Suomalaistutkijat löysivät vahingossa ehkä Parkinsonin taudin alkusyyn

Suolistobakteerien tuottama rikkivety on ehkä yksi Parkinsonin taudin alkusyistä.

Parkinsonin tauti on liikehäiriösairaus. Toistaiseksi tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa.­

Suomalaistutkijat uskovat löytäneensä merkittävän Parkinsonin taudin alkusyyn. Suomalaistutkimuksen mukaan Parkinsonin taudin aiheuttaja saattaa löytyä suolistobakteerien tuottamasta rikkivedystä, joka liiallisena voi aiheuttaa suoliston hermosoluissa muutoksia, jotka johtavat lopulta Parkinsonin taudin syntyyn.

Tutkimus julkaistiin Frontiers in Cellular and Infection Microbiology -tiedelehdessä. Tutkimuksesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Tutkimusidean keksi neurologian dosentti Kari Murros. Artikkelin neljästä kirjoittajasta yksi on elintarvikemikrobiologian professori Per Saris.

Murros uskoo, että ainakin yksi Parkinsonin taudin alkusyistä on löytynyt. Hänen mukaansa jo ennestään on vankkaa tutkimusnäyttöä, että suolisto on merkittävässä asemassa Parkinsonin taudin muodostumisessa.

– Veikkaan, että merkittävin syy Parkinsonin tautiin ovat rikkivetyä tuottavat suolibakteerit, hän kertoo IS:lle.

Törmäsi vahingossa rikkivetyä erittäviin bakteereihin

Murros törmäsi vahingossa tutkimusryhmänsä kanssa Desulfovibrio-lajin bakteereihin, jotka erittävät rikkivetyä. Desulfovibrio-bakteerit ovat yleensä melko harmittomia ja yleisiä, mutta Murros uskoo, että ongelma on niiden liiallinen määrä ja niiden muodostama rikkivety.

Murros ja Saris selvittivät tutkimuksessaan muutaman Desulfovibrio-lajin esiintyvyyttä 20 Parkinson-potilaalla ja 20 verrokkihenkilöllä. Verrokkiryhmästä puolet oli Parkinson-potilaiden omaisia. Desulfovibrioita löytyi kaikilta Parkinson-potilailta, mutta ei kaikilta verrokkiryhmäläisiltä. Ero ryhmien välillä on Murroksen mukaan selvä.

– Ero oli tilastollisesti merkittävä ja joillakin Parkinson-potilailla Desulfovibrio-määrät olivat huomattavan suuria, hän kertoo.

Aiemmin syy Parkinsonin tautiin on ollut tuntematon, vaikka sen oireet on tunnettu hyvin. Murros kertoo, että jo aiemmin on epäilty, että Parkinsonin taudin syy voisi löytyä suolistobakteereista. Hän toivoo, että tutkimus antaa suunnan sille, miten Parkinsonin tautia kannattaa tutkia.

– Tutkimuksissa lähtisin etsimään niitä bakteeriryhmiä, jotka tuottavat rikkivetyä.

Jatkotutkimuksia tarvitaan

Murros kertoo, että tutkimuksessa ollaan vielä alkutaipaleella ja seuraavaksi löydös pitää varmistaa jatkotutkimuksissa. Jos löydös vahvistetaan, se voi olla merkittävässä asemassa esimerkiksi hoidon kehittämisessä Parkinsonin tautiin.

Toistaiseksi Parkinsonin-tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Murros kertoo, että taudin oireita voidaan hoitaa, mutta kun lääkitys lopetetaan potilaan vointi huononee nopeasti. Hän toivoo tutkimusryhmänsä löydösten auttavan hoidon kehittämisessä.

– Toivottavasti kyseessä on sellainen havainto, joka jatkossa johtaa todellisiin tautia parantaviin ja hidastaviin hoitomuotoihin. Mahdollisuuksia on lukuisia.

Hän kuitenkin korostaa, että taudin syitä voi olla useita. Esimerkiksi Desulfovibrio-lajin bakteerit eivät ole ainoita, jotka tuottavat rikkivetyä, vaan myös monet muut bakteerit pystyvät tuottamaan sitä.

Murros kertoo, että löydös voi johtaa siihen, että Parkinsonin tautia pystytään ennalta ehkäisemään lääkkeillä, mutta mahdollisesti myös ruokavalinnoilla. Esimerkiksi antibiooteilla voi olla mahdollista säädellä henkilön suolistobakteerien määrää ja koostumusta. Murros pitää mahdollisena, että ihmisen suolistosta löytyy syy myös muihin tauteihin.

Parkinsonin tauti on liikehäiriösairaus. Se on Alzheimerin taudin jälkeen Suomen yleisin neurodegeratiivinen sairaus. Suomessa sitä sairastaa keskimäärin yksi prosentti yli 60-vuotiaista. Tauti johtaa dopamiinin puutteeseen ja tahdonalaisia liikkeitä säätelevien hermoratojen vaurioitumiseen.

”Ylitulkintaa kannattaa varoa”

Kokeessa ei ole teknisesti mitään vikaa, ja tämä on hyvä lisä tieteelliseen keskusteluun – mutta ylitulkintaa kannattaa nyt varoa, toppuuttelee neurologian dosentti Filip Scheperjans Husin Neurokeskuksesta.

Scheperjans on itse tutkinut suolistomikrobiston ja Parkinsonin taudin yhteyttä lähes kymmenen vuotta, ja toissa vuonna hänelle myönnettiin tutkimustyöstään neurologian Vuoden tutkija -palkinto.

Hän toteaa, että tutkimus on metodologisesti tehty asianmukaisesti, mutta huomauttaa potilasaineiston olleen pieni.

Tutkimuksen havaintoa Scheperjans pitää kiinnostavana, mutta suhtautuu siihen varovasti, koska hänen mukaansa löydös voi olla kertaluontoinen.

– Löydökset ovat mielenkiintoiset, mutta tämä on monta kertaa kantapään kautta opittu, ettei niitä aina välttämättä pysty toistamaan – siksi tulkitsen tulosta itse hieman hienovaraisemmin.

– Itse asiassa lisääntynyt Desulfovibrio-bakteerien määrä Parkinsonissa on kuvattu jo aiemmin venäläisessä ja kiinalaisessa aineistossa, mutta 16:sta aiemmin julkaistusta tutkimuksesta vain nämä kaksi löysivät tämän eron, Scheperjans sanoo.

Hän myös huomauttaa, että Parkinsonin taudin tiedetään olevan monitekijäinen. Vaikutusta on perimällä ja ympäristötekijöillä, ja todennäköisesti eri potilailla merkitystä on eri tekijöillä.

– Myös mikrobistolla on varmasti merkitystä Parkinsonin taudissa, mutta mielestäni yleisesti ottaen on hyvin epätodennäköistä, että yksi bakteeri olisi kovin relevantti taudin kokonaisuuden ymmärtämisessä.