Satuhetki lievittää sairaan lapsen kipuja ja stressiä

Satujen ja lukuhetkien hyödyt on tunnettu aiemminkin, mutta nyt ne varmistettiin tutkimuksessa.

Satuhetket voivat tuoreen tutkimuksen mukaan lievittää tehohoidossa olevien pikkulasten kipuja ja stressitasoja ja parantaa muutenkin heidän oloaan. Satujen ja lukuhetkien hyödyt on tunnettu aiemminkin, mutta nyt ne varmistettiin kokeellisesti.

Tutkimukseen osallistui 80 brasilialaista 2–7-vuotiasta lasta, joita hoidettiin teho-osastolla hengitysvaikeuksien vuoksi. Lapsista puolet osallistui puolituntisiin satuhetkiin, joissa heille luettiin heidän itse valitsemiaan kirjoja. Toinen puolisko satunnaistettiin ryhmään, jossa leikittiin arvuutteluleikkejä.

Lapsilta kerättiin sylkinäytteet ennen ja jälkeen ryhmien, ja niiden perusteella stressihormoni kortisolin pitoisuudet pienenivät ja empatiaan liittyvän oksitosiinin pitoisuudet suurenivat satu- ja arvuutteluhetkien jälkeen. Lapset kokivat myös kipujen ja epämukavuuden vähentyneen.

Vaikka suotuisat muutokset havaittiin kummassakin ryhmässä, saturyhmässä muutokset olivat kaksi kertaa suurempia, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.