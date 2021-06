Melanooma on naisten nopeimmin yleistyvä syöpä – tunnista luomi, joka kannattaa näyttää lääkärille

Melanooma on ihosyövistä vaarallisin, ja se yleistyy vuosi vuodelta. Luomeen tulevan melanooman tunnistamiseksi kannattaa kiinnittää huomio neljään asiaan.

Ihomelanooma on viime vuosien aikana noussut 20–29-vuotiaiden nuorten naisten yleisimmäksi syöväksi. Naisten keskuudessa melanooma on Suomen nopeimmin yleistyvä syöpä, ja miehilläkin se on toiseksi yleistyvin.

Säteilyturvakeskuksen erityisasiantuntijan Anne Höytön mukaan melanooman yleistymistä selittää ihmisten käyttäytymisen muutokset.

– Paljastavampi pukeutuminen, auringonoton suosio, etelänmatkailu ja solariumissa käyminen lisäävät kaikki ultraviolettisäteilylle eli UV-säteilylle altistumista ajan myötä, hän selittää.

Iho ei unohda saamaansa UV-säteilyä, vaan säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko eliniän ajan. Syöpä kehittyy hitaasti.

Viimeisimmät tilastot kertovat, että vuonna 2019 melanoomaan sairastui noin 1800 suomalaista. Nuorten eli 20–29-vuotiaiden naisten osuus on kuitenkin vielä pieni, noin 30-40 tapausta vuosittain. Seuraavassa ikäluokassa eli 30–39-vuotiaiden naisten keskuudessa tapauksia on kuitenkin jo yli kaksinkertaisesti.

Osaltaan ihomelanooman lisääntymistä selittää Syöpärekisterin erikoistutkijan Karri Sepän mukaan myös lisääntynyt tietoisuus.

– Kun UV-säteilyn haitoista puhutaan paljon, ihmiset hakeutuvat herkemmin tutkituttamaan ihomuutoksiaan. Näin melanoomaksi osoittautuvia poikkeamia löydetään varhaisemmassa vaiheessa, Seppä selittää.

Tätä tukee Sepän mukaan huomio siitä, että vaikka melanooma on yleistynyt myös nuoremmissa ikäluokissa, ihomelanoomaan kuolleisuus ei ole nuorilla lisääntynyt.

Melanooma on ihosyövistä vaarallisin, sillä se voi lähettää etäpesäkkeitä jo varhaisessa vaiheessa. Muihin ihosyöpiin, kuten okasolusyöpään ja tyvisolusyöpään, sairastuneiden määrät kasvavat myös nopeasti.

Rusketuksen tavoittelu ja auringonotto lisäävät kohonnutta ihosyöpäriskiä juuri nuorten naisten keskuudessa.

Säteilyturvakeskuksen vuonna 2020 teettämän kyselyn mukaan auringonottoa uimarannoilla tai puistoissa harrastaa jopa yli puolet 15–25-vuotiaista naisista.

– Auringosta voi nauttia, mutta aurinkoa ei kannata tarkoituksella ottaa. Auringon UV-säteily aiheuttaa myös ihon palamista ja ennenaikaista vanhenemista, Höytö muistuttaa.

Vain alle puolet suomalaisista, 42 prosenttia, ilmoittaa suojautuvansa auringolta aina. Paras suoja UV-säteilyä vastaan on peittää iho vaatteilla, oleskella varjossa ja käyttää aurinkorasvaa, jossa on riittävän suuri suojakerroin.

Suomessa aika, jolloin iho voi punehtua tai palaa auringossa, alkaa jo maaliskuussa. Suojautuminen on erityisen tärkeää, kun UV-indeksin arvo on yli 3. Tämä ylittyy kesäisin koko maassa noin kello 10–17. Indeksin voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelusta.

Näin tunnistat Luomeen tulevan melanooman tunnistamisessa auttaa VARO-muistisääntö: V = Väri Luomen monivärisyys tai värin muutos viittaavat pahanlaatuisuuteen. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat tasavärisiä. A = Ala Jos luomen halkaisija on yli 6 mm, pitää tähän luomeen kiinnittää erityistä huomiota. Hyvänlaatuiset luomet ovat yleensä alle 6 mm halkaisijaltaan. R = Reuna Luomen reunan epätarkkarajaisuus, suttuisuus ja polveilevuus viittaavat pahanlaatuisuuteen. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat tarkkarajaisia. O = Osat Pahanlaatuisuuteen viittaa luomen osien epäsymmetrisyys. Jos ajatuksissaan jakaa luomen poikittain tai pitkittäin kahteen osaan, eivät nämä osat ole toistensa peilikuvia. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat pyöreitä ja symmetrisiä. Hakeudu ihotautilääkärin vastaanotolle myös silloin, jos jokin luomesi alkaa punoittaa, kutista, tuntua erilaiselta tai alkaa vuotaa verta tai rupeutuu.