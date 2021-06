Ylilääkäri kertoo esidiabeteksen vaaran merkin – kannattaa tunnistaa ajoissa

Jopa miljoonalla suomalaisella on esidiabetes. Lääkäri kertoo 9 keinoa, joilla terveyden voi vielä tässä tilanteessa säilyttää.

Jopa miljoonalla suomalaisella on esidiabetes, eli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, kertoo Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka.

– Aivan tarkkaa tietoa määrästä ei ole, mutta arvio Suomessa on 700 000–1 000 000, Ilanne-Parikka sanoo.

Esidiabeteksen omaavien määrä on eri ikäluokissa arviolta noin kaksinkertainen verrattuna tyypin 2 diabetesta sairastavien määrään.

– Siten esidiabeteksen määrä, kuten myös tyypin 2 diabetes, lisääntyy iän myötä.

Esidiabetes on kuitenkin yleistynyt myös nuoremmissa ikäryhmissä.

– Karkea arvioni olisi, että esidiabetes on noin 50 000:lla alle 45-vuotiaalla ja noin 2 000:lla alle 25-vuotiaalla.

Lue lisää: Tyypin 2 diabetes on hiipivä sairaus – nämä 7 oiretta voivat paljastaa sen

Tästä esidiabeteksessa on kyse

Esidiabetes tarkoittaa tilaa, jossa verensokeri on koholla, mutta arvot eivät vielä ylitä tyypin 2 diabeteksen rajaa.

Pääsyy esidiabetekseen on ylipaino ja erityisesti vyötärölihavuus, jossa ylimääräinen rasva kertyy vatsaonteloon, sisäelimiin ja lihaksiin.

Esidiabeteksesta on kyse, jos veren paastoglukoosi on kohonnut arvoon 6,1–6,9 mmol/l tai sokerinsieto on heikentynyt niin, että kahden tunnin arvo on välillä 7,8–11,0 mmol/l.

Usein molemmat arvot ovat liian korkeita, mutta vaikka vain toinen mittauksista antaisi normaalista poikkeavan tuloksen, se merkitsee jo verensokerin häiriötä ja vaaraa sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tunnista vaaran merkki

Verensokeri alkaa lievästi nousta, kun insuliinin tarve kehossa kasvaa, mutta haiman insuliinintuotanto ei lisäänny riittävästi. Kun rasvasolujen kyky varastoida rasvaa ”terveellisesti” ylittyy tai sisäelimet, erityisesti maksa, rasvoittuvat, insuliinin vaikutus soluissa heikkenee eli syntyy insuliiniresistenssi.

” Jos ei tehdä mitään, esidiabetes etenee kymmenessä vuodessa noin puolella diabetesarvoihin.

Pääsyy tähän kehitykseen on ylipaino ja erityisesti vyötärölihavuus, jossa ylimääräinen rasva kertyy vatsaonteloon, sisäelimiin ja lihaksiin. Etenkin maksan rasvoittuminen lisää insuliinin tarvetta, ja haiman rasvoittuminen heikentää insuliinin eritystä.

– Vaaran merkki on, jos vyötärömitta kasvaa niin, että se on miehillä yli 100 cm ja naisilla yli 90 cm, Ilanne-Parikka sanoo.

– Vaikka painoindeksi olisi välillä 25–29, eli osoittaisi lievää lihavuutta, voi vyötärönmitan kasvaminen olla jo merkki sisälmysrasvasta ja sisäelinten kuten maksan ja haiman rasvoittumisesta.

Esidiabetesvaiheessa on hyvät edellytykset vaikuttaa terveyden säilymiseen esimerkiksi aktiivisuutta lisäämällä.

Myös perintötekijöiden vaikutus on syytä huomioida.

– Jos omilla vanhemmilla tai sisaruksilla on tyypin 2 diabetes, kannattaa olla varuillaan ja pyrkiä pitämään paino normaalina, syödä terveyttä edistävästi sekä viettää aktiivista elämää.

”Tarkoitus ei ole leimata ihmisiä sairaiksi”

Esidiabetes ei sinänsä ole vielä sairaus, mutta jos verensokeriarvot jatkavat nousuaan, tila kehittyy tyypin 2 diabetekseksi.

– Jos ei tehdä mitään, esidiabetes etenee kymmenessä vuodessa noin puolella diabetesarvoihin. Tarkoitus ei ole leimata ihmisiä sairaiksi vaan päinvastoin herättää toimimaan oman terveyden puolesta.

Esidiabetes on myös usein osa metabolista oireyhtymää, joka lisää valtimotaudin ja aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa 2–4-kertaiseksi.

” Enemmistö voi laihduttamalla ja elintapahoidolla kääntää kurssin sitä paremmin, mitä aikaisemmin toimeen ryhtyy.

Lääkäri sanoo, että mitä varhaisemmassa vaiheessa diabetesta ennakoivat merkit havaitaan, sitä helpompaa on tilan peruuttaminen ja terveyden kohentaminen.

– Esidiabetesvaiheessa on hyvät edellytykset vaikuttaa terveyden säilymiseen. Enemmistö voi laihduttamalla ja elintapahoidolla kääntää kurssin sitä paremmin, mitä aikaisemmin toimeen ryhtyy – eikä koskaan ole myöhäistä.

– Toki on hyvä muistaa, että tausta on yksilöllinen ja osalla henkilöistä tilanne on sellainen, että haiman toiminta heikkenee vuosien kuluessa huolimatta elintapamuutoksista, hän lisää.

Näin korjaat elintapoja

Tärkein muutos elintavoissa on ylipainon laihduttaminen ja painonhallinta.

– Myös muihin elintapoihin kuten uneen, riittävään vapaa-aikaan, tupakoimattomuuteen ja alkoholin käytön kohtuullisuuteen kannattaa kiinnittää huomioita.

Fakta 9 keinoa esidiabeteksen peruuttamiseen 1. Ylipainon pudottaminen on keskeisestä kehittymässä olevan tyypin 2 diabeteksen pysäyttämisessä. 2. Sopiva tavoite on yleensä noin 5–15 prosentin painonpudotus. Insuliinin tarve vähenee painon laskiessa, ja kun rasva lähtee vatsaontelosta ja sisäelimistä, verensokeri laskee erityisen hyvin. 3. Terveellinen syöminen tarkoittaa laadukasta ravintoa, säännöllistä ruokailua ja annoskokojen hallintaa. Vähennä kovaa rasvaa ja ravitsemuksellisesti köyhiä ”nopeita” hiilihydraatteja. 4. Täytä lautasesta ensin ainakin puolet kasviksilla. Päivässä tulisi syödä puoli kiloa eli kuusi kourallista kasviksia, hedelmiä ja marjoja. 5. Suosi tämän lisäksi kuitupitoisia ruokia, kuten täysjyväviljaa, ja pehmeitä rasvoja. Proteiinia kannattaa syödä joka aterialla. 6. Lopeta napostelu ja vähennä makeita herkkuja, suolaa sekä alkoholia. 7. Tutki tuoteselosteita. Lisätyn sokerin määrä ei saisi ylittää 10:tä prosenttia päivittäisestä energiansaannista, eli käytännössä määrän pitää jäädä alle 40–60 grammaan vuorokaudessa. 8. Liikunta vaikuttaa terveyteen sekä itsenäisesti että painonhallinnan kautta. Arkiliikuntaa voit lisätä kasvattamalla askelmäärää, vähentämällä ruutuaikaa ja tauottamalla istumista puolen tunnin välein. 9. Treenaa lisäksi lihaskuntoa ja kestävyyttä säännöllisesti. Lähde: Pirjo Ilanne-Parikka

Tee riskitesti!

Tyypin 2 diabeteksen riskitestin voit tehdä Diabetesliiton verkkosivulla.

Testiin pääset tästä.