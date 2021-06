Mainos: Subway

Moni pikkufutari on laittanut nappikset naulaan pandemian aikana – ”Vakava kansanterveydellinen asia”

Pandemia on verottanut jalkapallon harrastajamääriä. Ilmiö on huolestuttava, sillä urheilulla on kauaskantoisia vaikutuksia sekä parhaimmillaan valtava positiivinen vaikutus nuoren kasvuun.