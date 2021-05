Näin sydämen ympärille kertynyt rasva saattaa vaikuttaa

Rasva sydämen ympärillä on yhteydessä sydämen vajaatoimintaan, havaittiin tuoreessa tutkimuksessa.

Sydämen vajaatoiminta näyttäisi kehittyvän todennäköisemmin potilaille, joiden sydämen ympärille on kertynyt paljon rasvaa. Tämä havaitaan riippumatta siitä, onko potilas lihava vai normaalipainoinen.

Tiedot käyvät ilmi Journal of the American College of Cardiology -lehden julkaisemasta tutkimuksesta, johon osallistui lähes 7 000 yhdysvaltalaista 45–84-vuotiasta. Osallistujien sydämet tutkittiin tietokonekerroskuvauksella.

Osallistujat olivat terveitä 16-vuotisen seurannan alkaessa, mutta sen aikana 400 sairastui sydämen vajaatoimintaan.

Seurannan aikana sydämen vajaatoiminta kehittyi kaksi kertaa todennäköisemmin naisille ja 1,5 kertaa todennäköisemmin miehille, joiden sydänten ympärillä oli paljon rasvaa, ja tämä havaittiin riippumatta monista riskitekijöistä, kuten tupakoinnista, alkoholin käytöstä ja kohonneesta verenpaineesta.

Osa yhteydestä saattoi selittyä lihavuudella, mutta sairastumisriski nähtiin yhtä lailla lihavilla, ylipainoisilla ja normaalipainoisilla.

Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat sydämen ympärille kertyvän rasvan altistavan sydämen vajaatoiminnalle. Lisätutkimuksissa olisi hyvä selvittää myös keinoja, joilla tätä voisi ehkäistä ja vähentää.