Uusi havainto kolesterolilääkkeistä – statiinit eivät ehkäisekään muistisairauksia kuten on toivottu

Tuoreen tutkimuksen perusteella statiinit eivät ehkäise muistisairauksia.

Statiini-kolesterolilääkkeiden on toivottu ehkäisevän myös dementiaa ja muita muistisairauksia, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella niin ei näyttäisi olevan. Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Lähes 19 000:n yli 65-vuotiaan viisivuotinen seuranta osoitti, että statiineja käyttävät sairastuivat dementiaan tai sitä lievempään kognitiivisten mielentoimintojen heikentymään yhtä todennäköisesti kuin osallistujat, jotka eivät käyttäneet statiineja. Myöskään yksittäisten kognitiivisten mielentoimintojen heikentymisessä ei näkynyt eroja.

Statiinien kognitiivisista vaikutuksista on meneillään satunnaistettuja ja lumekontrolloituja tutkimuksia, joiden myötä toivon mukaan saadaan lisätietoa mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Nyt julkaistujen tulosten perusteella statiinit eivät auta muistisairauksien ehkäisyssä, mutta on syytä vielä odottaa lisätietoja.

Kognitiivinen toiminta eli tiedonkäsittely on lievästi heikentynyt noin 200 000 suomalaisella. Lievää dementiaa potee noin 100 000 ja melkein yhtä monella on pitemmälle edennyt dementia.