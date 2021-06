Lehahtiko naamasi punaisenkirjavaksi? Syynä voi olla yleinen ihosairaus, jota aurinko saattaa pahentaa

Ruusufinnissä kasvoille ilmestyy punoitusta, pieniä hiusverisuonia ja märkäpäitä.

Ruusufinnin käypä hoitokeino on välttää niitä asioita, joiden on itse huomannut pahentavan ihoa.

Lämpö ja aurinko, ihanaa! Mutta mitä ihmettä on tapahtunut iholle? Se punoittaa, näyttää kirjavalta ja puskee esiin pienenpieniä märkäpäitä.

Kyse voi olla ruusufinnistä, eli yleisestä ihosairaudesta, joka ei välttämättä innostu auringosta. Päinvastoin: lämpötilojen vaihtelu ja auringonsäteily voivat saada ihon lehahtamaan.

Jopa joka kymmenennellä suomalaisella aikuisella arvioidaan olevan ruusufinniä.

Ruusufinnin puhkeamisen syy on vielä melko lailla pimennossa, mutta esimerkiksi auringon ultraviolettisäteilyn pitkäaikaisvaikutuksilla on merkitystä.

– Todennäköisesti taustalla on monta tekijää ja kun ne sattuvat yhteen, tulee ihottumaa, ihotautilääkäri Håkan Granlund Terveystalosta kertoi.

Yksi arvio on se, että iho-oireet kertovat poikkeavuuksista immuunipuolustusjärjestelmässä. Mahdollista yhteyttä suolistobakteereihin on myös selvitetty, sillä suolisto on tärkeä tekijä elimistön puolustusjärjestelmässä. Taipumus ruusufinniin kulkee suvussa.

Tunnista ruusufinni

Ruusufinni oireilee varsin yksilöllisesti.

Oireita ovat:

Poskien punoitus, joka ilmenee herkästi lämpötilan vaihtelujen yhteydessä, hikoillessa, alkoholia tai kuumia juomia nauttiessa sekä sosiaalisesti jännittävissä tilanteissa.

Hiussuonten laajentuminen poskissa ja nenässä, joskus myös otsassa ja leuassa. Se saa posket näyttämään punakoilta.

Iho voi ärtyä herkästi kasvojenhoitotuotteista.

Aknen tapaisia märkäpäitä voi olla runsaastikin. Niitä esiintyy etenkin kasvojen keskiosissa, kuten nenässä, leuassa ja poskilla.

Ruusufinniin voi liittyä myös silmäoireita, kuten kuivasilmäisyyttä ja näärännäppyjä.

Muhkurainen nenä on lähinnä miesten pulma. Silloin talirauhaset ovat suurentuneet ja nenä on kasvanut muhkuraiseksi.

Ruusufinni saa posket rusottamaan.

Ero aknen ja ruusufinnin välillä

Mistä tietää, että kyse ei ole aknesta? Esimerkiksi siitä, että ruusufinniin ei liity aknelle tyypillisiä komedoja eli ihomatoja tai selän ja rintakehän ihottumaa. Aknessa finninen iho saattaa myös voida paremmat juuri kesäisin. Finnit voivat aurinkoaikana parantuakin lähes kokonaan.

Ruusufinni oireilee aaltoillen. Useimmilla pahin vaihe sattuu kevättalveen ja vähäoireisin jakso loppukesään.

Kuuma kahvi ja aurinko voivat olla ruusufinnin kannalta ikävä yhdistelmä.

Näin hoidat ja ehkäiset

Ruusufinni on krooninen ihosairaus eikä siihen ole varsinaista parannuskeinoa.

Oleellista on välttää niitä asioita, joiden on itse huomannut pahentavan ihoa.

Tässä muutamia neuvoja:

Suojaudu auringolta. Suojavoiteessa on oltava sekä UVB- että UVA-suoja ja suojakerroin 30 tai sitä suurempi.

Muista, että alkoholi laajentaa ihoverisuonia, samoin runsas kahvinjuonti ja kuumat ruoat.

Peittävää kosmetiikkaa voi käyttää, jos se ei pahenna oireita.

Älä käytä hydrokortisoni- tai muita kortisonivoiteita, sillä ajan kuluessa ne vain pahentavat tilannetta.

Apteekista voit hankkia itsehoitona lääkevoidetta. Sitä voi määrätä myös ihotautilääkäri.

Jos aloitat voidekuurin kesäaikaan, ole varovainen, sillä voide voi herkistää auringolle.

Lääkäriin kannattaa mennä silloin, jos ruusufinni tuntuu ongelmalliselta eikä itsehoito ole auttanut riittävästi. Ruusufinniä voidaan hoitaa myös antibiooteilla.

