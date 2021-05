Infarktia kohti johtavan valtimotaudin oireet ovat salakavalat – kardiologi kertoo kaksi hälytysmerkkiä, joita ei koskaan saa ohittaa

Älä koskaan ohita näitä hälytysmerkkejä

1. Rasituksen sietokykysi heikkenee selittämättömästi

Jos keski-ikäinen ihminen huomaa, että rasituksen sieto heikkenee selittämättömästi ja mahdollisesti samaan aikaan ilmenee poikkeavia rintatuntemuksia tai hengästymistä, sydän pitää tutkituttaa.

– Tällaisessa tapauksessa on hyvin suuri mahdollisuus, että valtimosairaus on edennyt sydämen valtimoissa, eli kyseessä on sepelvaltimotauti, kardiologi Tapio Aalto sanoo.

2. Saat ohimenevän halvausoireen

Lyhytaikaisessa halvausoireessa puhe voi puuroutua, et ymmärrä jotakin sanaa tai käsi voi olla vähän aikaa kömpelö.

Vaikka halvausoire menisi minuutissa ohi, sitä ei saa sivuuttaa.

– Päivystykseen pitää hakeutua välittömästi, sillä kyseessä on uhkaava aivoinfarkti, jonka hoito on käynnistettävä viipymättä.