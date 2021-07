Uutta tietoa valtimoiden ahtautumisesta – triglyserideillä onkin ehkä suurempi vaikutus kuin on luultu

Veren triglyseridirasva-arvot ovat uuden tutkimuksen mukaan liitoksissa ateroskleroosiin eli valtimonkovettumatautiin, vaikka sydänriskit olisivat muuten pienet.

Suuret triglyseridipitoisuudet liittyvät ateroskleroottisiin muutoksiin ja verisuonten tulehdukseen myös potilailla, joiden sydän- ja verisuonitautiriski on pieni. Yhteydet havaitaan riippumatta potilaan LDL-kolesterolin tasoista, Journal of the American College of Cardiology -lehden julkaisema tutkimus osoittaa.

Tutkimukseen osallistui 3 800 keski-ikäistä, joille tehtiin monipuoliset kuvantamistutkimukset vuosina 2010–2014.

Verrattuna muihin potilaisiin lievät ateroskleroottiset plakit olivat kolmanneksen yleisempiä osallistujilla, joiden veren triglyseridipitoisuus oli yli 1,7 mmol/l. Heillä oli myös todennäköisemmin verisuonten tulehdusta.

Yhteys havaittiin potilailla, joiden LDL-kolesterolitasot olivat korkeat, mutta myös osallistujilla, joiden LDL-kolesteroli oli normaalitasolla.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne vahvasti viittaavat triglyseridien altistavan sydän- ja verisuonitaudeille jo suhteellisen pienillä pitoisuuksilla ja potilailla, joiden sairastumisriski on LDL-tasojen perusteella pieni.