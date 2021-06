Nämä tuotteet mökin lääkekaapissa pitäisi kesällä olla – tarkista tärkeä lista!

Kesämökillä on hyvä olla kattava lääkekaappi, sillä haaverin sattuessa apteekki saattaa olla kaukana tai suljettuna.

Kesälomalla mökeillä ja kodeissa remontoidaan, grillataan, raivataan pihaa, leikitään, urheillaan ja temmelletään. Silloin voi sattua kaikenlaista.

Ja kun jotakin sattuu, apteekki tai kauppa saattaakin olla pitkän matkan päässä tai suljettuna. Siksi erilaisiin haavereihin on hyvä valmistautua jo etukäteen.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen Terveystalosta muistuttaa, että kodin ja mökin lääkekaapit on hyvä käydä läpi säännöllisesti. Vanhaksi menneet lääkkeet on syytä heittää pois, ja lääkekaappia tarkistaessa on hyvä varmistaa, että sieltä löytyy myös lapsille ja lemmikkieläimille sopivat lääkkeet.

Monesta lääkkeestä on lapsille suunnattu versio, jossa annoskoko on mitoitettu sopivaksi, Halonen kertoo.

– Esimerkiksi aurinkorasvoista löytää lasten herkälle iholle sopivia rasvoja tai suihkeita, jotka levittyvät helposti. Kaikki itsehoitolääkkeet eivät kuitenkaan sovellu lapsille, joten tuoteselosteisiin kannattaa aina tutustua huolella, Halonen sanoo Terveystalon tiedotteessa.

– Pikkuvaivoja ei pidä pelätä, eikä niistä tarvitse kärsiä, sanoo lääkäri.

– Lääkekaapin tarkistamisen taustalla on ajatus, että kesästä pitää voida nauttia. Pikkuvaivoja ei pidä pelätä, eikä niistä tarvitse kärsiä.

Lääkkeet eivät kestä lämpövaihteluita ja kosteutta, joten niitä ei kannata säilyttää kesämökillä talven yli.

Jos kesän tiimellyksessä jotakin sattuu, vähänkin suuremmat vammat kannattaa aina lähteä näyttämään lääkärille, Halonen sanoo.

– Jos jalan päälle voi varata ja turvotus on vähäistä, nyrjähdyksistä yleensä selviää kotihoidolla. Jos nilkka on vääntynyt pahasti, se turpoaa heti tai sille ei voi varata painoa, kannattaa tilanne käydä tarkistuttamassa päivystyksessä, Halonen muistuttaa.

Reaktiot esimerkiksi kyyn puremaan ovat hyvin yksilöllisiä, mutta etenkin lapsen kanssa pureman sattuessa on syytä lähteä aina heti lääkäriin. Myös ensiaputaidot on lomalla hyvä palautella mieleen.

Kuumilla keleillä lemmikkejä voivat uhata käärmeiden ja punkkien lisäksi myös esimerkiksi nestehukka ja lämpöhalvaus. Onkin tärkeää huolehtia myös lemmikkien viilentymisestä ja nesteytyksestä.

Lue lisää: Puutiaisaivotulehdusten määrä on noussut huomattavasti – tunnista oireet, jotka voivat ilmaantua kaksivaiheisesti

Lisäksi lomailijan on hyödyllistä ladata puhelimeen ilmainen 112 Suomi -mobiilisovellus. Se on hyvä hätävara etenkin, kun ollaan lähdetty vaikkapa kaverin mökille, eikä tarkalleen tiedetä, missä se sijaitsee, tai jos jotakin sattuu luonnossa liikkuessa.

Sovelluksen kautta voi tehdä hätäpuhelun ja samalla se välittää soittajan sijainnin hätäkeskukselle.

Lomailija, varaa mukaan ainakin nämä: