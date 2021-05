Nämä sairaudet saattavat olla väsymyksen taustalla – erikoislääkäri kertoo hälytysmerkit, joita ei tule ohittaa

Useammin väsynyt olo johtuu kuitenkin omista elintavoista kuin sairaudesta, lääkäri sanoo.

Huojentava tieto kaikille väsyneille: uupuneen olon syynä ovat useammin omat elämäntavat kuin sairaus.

– Varmaankin kaikkein tavallisin syy hetkelliseen uupumukseen ja väsymykseen löytyy siitä, ettei elämänhallinta ole kunnossa. Ei nukuta riittävästi, liikunnan harrastaminen on jäänyt, ei syödä terveellisesti eikä huolehdita omasta palautumisesta, sanoo lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon erikoislääkäri Tytti Vajanto.

Jonkin aikaa ihminen jaksaa palautumatta, mutta sitten iskee uupumus.

– Yleinen ilmiö nykyään on se, ettei oman arjen hallitsemattomuutta osata nähdä.

Väsyneenä luovuuskaan ei toimi, ja silloin ei pysty menemään kärpäseksi kattoon, jotta näkisi oman toimintansa – ja sen, miten sitä pitäisi muuttaa.

– Tällainenkin tilanne on ihan hyvä syy käydä juttelemassa terveydenhuollon ammattilaiselle, sillä joskus ulkopuolisen on helpompi nähdä kokonaisuus ja auttaa asiassa eteenpäin.

Nämä väsyttävät

Toisaalta on hyvä huomata, että kaikki väsymys ei mene kiireisen arjen piikkiin. Myös moni sairaus tai muutos terveydentilassa voi aiheuttaa väsymystä.

Väsymyksen taustalla saattavat olla nämä sairaudet:

Useat psyykkiset sairaudentilat, kuten esimerkiksi masennus ja ahdistus Univaikeudet Uniapnea Monet infektiot, kuten esimerkiksi keuhkokuume, poskiontelotulehdus, korvatulehdus tai koronavirusinfektio Autoimmuunisairaudet, kuten diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta ja reuma Anemia, tyypillisimmin raudanpuutteesta johtuva Pitkäaikaissairaudet, kuten sydän-, maksa- ja munuaissairaudet Neurologiset sairaudet Pahanlaatuiset kasvaimet Somatisaatio eli taipumus kokea mielen ristiriitoja ruumiillisena oireena Lisäksi myös jotkut lääkeaineet saattavat aiheuttaa väsymystä

Tällainen väsymys on normaalia

Mistä sitten tietää, milloin väsymystä on syytä tutkia?

– Väsymys ja vireystila ovat jatkuvassa aaltoliikkeessä, ja niiden vaihtelu on täysin normaalia. Jos väsymysoire kestää hetken – päiviä tai pari viikkoa – ja lähtee sitten pois, kyseessä on todennäköisimmin hyvänlaatuinen väsymys, Vajanto sanoo.

” Hyvin vahva ja tavanomaisesta poikkeava väsymysoire on syytä selvittää heti. Jos oireisto on lievempää, tilannetta uskaltaa hyvin seurailla pari viikkoa.

Normaalin väsymyksen piirre on myös se, ettei se estä minkään asian tekemistä pitkäksi aikaa.

– Monenlaiset hetkelliset ja lievät kehon tuntemukset ovat ihmisillä ihan tavanomaisia ja vaarattomia.

Älä ohita hälytysmerkkejä

Hälyttävä merkki Vajannon mukaan on äkillinen ja kova fyysinen väsymys.

– Jos esimerkiksi yhtäkkiä et jaksa nousta lainkaan portaita, vaikka normaalisti kävelet vaivatta ylimpään kerrokseen, tämän tyylinen voimakas oire kaipaa tarkistusta. Kyseessä voi olla sairaudentila, johon tarvitaan apua.

Viivyttelemättä tulisi selvittää myös sellaisen väsymyksen syy, johon liittyy rinta- tai muuta kipua.

– Hyvänlaatuiseen väsymykseen ei liity kipua, hengenahdistusta eikä kuumetta.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota laihtumiseen tai lihomiseen väsymyksen yhteydessä.

– Tahaton laihtuminen tai vastaavasti painon nousukin ovat oireita, jotka pitää selvittää.

Milloin lääkäriin?

Samoin syytä on hakeutua hoitoon, jos psyykkinen huono olo ja väsymys pitkittyvät tai muuttuvat aloitekyvyttömyydeksi.

– Kyse voi olla masennuksesta, jos on toistuvasti niin saamaton ja iloton olo, että et yksinkertaisesti saa tehtyä kodin askareita, et jaksa ollenkaan leikkiä lasten kanssa, tai töihin lähteminen tuntuu ylitsepääsemättömältä.

Mitään tarkkaa sääntöä ei Vajannon mukaan voi määrittää siihen, kuinka kauan väsymystä kannattaa seurailla.

– Hyvin vahva ja tavanomaisesta poikkeava väsymysoire on syytä selvittää heti. Jos taas oireisto on lievempää, tilannetta uskaltaa hyvin seurailla pari viikkoa. Kuukausi alkaa olla jo turhan pitkä aika, hän arvioi.