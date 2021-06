Eikö kaksi kertaa päivässä riitäkään? Hammaslääkäri kertoo, kuinka usein hampaat todella pitäisi harjata

Riski sairastua syöpään, sydäntautiin tai aivoinfarktiin pienenee, jos suuhygieniasta huolehtii hyvin.

Me suomalaiset olemme tunnetusti laiskoja harjaamaan hampaita. Tilastot osoittavat, että suomalaisten hampaiden omahoidossa on reippaasti parantamisen varaa.

– Hampaiden harjaaminen on meillä huonoa. Kun on selvitelty kuinka ihmiset huolehtivat hampaistaan, me suomalaiset olemme pohjimmaisia hampaiden harjaamisessa sekä miesten että naisten osalta Pohjoismaissa.

Näin totesi PlusTerveyden lääketieteellinen johtaja, hammaslääkäri Kaj Karlsson jutussamme aiemmin.

Suussa muhiva tulehdus lisää sairastumisriskiä

Hampaiden ahkera harjaaminen kyllä kannattaisi, sillä hyvän päivittäisen suuhygienian tiedetään vähentävän iensairauksien riskiä.

– Parodontiitin eli hampaiden kiinnityskudossairauden puolestaan tiedetään olevan yhteydessä useisiin yleissairauksiin kuten sydänsairauksiin, kertoo Oral hammaslääkäreiden lääketieteellinen päällikkö Erika Laukkanen.

Iensairauksien yhteyttä sydänsairauksiin on tutkittu runsaasti ja kyllä: hampaiden harjaaminen, hammasvälien puhdistaminen ja säännölliset tarkastukset tosiaan kannattavat, sillä suussa muhiva tulehdus lisää riskiä sairastua syöpään, sydäntautiin tai aivoinfarktiin.

– Riski sairastua syöpään, sydäntautiin tai aivoinfarktiin kaksinkertaistuu, dosentti Pirkko Pussinen kertoi Ilta-Sanomille aiemmin.

Onko kolmannesta harjauskerrasta hyötyä?

Kansainvälisistä tutkimuksissa on saatu viitteitä, että hampaat tulisikin harjata kolme kertaa päivässä totutun kahden kerran sijaan. Esimerkiksi Etelä-Koreassa tehdyn tutkimuksen mukaan vähintään kolme kertaa päivässä hampaita harjanneilla ilmeni muita vähemmän sydämen vajaatoimintaa ja eteisvärinää.

Olisiko harjaa pelkäävän suomaisenkin siis aika tarttua hammasharjaan useammin?

– Kaksi kertaa päivässä on suositusten mukainen ja riittävä harjausten määrä, Erika Laukkanen ohjeistaa.

Suomalainen suositus painottaakin hampaiden harjaamisessa määrän sijaan laatua.

– Oikeastaan tutkimusten mukaan yksikin kerta voisi riittää, jos se tehdään erinomaisen hyvin, Laukkanen huomauttaa.

Fluorin saannin kannalta toinen kerta päivässä on kuitenkin tärkeä. Eikä kolmestakaan harjauskerrasta haittaa ole!

– Kolmannesta harjauskerrasta voi hyötyä, mikäli kariesriski on suuri. Tällöin harjauskertoja lisäämällä saadaan myös fluoria useammin hampaalle.