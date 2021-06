ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevat alttiita myös psykooseille

ADHD:lla ja psykooseilla on yhteisiä riskitekijöitä, jotka voivat altistaa niille kummallekin.

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevat saattavat sairastua psykoosiin tavallista todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Kyseisillä sairauksilla on yhteisiä riskitekijöitä, mikä saattaa selittää yhteyden.

Tutkimus julkaistiin JAMA Psychiatry -lehdessä, ja se perustuu 15 tutkimuksen ja 1,85 miljoonan potilaan tietoihin.

Lapsuusiässä ADHD-diagnoosin saaneet sairastuivat skitsofreniaan tai muuhun psykoottiseen häiriöön noin viisi kertaa todennäköisemmin kuin samanikäiset, joilla ei ollut ADHD:ta, tulokset osoittivat.

Aineistoista ei voinut päätellä, mistä yhteys johtui, mutta ADHD:lla ja psykooseilla on yhteisiä riskitekijöitä, jotka voivat altistaa niille kummallekin. Mekanismin tarkempi selvittäminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Suurella osalla oireet jatkuvat läpi elämän ja noin 2–3 sadasta täyttää ADHD:n kriteerit aikuisenakin.

Psykoosi tarkoittaa mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta.

