Sen näkee jo sormista: Nämä merkit kertovat liiallisesta suolan käytöstä – 5 tapaa vähentää helposti

Jo yhdestä einesannoksesta voi tulla täyteen päivän suolakiintiö.

Kiristääkö sormus sormessa, turpoavatko silmäluomet, janottaako tavallista enemmän iltaisin?

Nämä voivat olla merkkejä liiallisesta suolan käytöstä.

Varsinkin kesällä suolaa kertyy elimistöön salakavalasti, kun ihmiset grillaavat makkaraa ja syövät suolaisia eineksiä.

Grilliruokien kyytipojaksi valitaan vichyvettä.

– Voi olla, että kuvitellaan, että kun on helteet ja kuumaa, silloin pitää syödä suolaa enemmän. Perusterveen ihmisen ei tarvitse lisätä yhtään suolan saantia siinä suhteessa, ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa Sydänliitosta tähdentää.

Pusan mukaan riittää, että helteellä juo riittävästi.

– Kesälläkin janojuomaksi parasta olisi vesi. Se on sokeriton ja suolaton.

Suomalaiset syövät Pusan mukaan liian suolaista ruokaa.

Etätöiden yleistyessä ihmiset ovat joutuneet usein turvautumaan eineksiin. Pusaa on harmittanut se, että ne ovat todella suolaisia.

Hyvä nyrkkisääntö on valita kaupasta tuotteita, joiden suolapitoisuus on alle 0,8 prosentin.

Kaupoissa on laaja valikoima erilaisia valmistuotteita. Joukossa on hyviä, sydänmerkillä varustettuja tuotteita, mutta tarjolla on varsinaisia suolapommeja.

– Kun kääntelee pakkauksia ja yrittää etsiä laajempaa valikoimaa itselleen, huomaa, että näissä tuotteissa on todella paljon suolaa.

Hyvä nyrkkisääntö on valita tuotteita, joiden suolapitoisuus on alle 0,8 prosentin.

Pusa sanoo, että einesaterian suolapitoisuudessa mennään usein yli yhden prosentin.

– Jos annoksen koko on 300 grammaa, tulee jo 3–4 grammaa suolaa yhdestä annoksesta. Sen päälle tulee kaikki muu, mitä syödään.

Suosituksen mukaan suolaa saisi syödä enintään viisi grammaa päivässä. Mitä vähemmän suolaa, sen parempi.

Suolakiintiö täyttyy helposti pelkästään leivästä, leivänpäällisistä ja peruselintarvikkeista.

Kesäherkuissa suolapommeja ovat halloum- ja fetajuustot.

Suolaa on paljon ketsupeissa, kastikkeissa ja tahnoissa.

– Jos on miettinyt hummus-tyyppisiä kasvislevitteitä leivän päälle, niissä on harmillisesti tosi paljon suolaa, Pusa varoittaa.

Liiallinen suolan käyttö on haitallista kaikille.

Liika suola nostaa verenpainetta usein viimeistään keski-iän tuntumassa.

Verenpaine kuormittaa verisuonistoa ja aiheuttaa verisuonten kalkkeutumista, mikä saattaa johtaa sepelvaltimotautiin ja jopa ennen pitkää sydäninfarktiin tai aivoverenkiertohäiriöihin.

– Tiedetään myös, että runsaalla suolalla on yhteys mahasyövän kehittymiseen. Lisäksi kalsiumia poistuu virtsaan suolan mukana, mikä saattaa altistaa osteoporoosille, Pusa luettelee.