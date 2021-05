Säännöllisellä tumman suklaan syömisellä on havaittu terveyshyötyjä, mutta yhdeltä ryhmältä hyöty jäänee saamatta

Suklaan terveysvaikutuksista on vuosien varrella kertynyt ristiriitaisia tutkimustuloksia.

Yleensä ihmiset syövät maitosuklaata, mutta suklaan terveyshyödyt on liitetty lähinnä tummaan, paljon flavonoideja sisältävään suklaaseen.

Säännöllisesti suklaata nauttivien on useissa tutkimuksissa havaittu sairastuvan sydän- ja verisuonitauteihin hieman muita harvemmin. Tuore tutkimus vahvistaa näyttöä entisestään, mutta viittaa myös siihen, että suklaan mahdolliset sydänhyödyt jäävät diabeetikoilta saamatta.

Tulosten perusteella säännöllisesti suklaata syövät sairastuivat sepelvaltimotautiin 8–12 prosenttia epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka söivät suklaata harvemmin kuin kerran kuussa. Säännöllisesti suklaata nauttivat söivät sitä 1–3 kertaa kuussa tai jopa päivittäin.

Erillisessä analyysissa tutkijat selvittivät myös suklaan sydänvaikutuksia tyypin 2 diabetesta potevilla. Tämän analyysin perusteella tyypin 2 diabetesta sairastavat eivät todennäköisesti saa suklaasta samoja hyötyjä kuin muut. Tutkimukseen osallistui lähes 190 000 yhdysvaltalaista keskimäärin 64-vuotiasta, joista valtaosa oli miehiä.

Kauppojen tavallisissa suklaissa flavonoideja on yleensä niukasti, koska suuri osa niistä tuhoutuu, kun kaakaosta jalostetaan makeampaa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa ei selvitetty osallistujien syömän suklaan koostumusta.

