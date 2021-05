Oletko jatkuvasti väsynyt, vaikka luulet nukkuvasi tarpeeksi? Unilääkärit kertovat, mikä voi olla pielessä

Unilääkäreiden vinkit hyvään uneen:

1. Arvosta untasi. Uni on kokonaisterveyden kannalta merkittävin tekijä, ja siihen panostaminen palkitsee.

2. Lisää unen määrää esimerkiksi puoli tuntia kerrallaan. Unilääkäri Henri Tuomilehdon mukaan jo kahdessa viikossa huomaa, onko aiemmin nukkunut riittävästi. Muutoksen olotilassa huomaa helposti.

3. Muista liikkua. Päivän aikana liikkuminen ja fyysisen kunnon ylläpito nopeuttaa nukahtamista ja syventää yöunta.

4. Syö oikein. Muista säännöllinen ateriarytmi ja vältä nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja päiväsaikaan. Älä syö liian raskaasti, jotta väsymys ei yllätä jo kesken päivän.

5. Muista syödä ennen nukkumaanmenoa. Jos vatsa kurnii, on turha yrittää nukahtaa. Iltaruoka tai -pala saa sisältää hiilihydraatteja, mutta liian raskas ateria voi aiheuttaa närästystä, joka taas haittaa unta.

6. Älä käy sängyssä läpi muistettavia asioita. Kirjoita ne paperille ylös ja palaa niihin seuraavana päivänä. Muistitaakka vaikeuttaa nukahtamista.

7. Älä märehdi mieltäpainavia asioita sängyssä, vaan käsittele ne muilla tavoin. Jaa huolesi muiden ihmisten kanssa tai kirjoita päiväkirjaa. Neurologi Markku Partisen sanoin ”paras tyynynalusta on hyvä omatunto”.

8. Rentoudu ennen nukkumaanmenoa. On tärkeää, ettei esimerkiksi työasiat seuraa mukana sänkyyn mennessä. Jos aivot käyvät kierroksilla, johtaa se yölliseen heräilyyn ja yöunen kevenemiseen. Esimerkiksi hengitysharjoituksista on tutkitusti suuri apu rentoutumisessa ja unen laadun parantamisessa.

9. Älä patoa ärtymystä ja aggressiota, vaan pura se. Lajit, joissa hallitaan sekä kehoa että mieltä, ovat tutkitusti erinomainen apu. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pilates, tanssi ja erilaiset taistelulajit.

– Jos ei muuta, niin voi kääriä vaikkapa sanomalehden kätensä ympärille, mennä metsään ja hakata puita voimiensa takaa, kiroilla ja huutaa, Partinen vinkkaa.

10. Mene nukkumaan ajoissa. Partisen mukaan aamuvirkulla ihmisellä ideaali nukkumaanmenoaika on iltayhdeksän ja yhdentoista välillä, iltavirkulla taas kymmenen ja kahdentoista välillä. Keskimäärin suomalainen käy nukkumaan kymmenen ja yhdentoista välillä.

11. Vuorokausirytmi on yksilöllinen, mutta säännöllisyys on silti tärkeää. Jos haluat katsoa illalla esimerkiksi kymmenen uutiset, niin voit katsoa ne ja mennä sen jälkeen sänkyyn potematta huonoa omatuntoa. Tärkeintä on, että pyrit käymään nukkumaan suunnilleen samaan aikaan joka ilta.

12.Sänkyyn on hyvä ottaa mukaan rauhoittava rituaali. Voit esimerkiksi lukea tai pelata pasianssia ja käydä nukkumaan, kun alat tuntea väsymystä.

13. Älä yritä nukahtaa väkisin, vaan odota, että uni alkaa tulla.

14. Illalla vietetty ruutuaika ei ole unilääkäreiden mukaan pahasta, kunhan kuuntelee itseään ja sulkee esimerkiksi television tai laittaa puhelimen pois, kun alkaa väsyttää. Väkisin itseään ei kannata valvottaa, sillä se voi vaikeuttaa nukahtamista.

15. Älä tee töitä iltaisin. Jos esimerkiksi luet sähköpostia liian myöhään, vaarana on, että aivot aktivoituvat. Pidä ainakin kahden tunnin tauko töiden ja nukkumisen välillä.