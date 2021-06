Ruokavalio, joka voi parantaa sydäntä – näillä muutoksilla on merkitystä

Ruokavaliomuutokset voivat parantaa sydäntä, osoittaa tuore tutkimus.

Verenpainetta alentava ruokavalio ja suolan vähentäminen ehkäisevät sydän- ja verisuonitauteja, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan ne saattavat myös suoraan hillitä sydämen vaurioitumista ja tulehdusta.

Kyseinen DASH-ruokavalio on koottu verenpaineen alentamista ajatellen, mutta se on monella muullakin tapaa terveellinen. Se painottaa kasvisten ja hedelmien sekä pähkinöiden ja täysjyväviljojen syömistä ja suolan käytön vähentämistä. Myös vähärasvaiset maitotuotteet, siipikarja ja kala kuuluvat suositeltujen ruokien listalle.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa 400 keskimäärin 48-vuotiasta satunnaistettiin joko DASH-ruokavaliota noudattavaan tai tavallista yhdysvaltalaista ruokavaliota noudattavaan ryhmään. Ruokavaliot pidettiin neljän viikon ajan runsassuolaisina, neljän viikon ajan vähäsuolaisina ja kolmantena jaksona keskisuolaisina.

DASH-ruokavaliota noudattavien veressä oli analyysin perusteella 18 prosenttia vähemmän sydänperäistä T-troponiinia, jonka pitoisuus kertoo sydänlihasvaurioista. Myös tulehdustiloista kertovan hs-CRP:n pitoisuudet olivat heillä pienemmät kuin vertailuryhmässä. Suolan käytön vähentäminen puolestaan liittyi sydämen rasittuneisuudesta kertovan merkkiaineen pienempiin pitoisuuksiin.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena siitä, että terveelliseen ja vähäsuolaiseen ruokavalioon vaihtaminen voi pysäyttää tai ainakin hillitä sydämen vaurioita ja tulehdusta, mikä puolestaan ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja. Kasvispainotteinen ja vähäsuolainen ruokavalio ehkäisee myös lukuisia muita sairauksia, kuten syöpää ja diabetesta, tutkimuksista tiedetään.

Tulokset julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.