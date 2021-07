Tämän kaiken hammaslääkäri voi nähdä pelkästään potilaan suuhun vilkaisemalla – lista on pitkä

Hammaslääkäri pystyy päättelemään paljon potilaan terveydentilasta ja elintavoista purukaluston perusteella.

Suuhun kurkkaaminen kertoo hammaslääkärille paljon arvokasta tietoa potilaan terveydestä. Mutta mitä kaikkea pelkän purukaluston perusteella voikaan saada selville?

– Hammaslääkäri pystyy päättelemään aika paljon asioita potilaan terveydentilaan, hygieniatasoihin ja elintapoihin liittyen, Plusterveyden hammaslääkäri Kaj Karlsson toteaa.

Jo potilaan kanssa keskusteleminen voi paljastaa hammaslääkärille kulumat hampaissa tai poikkeamat esimerkiksi leuan liikkeissä. Tupakoitsijan lääkäri tunnistaa kaukaa jo pelkän hajun perusteella.

– Pinttyneen tupakoitsijan voi tunnistaa myös ihonväristä ja yleisolemuksesta, Karlsson toteaa.

Nuuskankäyttäjäkin paljastuu heti siinä vaiheessa, kun hammaslääkäri vilkaisee ylähuulen alle.

– Nuuskankäyttö näkyy välittömästi, sillä ylähuulen alle syntyy selvä limakalvomuutos.

Kiillevauriot kertovat omaa tarinaansa

Joskus hammaslääkäri huomaa potilaan suussa merkkejä syömishäiriöistä. Esimerkiksi bulimia aiheuttaa hampaisiin kiillevaurioita oksentelun vuoksi.

– Kun oksentaa paljon, vatsalaukun hapot syövyttävät hampaiden kiillettä nimenomaan hampaiden sisäpuolelta, Kaj Karlsson selittää.

Runsas happamien ruokien ja juomien syöminen ja juominen näkyvät hampaissa niin ikään kiillevaurioina, mutta toisin kuin bulimiassa, nämä vauriot esiintyvät useimmiten hampaiden ulkopinnoissa.

Kiillevauriot suun takaosassa takahampaiden sisäpinnoilla taas kielivät hammaslääkärin mukaan refluksitaudista, jossa vatsan hapot nousevat ylös ruokatorveen ja suuhunkin.

– Joskus tämä tapahtuu makuuasennossa öiseen aikaan, eikä potilas itse ole asiasta edes tietoinen.

Jatkuvat ienongelmat ja kroonistuneet ientulehdukset voivat puolestaan viestiä diabeteksesta ja joskus aggressiivisen ientulehduksen taustalta paljastuukin diagnosoimaton diabetes, Karlsson kertoo.

Ruuansulatuselimistön sairaudet voivat näkyä suussa

Suussa saattavat Kaj Karlssonin mukaan oirehtia myös tulehdukselliset suolistosairaudet. Esimerkiksi Crohnin tauti voi aiheuttaa suun limakalvoille ärsytystä ja punoitusta, jopa haavaumia.

– Suu on yksi osa ruuansulatuselimistöä. Se on alkupää putkelle, joka päättyy siellä toisessa päässä. On siis luonnollista, että suoliston sairaudet oirehtivat myös suussa, Karlsson toteaa.

Myös runsaat aftat suun limakalvoilla saattavat viestiä hammaslääkärille, että kaikki ei ole kunnossa.

–Aftojen syytä ei tarkkaan tunneta, mutta ne voivat kieliä immunologisesta häiriöstä elimistössä.

Tehopesu ennen hammaslääkäriä on turhaa

Hampaiden harjaaminen vimmatusti ennen hammaslääkäriin tuloa on Kaj Karlssonin mukaan turhaa, sillä hammaslääkäri huomaa kyllä huijausyrityksen. Jos hampaita ei ole vuosiin hoitanut kunnolla, on tehopesu ennen lääkäriaikaa yhtä tyhjän kanssa.

– Yhtä turhaa on selitellä, että nyt tuli niin kova kiire, että hampaat jäivät nyt juuri tällä kertaa pesemättä.

Hammaslääkäri näkee työssään purukalustoja laidasta laitaan, eikä kokenut ammattilainen hätkähdä ihan pienistä.

– Mitä pidempi ura, sitä vähemmän enää yllättyy mistään.

Karlsson muistuttaa, että hammaslääkäri on tottunut näkemään kaikenlaista, eivätkä likaiset hampaat tai tulehtunut suu aiheuta juurikaan reaktiota.

– Joskus potilas saattaa sanoa, että hampaat ovat niin huonossa kunnossa, ettei suuta kehtaa avata. Mutta missä sitä sitten kehtaa avata suutaan, ellei hammaslääkärissä?

Huonosti hoidettu suu onkin usein kiusallisempi potilaalle itselleen kuin hammaslääkärille.

– Hammaslääkärille se on vain työtä ja hammaslääkärin tehtävä on siinä tilanteessa miettiä, mikä on paras tapa auttaa. Jostain täytyy aloittaa, ja ensimmäinen askel on se, että menee näyttämään tilanteen, Karlsson kannustaa.