Fitnessmalli Meri Turunen, 25, kärsi pitkään oudoista oireista – kaikki alkoi käden puutumisesta, diagnoosi pudotti elämältä pohjan

Fitnessmalli ja somevaikuttaja Meri Turunen, 25, kärsi pitkään oudoista oireista. Vuosi sitten kesäkuussa hän sai niille selityksen: MS-tauti.

”Ensimmäinen oire oli puutuminen. Käsi puutui, sitten kasvojen oikea puoli. Siitä on jo neljä vuotta. Olin juuri päässyt Fitnessmalli-kisassa finaalikymmenikköön, mutta juhlinnan sijaan lähdin päivystykseen.

Oireita oli vaikeaa selittää, sillä en itsekään oikein ymmärtänyt niitä: Puutumisen lisäksi väsymys, erilaiset säryt ja kivut tulivat ja menivät aaltoillen. Ne pahenivat pikkuhiljaa.

Kisan finaalissa en tuntenut oikeaa puolta kasvoistani ja toivoin, ettei kukaan huomaisi. Eivät varmaan, kun voitin sen.

Aloin huolestua, mutta kaikki laitettiin treenaamisen piikkiin. Lääkäri toisensa perään sanoi, että olen stressaantunut ja hysteerinen. Että panikoin ja treenaan liikaa. Sain kolmelta lääkäriltä reseptin lääkkeeseen, jolla hoidetaan paniikkikohtauksia.

Vuosi sitten kesäkuussa olin lenkillä, kun oikean jalan isovarpaani puutui. Kun myös säärestä lähti tunto, lähdin jälleen päivystykseen. Päivystävä lääkäri käski mennä hierojalle.

Meri Turunen voitti Fitnessmalli-kilpailun vuonna 2017.

Muutamassa päivässä tunnottomuus levisi oikeasta säärestä reiteen, pakaraan ja lopulta toisenkin jalkaan. Sillä kertaa minut otti vastaan raskaana oleva lääkäri, joka suhtautui oireisiini jotenkin eri tavalla.

Hän testasi, kuunteli ja lopulta sanoi, että tämä voisi olla neurologista.

Kolme Meilahdessa vietettyä päivää myöhemmin kuuntelin, kuinka kaksi lääkäriä kertoivat aamukierrollaan syyn oireisiini.

Ms-tauti on siitä hankala, että se on kaikilla erilainen. Joillain oireet ovat aivan minimaalisia ja häviävät oikealla lääkityksellä täysin. Jotkut ovat pyörätuolissa, eivätkä pysty elämään itsenäistä elämää lainkaan.

Miekään en oikein pysty.

Joinakin päivinä en pysty pitämään huolta kodista, tekemään ruokaa tai käymään kaupassa. Pelkästään suihkussa käyminen vie päivän voimat. Meikkaamiseen täytyy varata aikaa neljä tuntia, koska kädet puutuvat.

Olin aluksi helpottunut diagnoosista, sillä luulin oikeasti olevani sekoamassa. Että mulla on oikeasti vaan stressiä ja olen keksinyt kaiken.

Luotin siihen, että saisin apua. Ei tarvitsisi enää todistella.

Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, vaikka oireet pahenivat. Jouluna aloin etsimään tietoa siitä, kuinka oikeastaan pääsen hoitoon. Voimat olivat kadonneet ja nivelet jäykistyneet kankeiksi. Kehoni ei enää toiminut.

Peruin kaikki työkeikat. Peruin kaikki, olin kotona ja ihmettelin, mitä minulle oikein tapahtuu. Tiesin olevani sairas, mutten ymmärtänyt sairaudestani mitään.

Mie oon personal trainer ja somevaikuttaja, jonka työ pyöri liikkumisen ympärillä. Kuinka voisin tehdä töitä, jos en pääse edes kyykkyyn?

Elämä on tosi rajattua, enkä selviä siitä enää yksin. Se on ollut ehkä kaikista raskainta. On ollut pakko nöyrtyä siihen, että tarvitsen apua. On ihanaa, että mulla on Arttu.

Näin hoitavan lääkärini ensimmäisen kerran seitsemän kuukautta diagnoosin saamisen jälkeen. Kaksi kuukautta sitten sain myös ensimmäistä kertaa kokonaisen lääkeannoksen epäonnistuneiden yritysten jälkeen. Toivon, että se auttaisi pian.

Kerroin sairaudestani Instagramissa reilut puoli vuotta diagnoosin saamisen jälkeen. Tiesin, että se helpottaisi oloani. Samalla tiesin, etten olisi heti valmis. Mua seuraa somessa yli 50 000 ihmistä. Mulla on aika vahva käsitys siitä, millaista siellä on – onhan se mun työtä.

Olin varautunut siihen, että sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Ja niin sieltä tulikin: Tuhansia viestejä ja kommentteja, jotka lukisin läpi, jos vain pystyisin. Suurin osa ymmärtää, jotkut eivät.

Välillä tuntuu, että mua ei ajatella oikeana ihmisenä. Että voisin valita, mitä elämässäni tapahtuu. Että voisin valita toisin.

Turusen mukaan sairaus unohtuu helposti, sillä se ei näy hänestä päällepäin.

Multa vaaditaan positiivisuutta tosi paljon. Yhdessä viestissä joku sanoi kokevansa inhottavana sen, kuinka kerron Instassa sairaudestani ja oireistani. Että hän tykkäisi seurata positiivisempia ihmisiä, sellaisia kuin mitä olin ennen. Joku kysyi, mitä positiivista MS on tuonut mun elämään.

En näe positiivisuutta siinä, etten voi tehdä töitä, urheilla, harrastaa tai käydä edes kaupassa. En mä ole siitä kiitollinen, mä olen siitä vihainen ja pettynyt.

Mä tunnen välillä tosi paljon vihaa. Mun arki on tällä hetkellä tosi inhottavaa, eikä siinä ole hirveästi mitään positiivista. Olisi positiivista, jos tätä ei olisi koskaan tapahtunut ja voisin elää sellaista elämää, jota elin aiemmin.

En halua olla roolimalli tai sankaritarina. Moni sairastaa MS-tautia 10 vuotta ilman, että kertoo kenellekään. En ole esimerkillinen sairastaja tai esikuva, enkä osaa sanoa oikeita asioita. Kaikki on mulle vielä tosi uutta.

Elämä on odottamatonta, ja siinä on oikeus tuntea kaikkia tunteita. Ehkä siksi haluan puhua asioista nyt, tässä hetkessä.

Usein MS-taudista puhuvat ihmiset, jotka ovat tosi hyvässä kunnossa. Se antaa ihmisille todella ruusuisen kuvan siitä, kuinka karua tämä oikeasti usein on.

MS-tauti vaikuttaa mun elämässä kaikkeen. Jokaiseen ajatukseen, jokaiseen sormen nostamiseen, jokaiseen keskusteluun. Se vaikuttaa näköön, suoliston toimintaan ja hermostoon.

Olen ollut työkyvyttömänä nyt vuoden. Ei kukaan varmaan nauti töiden perumisesta, mutta yrittäjän elämä on aika raakaa. Palkkatyössä olisin ollut sairaslomalla ensimmäisestä päivästä lähtien. Nyt paperisota Kelan kanssa kävisi kokopäivätyöstä, jos siihen olisi voimia.

Turunen jäi työkyvyttömäksi vuosi sitten. Hän viettää paljon aikaa kotonaan, sillä kymmenenkin minuutin kävely vie koko päivän voimat.

Olen saanut kasan vinkkejä siitä, kenen kirja mun pitäisi nyt lukea ja kenen somea seurata. Yleensä ne on ihmisiä, jotka tarjoaa nopeaa pelastusta hirveällä kieltolistalla. Että jos teet nämä kaikki asiat, niin paranet. Mutta jos et tee, et parannu.

Yritetään hyötyä viestimällä, että sairaus olisi jotenkin sairastuneen syytä. Mutta sairastuminen ei ole kenenkään valinta. En voi valita, että sairastuin ja en voi valita sitä, että paranen.

Itse tiedän onneksi koulutukseni pohjalta olla kuuntelematta neuvojia, mutta monet eivät tiedä. Monet ovat niin epätoivoisia, että ovat valmiita kokeilemaan kaikkea.

Musta tuntuu, että monet eivät pysty kohtaamaan vakavasti sairasta. Keksitään ruusuista tarinaa kehittyvästä lääketieteestä ja pohditaan, että onneksi sulla on hyvä tukiverkosto. Mä olen Rovaniemeltä, eikä mulla ole täällä etelässä ketään muuta kuin Arttu.

Jos joku juttu on kauhea, niin se on kauhea. Sen saa sanoa. Voi kysyä, miltä sairastuneesta tuntuu ja sanoa, ettei tiedä, mitä sanoa. En itsekään varmaan tietäisi. Ei se tule sairaalle ihmiselle yllätyksenä, mutta vähättely ja voivottelu ärsyttävät.

Toivoisin, että ihmiset hyväksyisivät sairauden. Ei se tarkoita, että tulevaisuuteni olisi pilalla. Hautausmaa on täynnä ihmisiä, jotka ei olettaneet kuolevansa. MS-tauti saattaa lyhentää elämää muutaman vuoden, mutta eivät ihmiset samanikäisinä taida kuolla muutenkaan.

On ylimielistä olettaa, että terve ihminen olisi kuolematon. Ei kellekään meistä ole huomista luvattu.

Joinain aamuina sängystä nouseminen tuntuu ylivoimaiselta. Siltä, ettei tiedä, mitä tästäkin päivästä selviää.

Mutta mulla on monia unelmia, jotka motivoivat mua. Mie unelmoin, että pääsisin takaisin valmentamaan, liikkumaan ja liikuttamaan muita. Unelmoin, että pääsisin tv-juontajaksi. Olen juontanut kauppakeskuksissa sun muissa, mutta se on vähän sellaista tyhjää puhetta. Se on ehkä vähän hupsu unelma, mutta auttaa jaksamaan.

Monet ajattelevat, etten tule enää tekemään mitään elämässäni. Mutta mie en usko niin. Voin tehdä mitä vaan, mutta vain eri tavalla.

Tiedän, että maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka ovat sairaita ja huonommassa kunnossa kuin minä. Samaan aikaan he ovat löytäneet keinoja toteuttaa unelmiaan.

Ei mikään ole mahdotonta.

Se tuo uskoa siihen, ettei elämä pääty ennen kuin se päättyy.”

Teksti on toimittajan muotoilema Meri Turusen haastattelun pohjalta.