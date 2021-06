Katala kierre uhkaa etätyöläistä: ”Tämä alkaa toistua päivittäin ja pikkuhiljaa kontrolli katoaa” asiantuntija pelkää

Etätyöskentely on lisännyt monen kohdalla alkoholinkulutusta, ja töitä saatetaan paiskia krapulassa tai jopa humalassa.

Etätyö on tarkoittanut monelle työn ja vapaa-ajan sekoittumista.

Työkavereiden epäilykset heräävät, kun työntekijä hihittelee itsekseen etäpalaverissa. Pomo ihmettelee, kun työntekijä päättää yhtäkkiä avautua ja paljastaa kaiken, mitä on tälle aina halunnut sanoa. Tai kesken etäkokouksen hiljentynyt työntekijä tavoitetaan lopulta ravintolan terassilta sammuneena.

Valitettavan moni tekee töitä krapulassa tai jopa humalassa, tietää työterveyteen erikoistunut päihdesosiaalityöntekijä Jyrki Lausvaara Pihlajalinnasta.

Etätyö on saanut meidät paiskimaan hommia kotoa tai mökiltä käsin. Samalla etätyö on mahdollistanut lisääntyneen alkoholinkulutuksen, kun aamuisin ei tarvitse vääntäytyä työpaikalle eikä kukaan ole vieressä valvomassa työntekoa.

– Etätyö on sekoittanut kodin ja työn rajoja. Monelle tämä on tarkoittanut myös työn ja vapaa-ajan sekoittumista.

” Pikkuhiljaa kontrolli katoaa, määrät kasvavat ja lopulta aamullakin on pakko ottaa krapularyyppy.

Moni suomalainen on tehnyt töitä mökillä, jonne alkoholinkäyttö on aiemmin kuulunut osana vapaa-ajanviettoa. Nyt työnteosta on muodostunut monelle osa perinteisen kosteaa mökkielämää.

– Läppäri kiinni, kalja auki ja sauna päälle. Tämä alkaa toistua päivittäin ja pikkuhiljaa kontrolli katoaa, määrät kasvavat ja lopulta aamullakin on pakko ottaa krapularyyppy että selviää työpäivästä jotenkuten, Lausvaara kuvailee katalaa kierrettä.

Ollaan ikään kuin lomalla koko ajan ja töitä hoidellaan vasemmalla kädellä.

Lausvaara tietää, että jos korkki on jäänyt auki, saattaa rajoitusten purkaminen kauhistuttaa, kun mökiltä pitäisi palailla ihmisten ilmoille. Moni on esimerkiksi alkoholinkulutuksen myötä lihonut reippaasti.

Moni odottaa kesää suu loppasten

Kaikkien kohdalla korona-aika ei tietenkään ole sujunut kosteasti. Kotona oleminen, tapahtumien ja sosiaalisten tilanteiden katoaminen ja ravintolailtojen vähäisyys on vaikuttanut monen kohdalla juuri päinvastoin ja takana saattaa olla monta, lähestulkoon vahingossa vietettyä, tipatonta kuukautta.

Mutta kuinka käy kesän koittaessa, kun rajoitukset helpottavat ja terassit aukeavat?

Päihdetyöntekijä Jyrki Lausvaara on vaistonnut pinnan alla kuplivaa painetta: moni odottaa kesää jo niin sanotusti suu loppasten.

– Ilmoilla on selvästi pidäteltyä painetta, hän vaistoaa ja pelkää kesän muodostuvan monelle kosteaksi.

” Itseltään voi kysyä: pitääkö minun nyt ottaa?

Vaikka kotona olisi ollutkin helppo olla ilman alkoholia, saattaa viina viedä mukanaan kesän päästessä vauhtiin.

– Riippuvuusproblematiikan hassuus on siinä, että vaikka olisi huomannut, että ilman alkoholia on ihan kivaa ja uni ja jaksaminen on parempaa, niin viina vetää silti puoleensa, vaikka järki sanoo ei.

Entä jos päättäisi tänä kesänä juoda hillitymmin? Millaisia neuvoja päihdetyöntekijällä olisi jakaa?

– Itseltään voi kysyä: pitääkö minun nyt ottaa? Mitä tunteita se minussa herättää, jos en nyt tällä kertaa ota?

Apua juomisen lopettamiseen ja vähentämiseen voi hakea kotikunnan päihdepalveluista tai AA-ryhmistä.

Omaa alkoholinkäyttöä voi arvioida esimerkiksi Päihdelinkin Audit-testin avulla.