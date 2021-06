Puutiaisaivotulehdusten määrä on noussut huomattavasti – tunnista oireet, jotka voivat ilmaantua kaksivaiheisesti

Tartuntamäärissä on ollut yli 30 prosentin kasvu.

Puutiaisaivotulehdus on kasvava ongelma, joka näyttää edelleen yleistyvän.

Suomen Rokotepalvelun mukaan puutiaisaivotulehdusten (TBE) määrä Suomessa on lisääntynyt noin 30 prosenttia, ja kasvuun on vaikuttanut se, että korona-aikana ihmiset ovat ulkoilleet erityisen paljon.

– TBE-virustartuntojen määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2020 todettiin 91 tautitapausta, kun vuonna 2019 tapauksia oli 68. Tartuntamäärissä on siis ollut yli 30 prosentin kasvu, kertoo Rokotepalvelun tiedotteessa vastaava lääkäri Jukka Vakkila.

– Tänä vuonna on jo diagnosoitu 8 tapausta, mikä on enemmän kuin normaalisti tässä vaiheessa kesää, Vakkila sanoo.

Tällainen sairaus puutiaisaivotulehdus on

Puutiaisaivotulehdus, josta käytetään myös nimitystä puutiaisaivokuume tai TBE (tick-borne encephalitis) on punkkien tartuttama TBE-viruksen aiheuttama aivotulehdus.

Puutiaisaivotulehdus voi olla vakava tauti, eikä siihen ole parantavaa hoitoa, mutta rokottautumalla sitä vastaan voi tehokkaasti suojautua.

– Koronainfektioiden yhteydessä suurelle yleisölle tulivat tutuksi tautiluonnehdinnat, kuten lievä tai vaikea tautimuoto. TBE-infektiossa on sama: punkin pureman tautimuoto voi vaihdella lievästä vaikeaan. Jopa kolmasosalle kehittyvä vaikea tautimuoto vie potilaan usein sairaalahoitoon ja jättää pitkäaikaisia tai jopa pysyviä neurologisia ongelmia, Vakkila kertoo.

Sairastumisriski vaihtelee alueittain

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan puutiaisaivotulehdusta kantaa Suomessa riskialueilla keskimäärin 1–2 prosenttia punkeista.

THL:n mukaan puutiaisaivotulehduksen vaara on Suomessa keskimäärin pieni, mutta suurimmillaan riski sairastua siihen on Paraisilla, Ahvenanmaalla, Lohjalla, Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella ja Turussa. Paikkakunnista jokaisella tapauksia on havaittu vuosina 2016–2020 yhteensä yli 11 kappaletta.

Punkit tartuttavat kahta tautia

Punkit levittävät Suomessa lähinnä kahta tautia: bakteeriperäistä borrelioosia ja TBE-viruksen aiheuttamaan puutiaisaivotulehdusta.

TBE-virus siirtyy punkin syljestä ihmiseen jopa minuuteissa.

Moni on ottanut rutiinikseen punkkien varalta jokailtaisen tarkastuksen, mutta Rokotepalvelu muistuttaa, ettei edes se välttämättä suojaa puutiaisaivotulehdukselta.

Borrelioosia aiheuttava borreliabakteeri siirtyy punkista ihmiseen hitaasti – punkin pitää olla kiinnittyneenä ihoon useita tunteja – mutta TBE-virus sen sijaan siirtyy punkin syljestä ihmiseen jopa minuuteissa.

Tunnista oireet

THL:n mukaan puutiaisaivotulehduksen oireita ilmenee vain 10‒30 prosentilla tartunnan saaneista.

Aika puremasta ensimmäisiin oireisiin voi vaihdella 4‒28 vuorokauden välillä.

Puutiaisaivotulehdus on taudinkuvaltaan kaksivaiheinen:

■ Yleensä noin viikon kuluttua puremasta potilaalla on kuumeilua, epämääräistä pahaa oloa ja sairauden tunnetta. Tämä vaihe kestää yleensä noin 4‒7 päivää. Valtaosa infektioista päättyy tähän.

■ Noin viikon (3–21 vuorokauden) kuumeettoman jakson jälkeen 20‒30 prosenttia sairastuneista saa varsinaisen aivotulehduksen.

Aivotulehdusjakson oireita ovat:

■ Kuume

■ Päänsärky

■ Niskajäykkyys

■ Valonarkuus

■ Pahoinvointi

■ Mahdolliset neurologiset oireet, kuten tajunnanhäiriöt, kouristukset tai halvausoireet

Suurelle osalle varsinaiseen aivokuumeeseen sairastuneista jää jälkioireina pitkäkestoisia ja 2–10 prosentille jopa pysyviä keskushermosto-oireita.

Tavallisia jälkioireita ovat:

■ Ärtyneisyys

■ Muisti- ja keskittymisvaikeudet

■ Kuulovauriot

■ Raajan halvaukset

■ Lihasheikkous

Lähteet: THL, Suomen Rokotepalvelu.