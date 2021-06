Uutta tietoa skitsofreniasta – väärä lääkeannos suurentaa uusiutumisriskiä

Skitsofrenian pitkäaikaishoito sujuu parhaiten normilääkityksellä – pienemmät annokset suurentavat uusiutumisriskiä.

Skitsofreniaa sairastavien psykoosilääkitykset voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, minkä takia annoskoot halutaan pitää mahdollisimman pieninä pitkäaikaisessa hoidossa. Tuoreen tutkimuksen perusteella annostuksessa kannattaa kuitenkin pysytellä suositusten puitteissa, sillä niitä kevyempi lääkitys suurentaa psykoosijaksojen uusiutumisen vaaraa.

Tutkimus perustuu 22 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin ja 3 300 potilaan tietoihin.

Verrattuna normaaliin annostukseen suosituksia pienemmät annostukset liittyivät 44 prosenttia suurempaan ja hyvin pienet annostukset 70 prosenttia suurempaan oireiden uusiutumisriskiin. Pieniä annoksia saaneet myös keskeyttivät hoitonsa muita todennäköisemmin.

Tulokset julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Psykoosi tarkoittaa mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta.