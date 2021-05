D-vitamiinilisiä syövät ovat mahdollisesti pienemmässä koronatartunnan vaarassa

Säännöllisesti D-vitamiinilisiä käyttävät saivat koronavirustartunnan noin kolmanneksen epätodennäköisemmin.

Säännöllisesti D-vitamiinilisiä syövät saattavat sairastua koronavirustartuntaan muita epätodennäköisemmin. Tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja, mutta eivät osoita, mistä yhteys tarkalleen johtuu.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, ja se perustuu 8 300 aikuisen terveystietoihin. Tiedot D-vitamiinitasoista ja ravintolisien käytöstä oli kerätty noin kymmenen vuotta ennen koronavirusepidemiaa.

Säännöllisesti D-vitamiinilisiä käyttävät saivat koronavirustartunnan noin kolmanneksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinilisiä, tulokset osoittivat.

Hieman yllättäen vastaavaa yhteyttä ei kuitenkaan havaittu, kun tutkijat selvittivät osallistujien veren D-vitamiinipitoisuudet ja D-vitamiinitasoihin vaikuttavat geenimuodot. On mahdollista, että kymmenen vuotta aikaisemmin tehdyt mittaukset eivät kuvasta nykytilannetta, mutta havainnot voivat viitata myös siihen, että D-vitamiinin sijaan jokin muu seikka selittää D-vitamiinilisiä käyttävien pienemmän koronariskin. On esimerkiksi mahdollista, että he ovat muutenkin terveystietoisempia ja noudattavat viranomaissuosituksia tarkemmin.