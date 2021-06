Yksi kuva kertoo, juotko tarpeeksi vettä – janon tunne on helteellä jo liian myöhäinen merkki

Älä päästä kehoa kuivumaan, kun lämpötila hätyyttelee hellelukemia.

Normaalitilanteessa jano kertoo, kun on aika juoda, mutta helteellä se on myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta.

Kun lämpötila pitkästä aikaa kohoaa, keholla voi kestää jopa reilun viikon ennen kuin se tottuu uuteen lämpötilaan.

– Uuteen lämpötilaan tottumisessa voi mennä seitsemästä kymmeneen päivää. Hien koostumus on aluksi laimeampi ja hikoilu alkaa aikaisemmin. Esimerkiksi lomamatkalle lähtiessä keho hikoilee ensin moninkertaisesti, mutta tottuu sitten kuumuuteen, kertoo yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalon tiedotteessa.

– Runsas hikoilu voi tuntua kiusalliselta, mutta yleisesti ottaen hikoilu on normaalia. Se on terveen kehon tärkeä tapa viilentää itseään, Lagus sanoo.

Kun hikoilu on tavallista runsaampaa, myös nesteytystä tarvitaan enemmän. Vesi on helteelläkin hyvä janojuoma, mutta varsinkin voimakkaasti hikoillessa kannattaa välillä juoda myös vichyä.

– Neste- ja suolatasapaino pysyy kunnossa, kun korvaa kehosta haihtuneen nesteen nauttimalla juomaa, jossa on mukana elektrolyyttejä, eli esimerkiksi suolaa.

Alkoholia nauttiessa nestehukka voi jäädä huomaamatta

Olut ja siideri voivat viilentää oloa, mutta hyvän nestetasapainon ylläpitämisessä ne eivät auta, vaan kuivattavat kehoa lisäämällä virtsaamisen tarvetta.

Tästä syystä suositellaan, että terassilla istuessa joka toinen lasillinen olisi vettä.

– Nestehukan ja lämpöuupumuksen oireet muistuttavat humalaa – väsyttää, kognitiiviset kyvyt heikentyvät ja tajunnan taso voi jopa laskea. Siksi nestehukkaa ei alkoholia nauttiessa aina huomaa, Lagus sanoo.

Mistä tietää, onko juonut tarpeeksi?

Ihminen tarvitsee tavallisesti noin 1,5 litraa vettä päivässä, mutta hikoillessa keho kaipaa runsaampaa nesteytystä. Kuten hikoilu, myös nesteytyksen tarve kesäkuumalla on yksilöllistä.

Yksi selvä merkki kuitenkin kertoo nestetasapainosta paljon: jos virtsa on tavallista tummempaa ja tarvetta vessavierailuille tuntuu olevan harvemmin kuin yleensä, vettä on juonut liian vähän.

– Virtsan tummankeltainen väri näyttää nopeasti, kun nesteytys on jäänyt retuperälle. Normaalitilanteessa jano kertoo, kun on aika juoda, mutta helteellä se on myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta, neuvoo Lagus.

Näin huolehdit neste- ja suolatasapainosta

■ Älä odota janon tunnetta, se on myöhäinen merkki veden tarpeesta.

■ Päivässä nesteitä tulisi saada 2–2,5 litraa, josta puolet tulee ruoan mukana. Helteellä voit tarvita nestettä tuplasti normaalin määrän.

■ Riittävä veden juominen auttaa elimistön lämmönsäätelyä toimimaan normaalisti.

■ Ihminen hikoilee keskimäärin 0,5–1 litraa päivässä, mutta helteellä hyvin raskasta fyysistä työtä tekevällä määrä voi nousta jopa 12 litraan.

■ Neste- ja suolatasapaino pysyy kunnossa, kun korvaat kehosta haihtuneen nesteen nauttimalla juomaa, jossa on suoloja.

■ Hyviä hellejuomia veden lisäksi ovat vichy ja laimeat mehut.

■ Alkoholi ja kofeiini lisäävät virtsan eritystä ja kuivumista.

■ Jos virtsa on niukkaa ja väriltään keltaista, et ole juonut tarpeeksi vettä. Virtsan pitäisi olla väriltään vaaleankeltaista. Värittömyys tarkoittaa, että olet juonut jo liikaa.

■ Älä epäröi ottaa yhteyttä lääkäriin tarvittaessa. Varsinkin lasten ja vanhusten kohdalla kannattaa helteellä olla tarkkana: huono olo, huimaus ja päänsärky ovat oireita, joiden ilmetessä on hyvä kääntyä lääkärin puoleen.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 22.7.2019.

