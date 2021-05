Liian vähällä nukkumisella voi olla karut seuraukset, kaikki nämä riskit lisääntyvät – lääkäri: ”Muuttaa ihmistä ihan täysin”

Pitkään jatkunut univaje vaikuttaa lähes kaikkeen: se muuttaa käyttäytymistä, heikentää työkykyä ja lisää esimerkiksi sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden ja muistisairauksien riskiä.

Tilapäinen, viikon jatkunut huono nukkuminen ei vielä ole vaarallista, mutta jos tilanne jatkuu kaksi kuukautta eikä mikään konsti tepsi, apu on tarpeen.­

Nukkumisen vaikutuksia terveyteen on viime vuosina tutkittu paljon. Vaikka aihe on jatkuvasti esillä, unta ja nukkumista arvostetaan aivan liian vähän. Tätä mieltä on unihäiriöpotilaita hoitava lääkäri Henri Tuomilehto.

Hän muistuttaa unen olevan puhdasta fysiologiaa ja yhtä tärkeä ja jopa tärkeämpi hengissä pitävä tekijä kuin syöminen ja juominen.

– Uni määrittelee meissä kaiken. Se määrittelee millainen olet, miten käyttäydyt, mitä teet ja mitä elimistössäsi tapahtuu. On vaikea keksiä sairauksia, jotka eivät liittyisi uneen.

– Esimerkiksi sokeriaineenvaihdunnan häiriöt ovat lisääntyneet sen takia, että nukutaan vapaaehtoisesti liian vähän.

Samalla ylipainon ja siihen liittyvien liitännäissairauksien sekä sydänsairauksien, muistisairauksien ja etenkin nuorilla mielenterveysongelmien riski kasvaa.

Kroonisesta univajeesta kärsivät sairastuvat myös infektioihin muita herkemmin.

Tuhoatko itse yöunesi laadun?

Valtaosa ihmisistä pystyy Tuomilehdon mukaan itse omilla valinnoillaan vaikuttamaan nukkumiseensa.

– Vaikka ymmärrettäisiin unen merkitys, edelleenkään ei ymmärretä unen laadun merkitystä. Ihan omalla käyttäytymisellä me tuhotaan unen laatua. Illalla, kun lapset on saatu nukkumaan, alkaa vanhempien ”oma laatuaika”, joka käytetään kaukosäädin kädessä typeriä telkkariohjelmia tai sarjoja katsellen. Sitten herätään univajeessa.

Esimerkiksi työkyvyn ja tarkkaavaisuuden heikentymisen taustalla voi olla pitkäaikainen univaje.­

Etätyö on unilääkärin arvion mukaan muuttanut päivärytmiä ja lisännyt iltapainotteisuutta niin että nukkumaanmeno on siirtynyt vielä entistäkin myöhäisemmäksi.

– Kun aivotoimintaa aktivoidaan iltamyöhään, se vaikuttaa välittömästi nukkumiseen.

Heti nukahtamisen alussa unen pitäisi olla syvää, mutta jos aivot käyvät kierroksilla, unen laatu on huonoa. Tämä pitäisi ihmisten ymmärtää.

Pitkäaikaiseen univajeeseen tottuu

Univajeesta tulee helposti pysyvä, normaalilta tuntuva olotila, eikä ajatella, että mielialan vaihtelun, ärsytyskynnyksen madaltumisen, työkyvyn heikkenemisen, oudon käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden heikentymisen taustalla onkin pitkäaikainen univaje.

– Se muuttaa ihmistä ihan täysin: oma tekeminen muuttuu, aletaan mennä siitä missä aita on matalin, ollaan välinpitämättömiä tai ärtyneitä viulunkieliä.

Ja samalla aineenvaihdunta häiriintyy ja elimistössä alkaa tapahtua ikäviä juttuja. Joskus tilanteeseen havahdutaan vasta, kun se johtaa rattiin nukahtamiseen tai vakavaan työuupumukseen.

Nukkuminen olisi hyvä, tehokas ja yksinkertainen lääke oman terveyden edistämiseen.

– Jos elämässä on tiukkaa aikaa, pitäisi panostaa enemmän palauttaviin tekijöihin, kuten terveisiin elämäntapoihin, säännölliseen liikkumiseen ja riittävään nukkumiseen, sanoo Tuomilehto.

Ei aina oma valinta

Aina krooninen univaje ei ole oma valinta. Jos tilanteelle ei itse voi mitään, Tuomilehto kannustaa hakeutumaan hoitoon. 15 vuotta unihäiriöpotilaita hoitaneena hänen kokemuksensa on se, että apua haetaan liian myöhään.

– Yleensä siinä vaiheessa takana on jo 5–10 vuotta jatkunut unihäiriö, joka on vaikuttanut elämään monella tavalla: on oltu sairaslomalla ja vaihdettu työpaikkaa. Ne ovat pitkiä tarinoita.

Jokainen meistä nukkuu välillä huonosti. Tilapäinen, viikon jatkunut huono nukkuminen ei vielä ole vaarallista, mutta jos tilanne jatkuu kaksi kuukautta eikä mikään konsti tepsi, apu on tarpeen.

– Ennuste unihäiriöiden hoidossa on aika hyvä. Etukäteen ei kuitenkaan voi luvata mitään, sillä kyse on niin subjektiivisesta kokemuksesta.