Suomalaisten tutkijoiden mukaan tauti saattaa saada alkunsa suolistobakteereiden tuottamasta rikkivedystä.

Suomalaistutkijat uskovat löytäneensä Parkinsonin taudin alkusyyn.

Tutkijoiden mukaan tauti saattaa saada alkunsa suolistobakteereiden tuottamasta rikkivedystä. Tuhoa tekevä prosessi leviää tutkijoiden mukaan suolistosta aivoihin.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Frontiers in Cellular and Infection Microbiology -tiedelehdessä. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Tutkimusidean takana oli Helsingin yliopiston neurologian dosentti Kari Murros. Hänen kanssaan artikkelin julkaisi elintarvikemikrobiologian professorin Per Saris.

Tutkimusryhmä löysi ensin puoliksi vahingossa prosessin, josta Parkinsonin tauti voi saada alkunsa. Tutkijat törmäsivät bakteerisukuun nimeltä Desulfovibrio, jonka bakteerit saavat energiansa vedystä sekä rikkiä sisältävästä sulfaatista. Samalla bakteerit tuottavat rikkivetyä, ja ainakin osa bakteereista kykenee tuottamaan magnetiittikiteitä.

Murros ja Saris selvittivät muutaman Desulfovibrio-lajin esiintymistä 20 Parkinson-potilaalla ja 20 terveellä koehenkilöllä. Terveet verrokit olivat Parkinson-potilaiden puolisoita, joten osallistujien elämäntavat olivat melko samankaltaisia. Ryhmien välillä oli selvä ero.

– Emme löytäneet ainoastaan yhteyttä, vaan Desulfovibrioiden määrä myös korreloi oireiden kanssa. Mitä pahemmat oireet, sitä enemmän suolistossa oli Desulfovibrioita. Seitsemällä potilaalla oli yli kaksi miljoonaa Desulfovibriota per ulostegramma, pahimmissa tapauksissa yli kymmenen miljoonaa. Terveet kontrollit jäivät kauas näistä lukemista, Murros kertoo Helsingin Sanomille.

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinan, yleisen liikkumisen hidastumisen ja lihasjäykkyyden lisäksi lukuisia muitakin oireita.

Sairaus alkaa tavallisimmin 50–70 vuoden iässä, mutta joskus se voi alkaa jo varhemmin. Tauti on usein perinnöllinen niillä, joilla se alkaa jo 30–40-vuotiaana.