hikoilemalla nesteitä ja suolaa. Silloin tapahtuu nopeasti suolan- ja nesteenpuutosta sekä lopulta lämpenemistä, kertoo Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus.

Nukkuminen voi olla vaikeaa heti ensimmäisestä hellepäivän jälkeisestä yöstä lähtien. Pitkään jatkunutta helteiden aiheuttamaa vaivaa Lagus kutsuu lämpöuupumukseksi.

– Hellekrapula on hyvä sana kuvailemaan sitä. Unen laatu on huonoa, ihminen on väsynyt, kuiva ja hänellä voi olla ylilämpöä. Jos on juonut hirveästi vettä, voi myös olla suolaton.

Lämpöuupumuksen seuraukset voivat olla vakavat. Laguksen mukaan se lisää pitkään jatkuessaan kuolleisuutta. Erään tutkimuksen mukaan kokonaiskuolleisuus kasvoi jopa 14 prosenttia lämpöuupumuksen seurauksena.

Lämpöuupumus on vaaraksi erityisesti vanhuksille ja kroonisista sairauksista, kuten sydän- ja verisuonitaudeista kärsiville.

Myös työtapaturmat lisääntyvät uupumuksen seurauksena.

– Silloin ei vain ole yksinkertaisesti skarppi, jos voi vähän huonosti koko ajan, Lagus sanoo.

Lämpöuupumistapauksia on näkynyt myös Laguksen vastaanotolla. Usein potilailla on epämääräisen huono olo.

– Voi olla mahavaivoja, päänsärkyä, väsymystä ja huimausta. Ihminen ei jaksa oikein mitään, Lagus kuvailee.

Miten olotilaa voisi torjua? Laguksella on viisi vinkkiä hellekrapulan selättämiseen.

1. Nesteytys

Nestetasapainosta huolehtiminen on tärkeää, mikäli haluaa välttää aamun huonon olon. Laguksen mukaan virtsan väri kertoo hyvin, milloin vettä on juonut tarpeeksi.

– Virtsan pitäisi olla vaalean keltaista. Jos se on tummempaa, niin on juonut vielä liian vähän.

Vettä ei kannata juoda paljoa kerralla, koska silloin se tulee myös nopeasti ulos, jolloin vessassa joutuu juoksemaan pitkin yötä. Nestettä kannattaa siis nauttia tasaisesti pitkin iltaa.

Kivennäisvesi on hyvä vaihtoehto hellejuomaksi.

2. Suolojen nauttiminen

Yksin veden juonti ei vielä riitä, sillä ilman suoloja neste laimentaa elimistön nestetasapainoa.

– On äärettömän tärkeää, että kehon suolatasapaino ovat kunnossa, muuten mikään ei toimi, Lagus sanoo.

Elektrolyyttien kuten magnesiumin, natriumin tai kalsiumin nauttiminen parantaa kehon nestetasapainoa hikoilun jälkeen. Veden lisäksi pitäisi siis juoda myös suoloja sisältäviä juomia, kuten kivennäisvettä. Yllättäen myös maito on hyvä janojuoma.

– Jossain tutkimuksessa maito oli melkeinpä ykköskosteuttajia hydraatioindeksin perusteella. Ihminen ei sinänsä tarvitse eläinperäisiä tuotteita, joten olisikin mielenkiintoista tietää esimerkiksi kauramaitojen vertailusta maitoon, Lagus sanoo.

Myös urheilujuomat tai mehut voivat tulla kyseeseen.

Keho sopeutuu helteeseen jossain määrin kuumuuden jatkuessa pitkään, ja hiessä olevan suolan määrä vähenee, jolloin suurempi osa suolasta jaa elimistöön.

Uiminen viilentää kehoa mukavasti.

3. Kevyt ruoka

Helteellä ruoka ei välttämättä maistu entiseen malliin. Jos kuumimpaan aikaan päivällä ei ole ruokahalua, voi ruokarytmiä siirtää iltapainotteisemmaksi.

Illallakin kannattaa kuitenkin välttää raskaita ruokia. Kevyet ja paljon vettä sekä suoloja sisältävät ruoat kuten salaatit, keitot, hedelmät ja marjat pitävät elimistön tasapainon hyvänä.

4. Huone viileäksi

Viileässä uni tulee paremmin silmään, eikä keho hikoile kaikkea nestettä pois. Viilennyslaitteiden lisäksi huonetta voi viilentää vaikkapa tuulettimella, jonka eteen laittaa kylmäkallen.

Lagus muistuttaa, että jos lämpötila on sisällä 35 astetta tai yli, ei tuulettimesta ole hyötyä, vaan enemmänkin haittaa.

Sänkyyn voi laittaa kosteat lakanat ja päälle kostean paidan. Huonetta kannattaa tuulettaa illalla, kun on jo viileämpää.

– Tärkeintä on muistaa, ettei avaa ikkunoita päivällä. Mieluiten pitää verhotkin suljettuna, ettei lämpö pääse sisään.

5. Viileä suihku tai uiminen

Viileä suihku tai pulahdus veteen ennen nukkumaanmenoa tuo kehon pintalämpötilaa alas ja helpottaa nukahtamista.

Laguksen mukaan aivan jääkylmän veden alla ei kannata käydä, koska silloin elimistö alkaa lämmittää itseään. Veden tulisi olla siis haaleaa tai viileää.