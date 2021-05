Tunnista ihomuutos, jonka monet vaaleaihoiset saavat ennen pitkää elämässään – voi kehittyä salakavalasti syöväksi

Sinnikäs, karhea, ihottuman tapainen läiskä kasvoissa voi olla aurinkokeratoosi.

Kaikessa ihoon ja aurinkoon liittyvässä on fiksua olla tarkkana. Ovatko suojavoidevarastot kunnossa kesän lähestyessä? Onko kehossa luomia tai muita erikoisia muutoksia, jotka olisi syytä tarkistuttaa?

Sinnikäs, karhea, ihottuman tapainen läiskä kasvoissa voi olla aurinkokeratoosi. Se on ihomuutos, josta voi kehittyä okasolusyöpä.

Aurinkokeratoosi on niin yleinen, että vaaleaihoiset saavat sen ennen pitkään, jos he elävät tarpeeksi vanhoiksi, kertoo ihotautien erikoislääkäri Maria Huttunen Terveystalosta.

Keratoosimuutoksia on Huttusen mukaan lähes kaikilla 80–90-vuotiailla.

Tumma ihotyyppi antaa suojaa aurinkokeratooseja vastaan, eikä keratooseja eikä ihosyöpiä juurikaan tule.

– Vaalea ihotyyppi saa paljon herkemmin valovaurioita kuin ihotyyppi, joka on tummempipigmenttinen. Mitä tummempi iho, sitä paremmin se kestää UV-säteilyä, Huttunen sanoo.

Kasvot ja kalju ovat tyypillisiä aurinkokeratoosin paikkoja.

Tunnista aurinkokeratoosi

Iho voi muuttua niin vaivihkaa, että sitä tuskin huomaa.

– Muutokset ovat salakavalia, ne tulevat pikku hiljaa. Ensin aurinkokeratoosi voi olla karhea kohta, jotka alkaa sitten punertua tai rusehtua, Huttunen sanoo.

Aurinkokeratoosi voi helposti sekoittua esimeriksi tavanomaiseen ihottumaan tai maksaläiskään. Maksaläiskä on viaton pigmenttimuutos, joka kertoo ihon saaneen paljon aurinkoa.

– Aurinkokeratoosin tunnus on se, että iho muuttuu karheammaksi ja hilseileväksi.

Kasvot ja kalju ovat tyypillisiä aurinkokeratoosin paikkoja. Kooltaan aurinkokeratoosi voi olla muutamasta millimetristä useaan senttimetriin, yleensä noin sentin tai sen alle.

Voi kehittyä ihosyöväksi

Aurinkokeratoosi on ihon okasolusyövän varhainen esiaste.

Riski yksittäisen aurinkokeratoosin muuttumisesta okasolusyöväksi on Terveyskirjaston mukaan kuitenkin pieni. Aurinkokeratoosi etenee okasolusyöväksi sitä todennäköisemmin, mitä enemmän iholla on keratooseja ja mitä vaikeampi niissä oleva okasolujen kypsymishäiriö on.

Mistä okasolusyövän voi tunnistaa?

– Okasolusyöpä on yleensä karstainen ja haavautuva kyhmy tai läiskä auringonvalolle altistuneella iholla, Huttunen kuvailee.

Suojaan auringolta jo lapsena

Paras tapa ehkäistä aurinkokeratoosia on huolellinen suojautuminen. Maltillinen auringossa oleiluaika, suojavoiteet, aurinkolasit ja leveälieriset hatut ovat käypiä keinoja.

– Kun valovaurio tulee, vahinko on ikävä kyllä jo tapahtunut. Suojautuminen pitäisi aloittaa jo lapsena, Huttunen muistuttaa.

Omaa ihoa on myös viisasta tarkkailla säännöllisesti ja hakeutua lääkäriin, jos huomaa jotain uusia ja epäilyttäviä muutoksia.

Jos ihottuman tapainen ihomuutos ei lähde perusvoiteella tai kortisonilla, sitä on syytä näyttää lääkärille. Aurinkokeratoosi ei parane viikon perusvoidehoidolla eikä viikon hydrokortisonivoidehoidollakaan.

Aurinkokertatoosin hoitokeinoja ovat muun muassa lääkevoide ja jäädytyshoito. Hoidot tepsivät yleensä hyvin, mutta ihomuutoksilla voi olla taipumus palata niiden jälkeen. Hoidot eivät myöskään estä uusia muutoksia.